/Petrol And Diesel: నిద్రలేచేసరికి సామాన్యుడికి వాత.. భారీగా పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్‌ ధరలు, ఒక్కరోజులో ఎంత పెరిగిందంటే?

Petrol And Diesel Price Hike By Rs 3: పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మరోసారి వాహనదారులకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చాయి. ఇరాన్, అమెరికా మధ్య కొనసాగుతున్న యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో భారత్ పై నేరుగా ప్రభావం పడుతోంది. తాజాగా భారత్ లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను రూ.3 చొప్పున పెంచేశారు. యుద్ధ సంక్షోభం నేపథ్యంలోనే ఈ చమురు ధరలు భారత్ లో హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతున్నాయి. హర్ముజ్ జలసంధి మూసివేత కారణంగా మన దేశంలో గ్యాస్ ధరలుపెరిగాయి. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం దేశీయ మార్కెట్లోపెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై మూడు రూపాయలు చొప్పున పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ పెరిగిన ధరలు కూడా ఈరోజు మే 15వ తేదీ శుక్రవారం ఉదయం 6 గంటల నుండి అమలులోకి వస్తాయని ప్రకటించాయి.
పెరిగిన పెట్రోల్ ధరలతో ఢిల్లీలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.97.72 వద్ద ఉండగా, డీజిల్ ధర లీటరుకు రూ.90.67 వద్ద ఉంది. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరులో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.112.64, లీటర్ డీజిల్ ధర రూ.100.34 కు చేరుకుంది. పెరిగిన ఈ పెట్రోల్ ధరలు హైదరాబాద్లో లీటరుకు రూ. 110.89కి చేరుకోగా, డీజిల్ లీటరుకు రూ. 99.96 ఉంది. ఇక CNG ధర కూడా కిలోపై రూ. 2 పెరిగింది. ఇటీవల దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హైదరాబాద్లోని పరేడ్ గ్రౌండ్ వేదికగా పెట్రోల్, డీజిల్ పొదుపుగా వాడాలని విజ్ఞప్తి చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇంతలోనే చమురు ధరలు పెరగడం గమనార్హం. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, సొంత వాహనాల వాడకాన్ని తగ్గించుకోవాలని కూడా ఆయన సూచించారు.
పెట్రోల్, డీజిల్ కొత్త ధరలు శుక్రవారం 2026 మే 15 నుండి అమల్లోకి వచ్చాయి. దేశవ్యాప్తంగా పెరిగిన ధరలు నగరాలవారీగా ఇలా..
|నగరం
|లీటరు పెట్రోల్ ధర
|ఢిల్లీ
|రూ.97.77
|కోల్కతా
|రూ.108.74
|ముంబై
|రూ.106.68
|చెన్నై
|రూ.103.67
|గుంటూరు
|రూ.112.64
|హైదరాబాద్
|రూ. 110.89
ఇటీవల పెట్రోలియం శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరీ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు తక్కువ ధరలకు చమరును విక్రయించడం వల్ల వెయ్యికోట్ల వరకు రోజు నష్టాలను చవిచూడాల్సి వస్తుందని పేర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే. దీనితో చమురు ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని అప్పట్లోనే అంచనా వేశారు. ముఖ్యంగా ఇజ్రాయిల్, అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం నేపథ్యంలోనే ముడి చమురు ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. మే 15వ తేదీ శుక్రవారం ఉదయం ముడి చమరు ధరలు పెరిగిన నేపథ్యంలో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారల్ స్వల్పంగా పెరిగి 106.6 డాలర్లకు చేరింది ఇక డబ్ల్యుటిఐ క్రూడ్ ధర 102 డాలర్ల వద్ద ఉంది. భారత్లో మాత్రమే కాదు అమెరికాలో కూడా ఇప్పటికే చమురు ధరలు 50 శాతం మేర పెరిగాయి.
