  • Pariksha pe charcha 2026: కంఫ్టర్ట్ జోన్ నుంచి బైటకు వస్తేనే గొప్ప విజయాలు.. పరీక్షా పే చర్చలో ప్రధాని మోదీ..

Pm modi interacts with students on Pariksha pe charcha: విద్యార్థులు ఏఐని తమ డెవలప్ మెంట్ కోసం ఉపయోగించుకోవాలన్నారు. గొప్ప గొప్ప నేతలు, సమర యోధుల జీవిత చరిత్రలను చదవాలన్నారు. దీని వల్ల చాలా  స్పూర్తిని పొందుతామన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 6, 2026, 02:24 PM IST
  • ఢిల్లీలో జరిగిన పరీక్షా పే చర్చ కార్యక్రమం..
  • విద్యార్థుల్లో స్పూర్తిని నింపిన ప్రధానిమోదీ..

Pm Modi key advices to students Pariksha pe charcha 2026: ప్రధాని  నరేంద్ర మోదీ ఢిల్లీలో పరీక్షా పే చర్చలో  జరిగిన కార్యక్రమంలో విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు. పరీక్షా పే చర్చ 9వ ఎడిషన్ నేపథ్యంలో పలు రాష్ట్రాల్లోని విద్యార్థులకు ప్రధాని మోదీ ఎగ్జామ్ ల ఒత్తిడిని ఎలా ఎదుర్కొవాలి, జీవితంలో ఎలా ఎదగాలనే దానిపై పలు సూచలను ఇచ్చారు. ప్రధాని మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పరీక్షా పే చర్చ కార్యక్రమంను 2018 లో ప్రారంభించారు. అప్పటి నుంచి ప్రతిఏటా విద్యార్థులకు ఎగ్జామ్ సమయంలో ఎన్నో విషయాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఒత్తిడి ఏవిధంగా ఓవర్ కమ్ చేయాలి కూడా పలు సూచనలు ఇచ్చారు. విద్యార్థులతో మోదీ ఈసారి కూడా ఇంటారాక్ట్ అయ్యారు. విద్యార్థులు గొప్ప గొప్ప నేతలు జీవిత చరిత్రలు, స్పూర్తిని నింపే వారి ఉపన్యాసాలను వినాలన్నారు. వారు కూడా తొలుత సామాన్యుల్లానే తమ జీవిత ప్రయాణంను ప్రారంభించిన వారని అన్నారు.

మహాత్మ గాంధీ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంను ప్రారంభించినప్పుడు ఆయన ఒక్కరే అని, ఆ తర్వాత ఆ కల సాకారం అయ్యేందుకు 1947 వరకు ఎన్నో ఒడిదుడుకుల్ని ఎదుర్కొని ముందుకు వెళ్లారన్నారు. వేల అడుగుల ప్రయాణం అయిన కూడా ఒక్క అడుగుతునే మొదలౌతుందన్నారు. మొదట అందరు కంఫ్టర్ట్ జోన్ నుంచి బైటకు రావాలన్నారు. అన్ని సదుపాయాలు ఉంటేనే గొప్పగా రాణిస్తామని భ్రమ నుంచి  బైటకు రావాలన్నారు. ప్రతిరోజు గొప్ప విషయాల్ని నేర్చుకుంటానని తపన ఉండాలన్నారు. మనం అనుకున్న టార్గెట్ ను చేరేందుకు నిర్విరామంగా పాటు పడాలన్నారు.

అదే విధంగా సమాజంలో ప్రస్తుతం ఏఐ మేధస్సు  కొత్త ఆవిష్కరణలకు ఎంతో ఉపయోగ పడుతుందన్నారు. దీన్ని మానవ మనుగడ కోసం మంచి దారిలో డిజిటల్ టెక్నాలజీలో ముందుకు వెళ్లేందుకు  ఉపయోగించుకోవాలన్నారు.  అపజయాలు ఎదురైతే ధైర్యంను కోల్పొవద్దని, ఆసమయంలో స్పూర్తిని ఇచ్చే నేతలు, గొప్ప నాయకుల పుస్తకాలను చదివి మరల తమ టార్గెట్ దిశగా ముందుకు వెళ్లాలని ప్రధాని మోదీ విద్యార్థులతో స్పూర్తిని నింపారు.

ముఖ్యంగా వికసిత్ భారత్ 2047 గొప్పతనంను, దాన్ని చేరుకొవాల్సిన ఆవశ్యకతను కూడా ప్రధాని మోదీ విద్యార్థులతో పాటు, దేశ ప్రజలందరికికూడా వివరింగా చెప్పారు. మొత్తంగా ప్రధాని మోదీ చెప్పిన అనేక అంశాలు విద్యార్థుల్లో స్పూర్తిని నింపాయి. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న విద్యార్థులు కొంత మంది మోదీకి కానుకలు ఇచ్చి సర్ ప్రైజ్ చేయగా, మరికొంత మంది తమకున్న టాలెంట్ ను ఆయన ముందు చూపించారు. మొత్తంగా పరీక్షా పే చర్చ కార్యక్రమంతో దేశ ప్రజలకు మోదీ ప్రధాని మరోసారి గొప్ప స్పూర్తిని నింపారు.

 

