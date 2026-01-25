English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Parliament Budget Session 2026: ఈ నెల 28 నుంచి పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు..

Parliament Budget Session 2026: ఈ నెల 28 నుంచి పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు..

Parliament Budget Session 2026: పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు ఈ నెల 28 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నెల 28న పార్లమెంట్ ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ప్రసంగిస్తారు. ఆ తర్వాత ఆర్ధిక సర్వేను లోక్ సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఫిబ్రవరి 1న ఆదివారం అయినా.. ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ లోక్ సభలో బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 25, 2026, 10:50 AM IST

Trending Photos

Driving License Address Change Online: ఇంట్లోనే సులభంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అడ్రస్ నిమిషాల్లో మార్చుకోండి ఇలా..!
5
Driving License Address Change Online
Driving License Address Change Online: ఇంట్లోనే సులభంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అడ్రస్ నిమిషాల్లో మార్చుకోండి ఇలా..!
Prabhas: మరోసారి ప్రభాస్‌ను మిడియం రేంజ్ హీరో అంటూ ఘోరంగా అవమానించిన మారుతి.. బయటపడిన స్క్రీన్‌షాట్స్..!
6
Prabhas
Prabhas: మరోసారి ప్రభాస్‌ను మిడియం రేంజ్ హీరో అంటూ ఘోరంగా అవమానించిన మారుతి.. బయటపడిన స్క్రీన్‌షాట్స్..!
Tirumala: సూర్యప్రభ వాహనంపై విహరించిన శ్రీవారు.. రథసప్తమిరోజు మలయప్పస్వామి అభయం..
7
Tirumala Rathasaptami
Tirumala: సూర్యప్రభ వాహనంపై విహరించిన శ్రీవారు.. రథసప్తమిరోజు మలయప్పస్వామి అభయం..
EPFO Rules: ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్.. పదవీ విరమణ తర్వాత మీ పెన్షన్ డబ్బులు డబుల్..!
5
EPFO Pension
EPFO Rules: ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్.. పదవీ విరమణ తర్వాత మీ పెన్షన్ డబ్బులు డబుల్..!
Parliament Budget Session 2026: ఈ నెల 28 నుంచి పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు..

Parliament Budget Session 2026 Details :పార్లమెంటు బడ్జెట్‌ సమావేశాలు ఈ నెల 28 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఫిబ్రవరి 13 వరకు తొలిదశ సమావేశాలు కొనసాగుతాయి. మళ్లీ మార్చి 9న మొదలై ఏప్రిల్‌ 2 వరకు జరుగుతాయి. ఇక ఫిబ్రవరి 1 న అంటే ఆదివారం దేశ వార్షిక బడ్జెట్‌ను  కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మాలా సీతారామన్‌ పార్లమెంట్‌లో ప్రవేశ పెడతారు. ఈ  నేపథ్యంలో సభ సజావుగా సాగేందుకు  ప్రభుత్వం 27న అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించనుంది. సభలో చర్చనీయాంశాలు, ఇతర విషయాలను దీనిలో చర్చించనున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఉభయసభల సంయుక్త సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము చేసే ప్రసంగంతో పార్లమెంటు సమావేశాలు మొదలవుతాయి. ఆ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై ఫిబ్రవరి రెండు నుంచి నాలుగు వరకు చర్చ కొనసాగే అవకాశం ఉంది. 

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

కాగా పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ప్రభుత్వం జమిలి ఎన్నికల బిల్లును ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. దీనిపై ఇప్పటికే JPC నివేదిక సిద్ధమైందని తెలుస్తోంది. దీనికి తోడు  అమరావతిని AP రాజధానిగా చట్టబద్ధత కల్పించే   బిల్లును కూడా సభ ముందుకు తీసురానున్నారని సమాచారం. పూర్వోదయ  పథకం కింద రాష్ట్రానికి భారీ నిధులు కేటాయించనున్నట్లు సమాచారం. ఇక ఆదాయ పన్ను సరళీకరణ, వక్ఫ్ బోర్డు సవరణలు, వికసిత్‌ భారత్‌ శిక్షా అధీక్షణ్‌ బిల్లు కూడా ఈ సమావేశాల్లో చర్చకు రానున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

parliament winter budget session 2026Parliament Budget sessionparliament in 2026Budget SessionUnion Budget 2026

Trending News