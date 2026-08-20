Cancer Vaccine:క్యాన్సర్ చికిత్సలో కొత్త ఆశలు కలిగించే పరిణామం చోటుచేసుకుంది. మోడెర్నా, మెర్క్ సంస్థలు కలిసి తయారు చేస్తున్న వ్యక్తిగతీకరించిన ఎంఆర్ఎన్ఏ క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్పై నిర్వహించిన కీలక దశ క్లినికల్ ట్రయల్లో మంచి ఫలితాలు వచ్చినట్లు ప్రకటించాయి. ముఖ్యంగా ప్రమాదకరమైన మెలనోమా అనే చర్మ క్యాన్సర్ తిరిగి రావడం, ఇతర శరీర భాగాలకు వ్యాపించడం తగ్గించడంలో ఈ చికిత్స ఉపయోగపడే అవకాశాలు కనిపించాయి.
ఈ వ్యాక్సిన్ను మెర్క్కు చెందిన కీట్రూడా అనే ఇమ్యూనోథెరపీ మందుతో కలిపి పరీక్షించారు. శస్త్రచికిత్స ద్వారా క్యాన్సర్ను తొలగించిన తర్వాత కూడా మిగిలిపోయే క్యాన్సర్ కణాలను శరీర రోగనిరోధక వ్యవస్థ గుర్తించి ఎదుర్కొనేలా ఈ వ్యాక్సిన్ పనిచేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
సాధారణ వ్యాక్సిన్లు అంటువ్యాధులను నివారించేందుకు ఉపయోగిస్తారు. కానీ వ్యక్తిగతీకరించిన ఎంఆర్ఎన్ఏ క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్ ప్రతి రోగి క్యాన్సర్కు అనుగుణంగా తయారు చేయబడుతుంది. రోగి నుంచి తొలగించిన ట్యూమర్ను పరిశీలించి, అందులోని జన్యు మార్పులను గుర్తిస్తారు. వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని వ్యాక్సిన్ను రూపొందిస్తారు.
ఈ ట్రయల్లో అధిక ప్రమాదం ఉన్న స్టేజ్ 2బీ నుంచి స్టేజ్ 4 వరకు మెలనోమా ఉన్న 1,137 మంది రోగులు పాల్గొన్నారు. వీరికి శస్త్రచికిత్స పూర్తయిన తర్వాత కీట్రూడాతో పాటు వ్యక్తిగతీకరించిన వ్యాక్సిన్ లేదా కేవలం కీట్రూడా మాత్రమే ఇచ్చారు. వ్యాక్సిన్ కలిపిన చికిత్స క్యాన్సర్ తిరిగి వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో మెరుగైన ఫలితాలు చూపించింది.
గతంలో నిర్వహించిన పరిశోధనలో కూడా ఈ కలయిక చికిత్సతో క్యాన్సర్ తిరిగి రావడం లేదా మరణించే ప్రమాదం 49 శాతం తగ్గినట్లు ఐదేళ్ల డేటా సూచించింది. తాజా ఫలితాలు ఆ ఆశలను మరింత పెంచాయి.
అయితే ఈ వ్యాక్సిన్ ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు. పూర్తి ట్రయల్ వివరాలు, దీర్ఘకాలిక ఫలితాలు, రోగులు ఎక్కువ కాలం జీవిస్తారా అనే అంశాలపై మరింత సమాచారం రావాల్సి ఉంది. నియంత్రణ సంస్థల అనుమతులు కూడా అవసరం. పరిశోధకులు ఊపిరితిత్తులు, రొమ్ము, ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్లలో కూడా ఇలాంటి వ్యక్తిగత వ్యాక్సిన్లను పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ పరిశోధనలు విజయవంతమైతే భవిష్యత్తులో ప్రతి రోగి క్యాన్సర్ లక్షణాలకు అనుగుణంగా చికిత్స అందించే అవకాశాలు పెరగవచ్చు.
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