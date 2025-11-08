Parliament Winter Session: పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలకు మూహూర్తం ఫిక్స్.. పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే..

Parliament winter session to commence from December 1 to 19: భారత పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల తేదీలు ఖరారయ్యారు. ఈ మేరకు కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు అధికారికంగా వెల్లడించారు. మొత్తంగా 19 రోజులు సమావేశాలు కొనసాగనున్నాయి. డిసెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 19వ తేదీ వరకు సమావేశాలు జరగనున్నాయి.
శీతాకాల సమావేశాల నిర్వహణకు సంబంధించి కేంద్రం పంపిన షెడ్యూల్ కు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదముద్ర వేశారు. ఈ క్రమంలో కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్' వేదికగా ఒక పోస్ట్ చేశారు.
"పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల అత్యవసర పరిస్థితులకు లోబడి, డిసెంబర్ 1 నుంచి 19 వరకు పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు నిర్వహణ కేంద్రం ప్రతిపాదనను రాష్ట్రపతి ఆమోదించినట్లు కిరణ్ రిజిజు తన ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో.. అతి త్వరలోనే సమావేశాల్లో చర్చించాల్సిన అజెండాలపై కూడా కేంద్రం కసరత్తులు ప్రారంభించింది. మరోవైపు ఈసారి శీతాకాల సమావేశాలు మరింత వాడివేడిగా జరగున్నట్లు తెలుస్తొంది.
