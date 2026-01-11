Uttara Khand: పెద్దపులితో ఫైటింగ్ కు దిగిన పెంపుడు శునకం.. చివరకు ఏంజరిగిందంటే..?

Pet dog saves owner life from wild tiger attack in nainital Uttarakhand: శునకంను విశ్వాసానికి ప్రతీకగా చెప్తుంటారు. చాలా మంది ఇటీవల నోరు ఉన్నమనుషుల కన్నా.. నోరులేని జీవాలు బెటర్ అని వాటిని ఇళ్లలో పెంచుకుంటున్నారు. తమ ఇంటిలో మనుషుల్లా ట్రీట్ చేస్తున్నారు. మంచి ఫుడ్, ఆస్పత్రి, వాకింగ్, అచ్చం ఇంట్లోని మనుషుల్లా వాటిని చాలా కెరింగ్ గా చూసుకుంటున్నారు. మరోవైపు శునకాలు కూడా తమ యజమానిపట్ల అంతే విశ్వాసంతో ఉంటాయి. కొత్తవారు వచ్చిన అవి వెంటనే అలర్ట్ చేస్తాయి. పొరపాటున ఎవరైన దాడికి యత్నిస్తే వెంటనే వారి మీదకు దూకుతాయి.
తమ యజమాని కోసం ఎంతకైన పొరాటంకురెడీ గా ఉంటాయి. ఇప్పటికే తమ యజమానుల ప్రాణాల కోసం అనేక మార్లు కుక్కలు.. పాములతో పొరాటంకు, ఇతర జీవులతో ఫైటింగ్ కు దిగిన ఘటనలుచూశాం. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఉత్తరాఖండ్ లోనినైనిటాల్ లో ఒక షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
ఉత్తారాఖండ్ లోని నైనిటాల్ లోని రామ్నగర్లోని తేరాయ్ అడవిలో ఈ ఘటన సంభవించింది. రక్షిత్ పాండే తన పెంపుడు కుక్క 'పైలట్' (జర్మన్ షెఫర్డ్)తో కలిసి పొలంకు వెళ్లాడు. అప్పటికే చెట్లలో నక్కిన పెద్దపులి ఒక్కసారిగా దాడి చేసింది. వెంటనే పైలట్ కూడా పెద్దపులితో ఫైటింగ్ కు దిగింది. పులి వర్సెస్ పైలట్ లు చాలా సేపు ఫైటింగ్ కు దిగాయి. దీంతో దాని అరుపులు విన్న చుట్టుపక్కల వారు అక్కడకు వచ్చారు. ఆ తర్వాత వెంటనే పులి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది.
కానీ శునకం మాత్రం పులితో వీరోచితంగా పొరాటం చేసింది. పులి దాడులతో శునకం పూర్తిగా గాయలపాలైంది. శునకం పొరాటం వల్ల రక్షిత్ పాండే ప్రాణాలతో బైటపడ్డాడు. దీంతో గ్రామస్థులు అక్కడకు చేరుకుని పులిని తరిమేశారు. పాపం.. శునకం అక్కడే ప్రాణాలు విడిచింది.
ఈ విషయం తెలియగానే గ్రామస్థులు అక్కడికి చేరుకుని అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని శునకం మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు.
Read more: Monkey Rides on Deer Video: అరె వావ్.. జింకపై ఏంచక్కా కూర్చుని స్వారీ చేస్తున్న వానరం.. అరుదైన వీడియో..
తన యజమానికోసం శునకం చేసిన పొరాటంను అక్కడి వారు కొనియాడుతున్నారు. చాలా విశ్వాసం చూపించేదని పైలట్ యజమాని సైతం కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. ఓనర్ కోసం తన ప్రాణాలు సైతం తెగించి పోరాట చేసిన శునకం ఘటన నెట్టింట అందరి మనస్సుల్ని కదిలించిందని చెప్పుకొవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి