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పార్లమెంట్‌ వర్షాకాల సమావేశాలకు నేడే ఆఖరు.. చివరి రోజైన చర్చ లేదా రచ్చ..

Parliament Session: పార్లమెంట్‌ వర్షాకాల సమావేశాలు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. నేడే వర్షాకాల సమావేశాలకు  చివరి రోజు. చివరి రోజైనా సమావేశాలు సజావుగా సాగుతాయా లేదా అన్న ఉత్కంఠ  నెలకొంది. ప్రతిపక్షాలు లేవనెత్తుతున్న అంశాలపై  చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధమంటోంది. సమస్య పై నేరుగా సమాధానం కావాలంటూ విపక్షాలు పట్టుబడుతున్నాయి. దీంతో పార్లమెంట్‌ ఫైనల్‌ షోలో చర్చకు తెరలేస్తుందా?.. లేక మరోసారి చిచ్చు రగులుతుందా? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 13, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:48 AM IST
పార్లమెంట్‌ వర్షాకాల సమావేశాలకు నేడే ఆఖరు.. చివరి రోజైన చర్చ లేదా రచ్చ..
Image Credit: Mansoon Parliament Session Last Day (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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