Parliament session: పార్లమెంట్ ఆవరణలో తోపులాట.. రాహుల్ గాంధీపై పోలీసు కేసు..

Rahul Gandhi mishandled with mps at parliament session: పార్లమెంట్ ను దేశంలో అత్యున్నతమైన సభగా భావిస్తుంటారు. అయితే.. అలాంటి పవిత్రమైన పార్లమెంట్ ఆవరణలో ఈరోజు తోపులాట జరిగింది. కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీజేపీగా మారింది. బీజేపీ ఎంపీలు ప్రతాప్ సింగ్ సారంగీ, ముఖేష్ రాజ్ పుత్ లు పార్లమెంట్ కు వస్తుండగా.. వీరిని కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ తోసేసినట్లు తెలుస్తొంది. ఈమేరకు బీజేపీ ఎంపీలు తీవ్రంగా గాయపడినట్లు సమాచారం.

#WATCH | Delhi | BJP MP Pratap Chandra Sarangi says, "Rahul Gandhi pushed an MP who fell on me after which I fell down...I was standing near the stairs when Rahul Gandhi came and pushed an MP who then fell on me..." pic.twitter.com/xhn2XOvYt4

