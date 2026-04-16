  • Parliament Spl Session: పార్లమెంట్‌ ముందుకు మూడు బిల్లులు…డీలిమిటేషన్‌ పై విపక్షాల పోరాటం..

Parliament Spl Session: ఎన్నాళ్లో వేచిన ఉదయం ఈనాడే ఎదురైనట్టుగా.. మహిళలకు పార్లమెంట్ లో 33 శాతం రిజర్వేజన్స్ కల్పించడంతో పాటు నియోజకవర్గాలను పెంచుతూ కేంద్రం ప్రత్యేకంగా మూడు బిల్లులను నేడు పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూడు రోజులు పాటు ప్రత్యేకంగా పార్లమెంట్ సమావేశాలను కేంద్రం ఏర్పాటు చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 16, 2026, 09:31 AM IST

Mahila Reservation and Delimitation Bill 2026: పార్లమెంట్‌ ఇవాళ ప్రత్యేకంగా సమావేశం కానుంది. ఈ సమావేశంలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ను సభ ముందుకు తీసుకురానుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఈ బిల్లు అమలు కోసం చేపట్టే నియోజకవర్గాల పునర్విభజన  బిల్లును తీకోసం రాజ్యాంగ సవరణ చేసే డీలిమిటేషన్‌ బిల్లును తీసుకురానుంది. మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లుకు ప్రతిపక్షాలు ఒకే చెబుతున్నాయి.  అందకోసం జరుగుతున్న  నియోజకవర్గాల పునర్విభజన  బిల్లును మాత్రం ప్రతిపక్షాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. 

ఈ నియోజకవర్గాల పునర్విజన వల్ల   దక్షిణాది రాష్ట్రాలు తీవ్రంగా నష్టపోతాయని కుంటిసాకులు చెబుతున్నారు. అందుకని ఈ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా , ఐక్యంగా పార్లమెంట్‌లో పోరాడాలని నిర్ణయించాయి. కాగా దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు నష్టం లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం కుండబద్దలు కొడుతుంది.  లోక్‌సభలో అన్ని రాష్ట్రాల వాటాను ఏకరీతిగా 50శాతం పెంచనున్నట్లు ప్రభుత్వ స్పష్టం చేసింది.

లోక్‌సభ, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్ని పునర్విభజించాలని.. వాటి సంఖ్య 50 శాతం పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో  భౌగోళికంగా, రాజకీయంగా పలు చేర్పులు  చోటు చేసుకోనున్నాయి. గతంలో పలు రాష్ట్రాల్లో ఇష్టారీతినా.. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చేసినట్టు కేంద్రం తెలుపుతుంది. ఓటర్ల సంఖ్య పరంగా రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం కొన్ని నియోజకవర్గాల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాల్ని సరిదిద్దేందుకు, కొత్త నాయకత్వాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు, చట్టసభల్లో మహిళలు, యువత, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీల ప్రాతినిధ్యం పెరిగేందుకు పునర్విభజన దోహదం చేస్తుందని కేంద్రం చెబుతుంది.  నియోజకవర్గాల పరిధి తగ్గడం వల్ల పాలనాపరంగా సౌలభ్యం ఉంటుంది. మంత్రివర్గంలో సభ్యుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది. వివిధ వర్గాల రాజకీయ ఆకాంక్షల్ని నెరవేర్చేందుకు పార్టీలకు వెసులుబాటు లభించే అవకాశాలున్నాయి.  అందుకే రాజకీయాలకు అతీతంగా పార్టీలన్నీ పునర్విభజన తో పాటు మహిళ రిజర్వేజన్స్ కు సంబంధించిన ప్రత్యేక బిల్లులను ఆమోదించాలని కేంద్రం ఎంపీలకు విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. దీని ప్రకారం ఏపీలో 175 అసెంబ్లీ స్థానాలు 225కు పెరగనున్నాయి. మరోవైపు తెలంగాణలో 117 స్థానాల నుంచి 179కు పెరగనుంది. అదే విధంగా 17 లోక్ సభ స్థానాలు 26కు పెరగనున్నాయి. అటు ఏపీలో 25 లోక్ సభ స్థానాలకు 37 నుంచి 38 స్థానాలకు పెరగనుంది.  

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

