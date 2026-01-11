English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Uttara Khand: పెద్దపులితో ఫైటింగ్ కు దిగిన పెంపుడు శునకం.. చివరకు ఏంజరిగిందంటే..?

Uttara Khand: పెద్దపులితో ఫైటింగ్ కు దిగిన పెంపుడు శునకం.. చివరకు ఏంజరిగిందంటే..?

German Shepherd attacks on tiger in Uttara khand: పెద్దపులి తన యజమానికిపై దాడి చేస్తుంటే పెంపుడు శునకం కూడా వీరోచితంగా దానితో పొరాడింది. పలుమార్లు అది పులిపై దాడి చేసింది. దీంతో దాని అరుపులతోచుట్టుపక్కల వారు అక్కడకి చేరుకున్నారు. అప్పటికే కుక్కకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 11, 2026, 04:13 PM IST
  • ఉత్తరా ఖండ్ లో పెద్దపులి దాడి..
  • యజమానిని కాపాడిన పెంపుడు శునకం..

Trending Photos

Sankranti Bonus: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి గిఫ్ట్‌.. 22 రోజుల జీతం బోనస్‌ ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు
5
govt employees
Sankranti Bonus: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి గిఫ్ట్‌.. 22 రోజుల జీతం బోనస్‌ ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు
Business Ideas: గుజరాత్ నుంచి 2 క్వింటాళ్ల బస్తాలతో ఈ సరుకు తెచ్చుకుని అమ్మితే..భారీ లాభాలు మీ సొంతం.. ఇంతకీ ఈ బిజినెస్ ఏంటంటే..?
5
Jeera business idea
Business Ideas: గుజరాత్ నుంచి 2 క్వింటాళ్ల బస్తాలతో ఈ సరుకు తెచ్చుకుని అమ్మితే..భారీ లాభాలు మీ సొంతం.. ఇంతకీ ఈ బిజినెస్ ఏంటంటే..?
Today Horoscope Telugu: జనవరి 11న ఈ రాశుల జీవితమే మారిపోతుంది.. మీ రాశికి ఎలా ఉంది చూడండి!
5
Today Horoscope Telugu
Today Horoscope Telugu: జనవరి 11న ఈ రాశుల జీవితమే మారిపోతుంది.. మీ రాశికి ఎలా ఉంది చూడండి!
Green Peas: పచ్చి బఠానీలు తినడం వల్ల కలిగే 5 ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసా..?
5
Green Peas Benefits
Green Peas: పచ్చి బఠానీలు తినడం వల్ల కలిగే 5 ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసా..?
Uttara Khand: పెద్దపులితో ఫైటింగ్ కు దిగిన పెంపుడు శునకం.. చివరకు ఏంజరిగిందంటే..?

Pet dog saves owner life from wild tiger attack in nainital Uttarakhand: శునకంను విశ్వాసానికి ప్రతీకగా చెప్తుంటారు. చాలా మంది ఇటీవల నోరు ఉన్నమనుషుల కన్నా.. నోరులేని జీవాలు బెటర్ అని వాటిని  ఇళ్లలో పెంచుకుంటున్నారు. తమ ఇంటిలో మనుషుల్లా ట్రీట్ చేస్తున్నారు. మంచి ఫుడ్, ఆస్పత్రి, వాకింగ్, అచ్చం ఇంట్లోని మనుషుల్లా వాటిని చాలా కెరింగ్ గా చూసుకుంటున్నారు. మరోవైపు శునకాలు కూడా తమ యజమానిపట్ల అంతే విశ్వాసంతో ఉంటాయి. కొత్తవారు వచ్చిన అవి వెంటనే అలర్ట్ చేస్తాయి. పొరపాటున ఎవరైన దాడికి యత్నిస్తే వెంటనే వారి మీదకు దూకుతాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

తమ యజమాని కోసం ఎంతకైన పొరాటంకురెడీ గా ఉంటాయి. ఇప్పటికే తమ యజమానుల ప్రాణాల కోసం అనేక మార్లు కుక్కలు.. పాములతో పొరాటంకు, ఇతర జీవులతో ఫైటింగ్ కు దిగిన ఘటనలుచూశాం. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఉత్తరాఖండ్ లోనినైనిటాల్ లో ఒక షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

ఉత్తారాఖండ్ లోని నైనిటాల్ లోని రామ్‌నగర్‌లోని తేరాయ్ అడవిలో ఈ ఘటన సంభవించింది.  రక్షిత్ పాండే తన పెంపుడు కుక్క 'పైలట్' (జర్మన్ షెఫర్డ్)తో కలిసి పొలంకు వెళ్లాడు. అప్పటికే చెట్లలో నక్కిన పెద్దపులి ఒక్కసారిగా దాడి చేసింది. వెంటనే పైలట్ కూడా పెద్దపులితో ఫైటింగ్ కు దిగింది. పులి వర్సెస్ పైలట్ లు చాలా సేపు ఫైటింగ్ కు దిగాయి. దీంతో దాని అరుపులు విన్న చుట్టుపక్కల వారు అక్కడకు వచ్చారు. ఆ తర్వాత వెంటనే పులి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది.

కానీ శునకం మాత్రం పులితో వీరోచితంగా పొరాటం చేసింది. పులి దాడులతో శునకం పూర్తిగా గాయలపాలైంది.  శునకం పొరాటం వల్ల రక్షిత్ పాండే ప్రాణాలతో బైటపడ్డాడు. దీంతో గ్రామస్థులు అక్కడకు చేరుకుని పులిని తరిమేశారు. పాపం.. శునకం అక్కడే ప్రాణాలు విడిచింది.

ఈ విషయం తెలియగానే గ్రామస్థులు అక్కడికి చేరుకుని అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని శునకం మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు.

Read more: Monkey Rides on Deer Video: అరె వావ్.. జింకపై ఏంచక్కా కూర్చుని స్వారీ చేస్తున్న వానరం.. అరుదైన వీడియో..

తన యజమానికోసం శునకం చేసిన పొరాటంను అక్కడి వారు కొనియాడుతున్నారు. చాలా విశ్వాసం చూపించేదని పైలట్ యజమాని సైతం కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. ఓనర్ కోసం తన ప్రాణాలు సైతం తెగించి పోరాట చేసిన శునకం ఘటన నెట్టింట అందరి మనస్సుల్ని కదిలించిందని చెప్పుకొవచ్చు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttara khandPet Dogtiger attackdog saves owner lifeGerman Shepherd

Trending News