Speaker No Confidence Motion: నేటి నుంచి పార్లమెంట్ మలి విడత సమావేశాలు.. స్పీకర్ అవిశాస్వంపై రచ్చ..

No confidence motion on Speaker Om Birla:పార్లమెంట్‌ మలివిడత బడ్జెట్‌ సమావేశాలు ఉత్కంఠ రేపుతున్నాయి. నేటి నుంచి (మార్చి 9) నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు 17 రోజులపాటు జరగనున్న ఈ సమావేశాల్లో లోక్‌ సభ స్పీకర్ ఓంబిర్లాపై అవిశ్వాస తీర్మానం హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. సోమవారం లోక్‌సభ కార్యక్రమాల జాబితాలో ప్రతిపక్షాల అవిశ్వాస తీర్మానం లిస్ట్ అయ్యింది. ఈ రోజు నుంచి జరగబోయే బడ్జెట్ మలి విడత సమావేశాలు రాజకీయాలను హీట్ ఎక్కించనున్నాయి. 

Parliament Budget Session 2026: నేటి నుంచి పార్లమెంట్‌ మలి విడుత బడ్జెట్‌ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి.  లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓంబిర్లాపై విపక్షాలు ప్రతిపాదించిన అవిశ్వాస తీర్మానం తొలిరోజే చర్చకు రానుందని తెలుస్తోంది. దీంతో ఈ సమావేశాలు వాడీవేడీగా కొనసాగే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ తీర్మానం తేలేవరకు సభకు అధ్యక్షత వహించకూడదని స్పీకర్‌ మొదటి విడత సమావేశాల్లోనే నిర్ణయం తీసుకున్నారు.  

పశ్చిమాసియాలో కల్లోల పరిస్థితులూ ప్రముఖంగా చర్చకు రానున్నాయి. ఇరాన్ పై ప్రధాని ఎందకు మౌనం వహిస్తున్నారనే అంశం కాంగ్రెస్ పార్టీ లేవనెత్తే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు అధికారు బీజేపీ కూడా బంగ్లాదేశ్ లో హిందువులపై జరిగిన దాడులపై కాంగ్రెస్ ఎందుకు లేవనెత్తలేదనే అంశాన్ని తీసుకురానుంది. కేవలం ఓ వర్గం వారికే కాంగ్రెస్ పార్టీ కొమ్ము కాస్తుందనే  అంశాన్ని సభలో ప్రస్తావించే అవకాశాలున్నాయి.  స్పీకర్ పై అవిశ్వాస తీర్మాణం కారణంగా  లోక్‌సభలో తమ సభ్యులంతా తప్పనిసరిగా సభకు హాజరుకావాలంటూ BJP , కాంగ్రెస్‌లు విప్‌ జారీచేశాయి. సభలో అధికార పక్షానికి పూర్తి సంఖ్యాబలం ఉన్నందువల్ల అవిశ్వాస తీర్మానం వీగిపోయే అవకాశాలే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.

ఇరాన్‌పై కేంద్ర వైఖరి, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలుకు మన దేశాన్ని అమెరికా అనుమతించడం, మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందం వంటి అంశాలపై విపక్షాలు పెద్దఎత్తున గళం వినిపించనున్నాయి. ప్రభుత్వం అమెరికా చెప్పుచేతల్లోకి వెళ్లిపోయిందని ఇప్పటికే కాంగ్రెస్‌ ఆరోపిస్తూ వస్తోంది. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక ముమ్మర సవరణ  ద్వారా పశ్చిమబెంగాల్‌లో 60 లక్షల మంది ఓటర్లను తొలగించడం, రాష్ట్రపతికి ఆ రాష్ట్రంలో ఎదురైన చేదు అనుభవం వంటివి ఈ సమావేశాలపై ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది. తొలివిడత సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టిన బిల్లులు, విద్యుచ్ఛక్తికి సంబంధించిన మరో బిల్లును ముందుకు తీసుకువెళ్లేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నించనుంది.ఈ అవిశ్వాస తీర్మానానికి తృణమూల్ కాంగ్రెస్ మద్దతు తెలిపింది. మరోవైపు సభా కార్యక్రమాల నిర్వహణకు ఇప్పటికే స్పీకర్ ఓంబిర్లా దూరంగా ఉన్నారు. దాంతో అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య తీవ్రస్థాయిలో పోరాటానికి లోక్‌ సభ వేదిక కానుంది. 

