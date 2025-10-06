Bihar Elections 2025: దేశ ఎన్నికల ప్రక్రియలో 17 భారీ మార్పులు.. బీహార్‌ ఎన్నికల నుంచే స్టార్ట్..!!

Bihar Elections 2025: భారత ఎన్నికల సంఘం బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం 17 కొత్త సంస్కరణలను ప్రకటించింది. ఇందులో ముఖ్యంగా ప్రతి బూత్లో 100శాతం ప్రత్యక్ష వెబ్కాస్టింగ్, EVM–VVPAT లెక్కింపు విధానంలో పారదర్శకత, పోస్టల్ బ్యాలెట్ లెక్కింపును తప్పనిసరి చేయడం, అలాగే 15 రోజుల్లో EPIC కార్డుల పంపిణీ ఉన్నాయి. ఓటర్ల వివరాలు డిజిటల్ ఇండెక్స్ కార్డుల రూపంలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ప్రతి 1,200 మంది ఓటర్లకు ఒక బూత్ ఏర్పాటు చేస్తుండగా.. మొదటిసారిగా EVM బ్యాలెట్ పేపర్పై అభ్యర్థుల ఫోటోలు రంగులో కనిపించనున్నాయి. ముజఫర్పూర్ జిల్లాలో ఓటర్ల జాబితా మార్పులపై విచారణ ఆదేశిస్తూ, కమిషన్ పారదర్శకతకు ప్రాధాన్యతనిచ్చింది.
ఎన్నికల కమిషన్ చేపట్టిన ముఖ్య నిర్ణయాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి:
1. ప్రత్యక్ష వెబ్కాస్టింగ్ (Live Webcasting): బీహార్లోని 90,000కి పైగా పోలింగ్ బూత్లన్నింటిలోనూ 100శాతం ప్రత్యక్ష వెబ్కాస్టింగ్ ఏర్పాట్లు చేశారు. దీనివల్ల ప్రతి ఓటు ప్రక్రియను పర్యవేక్షించవచ్చు.
2. EVM–VVPAT సమన్వయం: పోలింగ్ అనంతరం ఫారమ్ 17Cలో నమోదు చేసిన EVM లెక్కల్లో ఏదైనా వ్యత్యాసం కనపడితే, వెంటనే VVPAT లెక్కింపును తప్పనిసరి చేస్తారు.
3. పోస్టల్ బ్యాలెట్ లెక్కింపు: చివరి రెండు రౌండ్ల EVM లెక్కింపుకు ముందు పోస్టల్ బ్యాలెట్ల లెక్కింపును తప్పనిసరి చేశారు. దీంతో ఫలితాల పారదర్శకత మరింత పెరుగుతుంది.
4. డిజిటల్ ఇండెక్స్ కార్డులు: ఎన్నికల అనంతరం కొన్ని రోజుల్లోనే ఓటర్ల వివరాలతో కూడిన డిజిటల్ ఇండెక్స్ కార్డులు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
5. EPIC కార్డుల పంపిణీ: కొత్త ఓటర్లకు 15 రోజుల్లోపు EPIC (Voter ID) కార్డులు అందించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
6. ECI నెట్ ప్లాట్ఫారమ్: అన్ని ఎన్నికల అప్లికేషన్లను ఒకేచోట నిర్వహించడానికి ECI నెట్ అనే వన్-స్టాప్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ను రూపొందించారు. దీని అమలు ప్రగతిలో ఉందని తెలిపారు.
7. ఓటర్ల సౌకర్యం: ప్రతి 1,200 మంది ఓటర్లకు ఒక పోలింగ్ బూత్ ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఈ విధానం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా అమలు అవుతుంది.
8. పోలింగ్ ఏజెంట్ల స్వేచ్ఛ: ప్రతి అభ్యర్థి తన బూత్ నుంచి 100 మీటర్ల లోపల పోలింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి స్వేచ్ఛ కల్పించారు.
9. EVM బ్యాలెట్ పేపర్ డిజైన్ మార్పు: మొదటిసారిగా అభ్యర్థుల ఫోటోలు రంగులో, అలాగే సీరియల్ నంబర్లు పెద్ద అక్షరాలతో ముద్రించనున్నారు.
10. పోలింగ్ ఏజెంట్ల నియామకం: ప్రతి అభ్యర్థి తప్పనిసరిగా తన పోలింగ్ ఏజెంట్లను నియమించి, ఓటింగ్ ప్రారంభానికి ముందు బూత్లకు పంపాలి. ఓటింగ్ పూర్తయ్యాక ఫారం 17Cని తీసుకోవాలని సూచించారు.
ఇతర ముఖ్య అంశాలపై కూడా కమిషన్ దృష్టి సారించింది. ముఖ్యంగా ముజఫర్పూర్ జిల్లాలోని మోహన్పూర్ గ్రామంలో మైనారిటీ ఓటర్లను తొలగించి 100 కొత్త ఓటర్లను చేర్చినట్లు వచ్చిన ఫిర్యాదుపై విచారణ ఆదేశించారు. ఈ దర్యాప్తు బాధ్యతను రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి వినోద్ సింగ్ గుంజ్యాల్కు అప్పగించారు. నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కాకముందే ఈ విచారణ పూర్తిచేయాలని ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ ఆదేశించారు. ఈ 17 సంస్కరణలతో బీహార్ ఎన్నికలు దేశంలోనే అత్యంత పారదర్శక, సాంకేతికంగా ఆధునిక ఎన్నికలుగా నిలవనున్నాయని ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది.
