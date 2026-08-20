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Cancer Vaccine: క్యాన్సర్‌కు చెక్ పెట్టే వ్యాక్సిన్.. ట్రయల్స్‌లో అదిరిన ఫలితాలు!

Cancer Vaccine:క్యాన్సర్ చికిత్సలో మరో కీలక ముందడుగు పడింది. మోడెర్నా, మెర్క్ సంస్థలు కలిసి అభివృద్ధి చేస్తున్న వ్యక్తిగతీకరించిన ఎంఆర్‌ఎన్‌ఏ క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్ మెలనోమా రోగుల్లో మంచి ఫలితాలు చూపించింది. కీట్రూడా మందుతో కలిపి ఇచ్చిన ఈ వ్యాక్సిన్ క్యాన్సర్ తిరిగి వచ్చే ప్రమాదాన్ని, ఇతర శరీర భాగాలకు వ్యాపించే అవకాశాన్ని తగ్గించినట్లు క్లినికల్ ట్రయల్ ఫలితాలు వెల్లడించాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 20, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:17 PM IST
Cancer Vaccine: క్యాన్సర్‌కు చెక్ పెట్టే వ్యాక్సిన్.. ట్రయల్స్‌లో అదిరిన ఫలితాలు!
Image Credit: cancer vaccine(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Cancer Vaccine: క్యాన్సర్‌కు చెక్ పెట్టే వ్యాక్సిన్.. ట్రయల్స్‌లో అదిరిన ఫలితాలు!
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