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నేటి నుంచి పార్లమెంట్‌ వర్షాకాల సమావేశాలు.. కీలక బిల్లులను ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్రం..

Parliament Mansoon Session 2026: పార్లమెంట్‌ వర్షాకాల సమావేశాలు నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆగష్టు  13వ తేదీ వరకు కొనసాగనున్నాయి. ప్రాంతీయ పార్టీల్లో విభేదాల కారణంగా అధికార ఎన్డీయే బలం పెరిగింది. మరో వైపు ఇండియా కూటమి బలహీనపడిన నేపథ్యంలో  సమావేశాలపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. కాగా ఈ సమావేశాల్లో ఐదు కొత్త బిల్లులు, రెండు పెండింగ్‌ బిల్లులను ప్రవేశపెట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 20, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:57 AM IST
నేటి నుంచి పార్లమెంట్‌ వర్షాకాల సమావేశాలు.. కీలక బిల్లులను ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్రం..
Image Credit: Parliament Session (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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నేటి నుంచి పార్లమెంట్‌ వర్షాకాల సమావేశాలు.. కీలక బిల్లులను ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్రం..
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