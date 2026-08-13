/పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు నిరవధిక వాయిదా..

Parliament Mansoon Session Suspended: పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు నిరవధికంగా వాయిదా పడ్డాయి. చివరి రోజు ఎలా సాగుతాయో అన్న ఉత్కంఠకు తెర పడింది. ప్రభుత్వం చర్చకు రెడీగా ఉన్నా.. ప్రతిపక్షాలు అదే మంకు పట్టుపట్టడంతో ఈ సారి వర్షకాల సమావేశాలు కీలక బిల్లుల ఆమోదం లేకుండానే నిరవధికంగా వాయిదా పడింది.
కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.