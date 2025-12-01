English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Parliament Winter Session: పార్లమెంట్ మీ అయ్య జాగీరు కాదు.. ప్రతిపక్షాలకు ఇచ్చిపడేసిన మోడీ..

Parliament Winter Session: పార్లమెంట్ మీ అయ్య జాగీరు కాదు.. ప్రతిపక్షాలకు ఇచ్చిపడేసిన మోడీ..

Parliament Winter Session: పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. బిహార్ ఎన్నికల్లో గెలపు తర్వాత బీజేపీ ..దాని ఎన్డీయే మిత్ర పక్షాలు దూకుడు మీదున్నాయి. పార్లమెంట్ సమావేశాల ప్రారంభం నేపథ్యంలో ప్రధాని మోడీ ప్రతిపక్షాలకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 1, 2025, 12:08 PM IST

Parliament Winter Session: పార్లమెంట్‌ శీతాకాల సెషన్స్‌ ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సారి కూడా సభా సమావేశాలు  వాడీవేడిగా సాగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఈ సమావేశాలు నేటి నుంచి 19వ తేదీ వరకూ మొత్తం 15 రోజులపాటు జరుగనుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం మొత్తం 14 బిల్లులు ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్ధం అవుతుంది.  ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ S.I.R పై నిలదీస్తామని విపక్షాలు ప్రకటించాయి. ఢిల్లీ పేలుడు నేపథ్యంలో జాతీయ భద్రత, రైతు సమస్యలను ప్రస్తావిస్తామని స్పష్టం చేశాయి. అటు పార్లమెంట్ సమావేశాలకు ముందు   విపక్షాలకు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ. దేశాభివృద్ధి కోసం విపక్షాలు ప్రభుత్వంతో కలిసి రావాలన్నారు. దేశ ప్రగతి కోసం పార్లమెంటులో అధికార, విపక్ష సభ్యుల సాక్షిగా మంచి చర్చలు కొనసాగాలన్నారు. పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల వేళ తొలి రోజు  లోక్‌సభకు హాజరైన మోడీ వికసిత్ భారత్ దిశగా దేశం ముందుడుగు వేస్తోందన్నారు. 

పరాజయాన్ని అంగీకరించే మనసు ప్రతిపక్షాలకు లేదని ప్రధాని దుయ్యబట్టారు. సభా సమయాల్లో డ్రామాలు వద్దని చట్ట సభల్లో చర్చలు తప్పనిసరని హితవు పలికారు.ఈ సందర్భంగా ఉభయ సభలు ప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ సందర్బంగా కొత్తగా ఎన్నికైన ఉప రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ కు ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేసారు. ఆయన ప్రజాసేవకే తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.  రాజ్య సభ ప్రారంభం కాగానే.. గతంలో చనిపోయిన పార్లమెంట్ సభ్యులకు నివాళులు అర్పించారు. ఈ సందర్బంగా క్రికెట్ లో ప్రపంచ కప్ గెలిచిన మహిళ టీమ్ సభ్యులకు మోడీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. అటు మహిళ కబడ్డీ జట్టుకు కూడా ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు.  పెద్దల గౌరవాన్ని కాపాడేలా సభ్యులు ప్రవర్తించాలని కోరారు.అటు లోక్ సభలో విపక్షాలు సర్ పై వాయిదా తీర్మానం కోరాయి. 

శీతాకాల సమావేశాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ రంగాల్లో భారీ సంస్కరణల ఎజెండాను ముందుకు తీసుకురాబోతుంది. వీటిలో అణు ఇంధనం, సెక్యూరిటీస్‌ మార్కెట్స్‌ కోడ్, ఉన్నత విద్యా కమిషన్‌ ఏర్పాటు, కార్పొరేట్, బీమా, జాతీయ రహదారులు, మధ్యవర్తిత్వం-రాజీ చట్టాల సవరణ బిల్లులు ఉన్నాయి. అణు ఇంధన బిల్లు ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం అణువిద్యుత్ ఉత్పత్తి రంగంలోకి ప్రైవేటు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలకు తలుపులు తెరుస్తోంది.

అత్యంత సున్నితమైన అణు ఇంధన రంగంలోకి ప్రైవేటు వారిని ఆహ్వానించడం ఎంత వరకు సురక్షితమనే ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతుండగా ఈ అంశంలో ప్రతిపక్షాలు ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఉన్నత విద్యారంగంలో అతిపెద్ద సంస్కరణగా చెప్పుకొనే 'హయ్యర్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ కమిషన్‌ బిల్లు'కూడా దుమారం రేపే సూచనలున్నాయి. ప్రస్తుతం సాధారణ, సాంకేతిక విద్యారంగాలను నియంత్రిస్తున్న యూజీసీ, ఏఐసీటీఈ, ఎస్‌సీటీఈల స్థానంలో కొత్తగా ఉన్నత విద్యా కమిషన్‌ ఏర్పాటు చేయబోతోంది.

దీని వల్ల ఉన్నత విద్యారంగంపై కేంద్రం ఆధిపత్యం పెరిగి రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యం తగ్గిపోతుందన్న ఆందోళన రాష్ట్రాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడున్న సెబీ, డిపాజిటర్స్, సెక్యూరిటీ కాంట్రాక్ట్‌ చట్టాల్లోని నిబంధనలన్నింటినీ విలీనం చేసి ఏకీకృత కోడ్‌ను తీసుకురావడానికి కేంద్రం సెక్యూరిటీస్‌ మార్కెట్స్‌ కోడ్‌ బిల్లును ప్రవేశపెడుతోంది. ఈ బిల్లు కారణంగా అధికారాలన్నీ సెబీ చేతుల్లో కేంద్రీకృత మవుతాయనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇటీవల నోటిఫై చేసిన లేబర్‌ కోడ్‌లను దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక సంఘాలు వ్యతిరేకిస్తున్న నేపథ్యంలో విపక్షాలు వాటిపైనా చర్చకు పట్టుబట్టే వీలుంది.పార్లమెంట్‌ సమావేశాల నేపథ్యంలోపై ఇండి కూటమి నేతలు భేటీ అయ్యారు. సభలో వ్యవహరించాల్సిన తీరుపై చర్చించారు. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఆధ్వర్యంలో ఈ భేటీ జరిగింది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Parliament Session 2025Narendra Modi SpeechParaliament Winter Session 2025Special Intensive RevisionSIR

