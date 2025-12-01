Parliament Session 2025: నేటి నుంచి పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు.. కీలక బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్రం..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Paraliament Winter Session 2025: నేటి (డిసెంబర్ 1) నుంచి పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన నిన్న ఆదివారం అధికార బీజేపీ పార్టీ ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ నిర్వహించింది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 1, 2025, 07:27 AM IST

నిన్న ఆదివారం ఢిల్లీలో  రెండున్నర గంటల పాటు నిన్న అఖిల పక్ష  సమావేశం జరిగింది. పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరెన్ రిజిజు నేతృత్వంలో అఖిలపక్ష సమావేశంలో దాదాపు అన్ని పార్టీలు పాల్గొనున్నాయి.  ఈ సారి వింటర్ సెషన్ డిసెంబర్ 1 నుంచి 19 వరకు 15 రోజుల పాటు కొనసాగనున్నాయి.   శీతాకాల సమావేశాలు సజావుగా నడిచేలా విపక్షాలకు కేంద్రం విజ్ఞప్తి చేసింది. విపక్షాలు SIR , ఢిల్లీ బ్లాస్ట్, ఆర్థిక సమస్యలు, బెంగాల్-జమ్మూ కాశ్మీర్ హింస, పొల్యూషన్ వంటి అంశాలను లేవనెత్తారు. 

ప్రభుత్వం ఈ సెషన్‌లో ప్రవేశపెట్టనున్న బిల్లుల జాబితాను అందజేసింది. ఈ సమావేశం సజావుగానే జరిగినప్పటికీ, విపక్షాలు కొన్ని ముఖ్య అంశాలపై గట్టి పోరాటం చేస్తామని సూచించడంతో నేటి నుంచి జరగబోయే వింటర్ సెషన్ వాడీ వేడీగా ఉండవచ్చని అంచనా వినిపిస్తోంది. ఈ సెషన్ కు ముందు బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచి బీజేపీతో పాటు ఎన్డీయే కూటమి రెట్టించిన ఉత్సాహాంతో పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో పాల్గొననున్నాయి. 

అటు  కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలో విపక్ష కూటమి బిహార్ తర్వాత 12 రాష్ట్రాల్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ నిర్వహిస్తున్న సర్ (Special Intensive Revision)ప్రాసెస్  సహా పలు అంశాలను లేవనెత్తనున్నారు. ఈ సమావేశాల్లో కార్మిక బిల్లు, జాతీయ భద్రతపై ప్రతిపక్షాలు చర్చించాలని కోరారు. వాటిపై మాత్రం ప్రభుత్వం ఎలాంటి హామిలు ఇవ్వలేదు. ప్రభుత్వం ఆమోదించిన బిల్లులను గవర్నర్లు ఆపి పెట్టడంపై కొన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. ఈ అఖిల పక్ష సమావేశంలో ప్రభుత్వం తరుపు రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్.. బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు కమ్ కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా, పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజుజుతో పాటు అర్జున్ రామ్ మేఘవాల్, ఎల్ మురుగన్ పాల్గొన్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Parliament Session 2025Paraliament Winter Session 2025Special Intensive RevisionSIRIndian Parliament Bills 2025

