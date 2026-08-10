Parliament New Session: FCRA సవరణ బిల్లు -2026ను ఎలాగైనా ఆమోదింప జేసుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా వ్యూహాలు సిద్ధం చేసింది. దీనితో పాటే డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులను సైతం తెరపైకి తెచ్చే యోచనలో ఉన్నట్లు ప్రతిపక్ష శిబిరంలో జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది. 2023 శీతాకాల సమావేశాల మాదిరిగానే విపక్ష సభ్యులను సస్పెండ్ చేసి, ఎలాంటి చర్చ లేకుండానే ఈ కీలక బిల్లులను ఆమోదించుకుంటారనే ఆందోళన ప్రతిపక్ష పార్టీల్లో కనిపిస్తోంది. ఎఫ్సీఆర్ఏ బిల్లును గత మార్చిలో లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు. దీనిని ఈ నెల 12న చర్చకు తెచ్చి, ఆమోదింపజేసుకోవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
కీలక బిల్లులను ఎలాగైనా పాస్ చేయించాలని కేంద్రం పట్టు..
విదేశీ విరాళాలు, ఎఫ్సీఆర్ఏ రిజిస్ట్రేషన్ రద్దయిన సంస్థల వద్ద ఉన్న ఆస్తుల నియంత్రణ విధివిధానాల్లో ఈ బిల్లు కీలక మార్పులను ప్రతిపాదిస్తోంది. మహిళా రిజర్వేషన్, డీలిమిటేషన్ బిల్లులపై ప్రభుత్వం నుంచి అనూహ్య నిర్ణయాలు వెలువడవచ్చనే ప్రచారం జరుగుతోంది. వీటి ఆమోదానికి సభలో మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీ అవసరం. ఈ క్రమంలో ఎక్కువ మంది సభ్యులను వివిధ కారణాలతో సభ నుంచి సస్పెండ్ చేసి, ఆ తర్వాత వీటిని ఆమోదిస్తారనే ఆందోళన ప్రతిపక్ష శిబిరంలో కనిపిస్తోంది. అయితే, జెన్జీ ఉద్యమం, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా, మోడీ, అమిత్ షా సభకు రాకపోవడం తదితర అంశాల నేపథ్యంలో కేంద్రం అంత సాహసం చేస్తుందా..? అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చివరి నాలుగు రోజులు సభ్యులందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇండియా కూటమి పార్టీలను కాంగ్రెస్ హెచ్చరించింది. కాంగ్రెస్ సభ్యులంతా సమయానికి విధిగా సభలకు హాజరుకావాలని విప్ జారీ చేసింది.
FCRA, మహిళా బిల్లు, డీలిమిటేషన్పై తర్జన భర్జన..
డీలిమిటేషన్ బిల్లును మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుతో ముడిపెట్టి ప్రభుత్వం తీసుకొస్తే.. ఇండియా కూటమి పార్టీలతో చర్చించి ఉమ్మడి నిర్ణయంతో ముందుకు పోతామని కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే తెలిపారు. అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటుచేసి ఈ బిల్లులపై చర్చించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. అయితే, బిల్లులపై వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు తెలిపే స్వేచ్ఛ ప్రతిపార్టీకి ఉంటుందని అన్నారు.
కీలక బిల్లులను ఎలాగైనా పాస్ చేయించాలని కేంద్రం పట్టు..
కాగా, 2023 శీతాకాల సమావేశాల సమయంలో లోక్సభ భద్రతా వైఫల్యం, ఆ తర్వాత నెలకొన్న నిరసనల నేపథ్యంలో ఏకంగా 146 మంది విపక్ష ఎంపీలను సస్పెండ్ చేసిన ఉదంతాన్ని కాంగ్రెస్ నేత జైరాం రమేశ్ గుర్తుచేశారు. ఇప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం అదే ఎత్తుగడతో బిల్లులను నెగ్గించుకునే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 2023 డిసెంబరులో తక్కువ మంది విపక్ష సభ్యుల సమక్షంలో కీలక బిల్లులను ఆమోదించుకున్నారు. అలాంటి పరిస్థితి పునరావృతం కారాదు అని విపక్ష పార్టీలకు సూచించారు.
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