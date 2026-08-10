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FCRA, మహిళా బిల్లు, డీలిమిటేషన్‌పై కేంద్రం వ్యూహాత్మక అడుగులు..

Parliament Sessions: పార్లమెంట్‌ వర్షాకాల సమావేశాలు తుది ఘట్టానికి  చేరుకున్నాయి. నేడు పార్లమెంట్ సెషన్స్ రీస్టార్ట్ కానుండగా.. ఈ నెల 13న సమావేశాలు ముగియనున్నాయి. సమావేశాలు ఇంకా నాలుగు రోజులే జరగనుండగా.. ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావిస్తున్న కీలక బిల్లులు ఇప్పటికీ ఆమోదం పొందలేదు. వీటిపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 10, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:49 AM IST
FCRA, మహిళా బిల్లు, డీలిమిటేషన్‌పై కేంద్రం వ్యూహాత్మక అడుగులు..
Image Credit: Parliament Session (ZEE News)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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