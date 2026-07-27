Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Chandigarh BJP Office: బీజేపీ పార్టీ ఆఫీస్‌పై పెట్రో బాంబు దాడి.. ఉలిక్కిపడ్డ స్థానికులు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Chandigarh BJP Office: బీజేపీ పార్టీ ఆఫీస్‌పై పెట్రో బాంబు దాడి.. ఉలిక్కిపడ్డ స్థానికులు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Sangrur bjp office petrol bomb attack: సంగ్రూవ్ జిల్లాలో గుర్తు తెలియని ఆగంతకులు బీజేపీ పార్టీ ఆఫీస్ పై పెట్రోల్ బాంబు దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా అందర్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 27, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:57 PM IST
Chandigarh BJP Office: బీజేపీ పార్టీ ఆఫీస్‌పై పెట్రో బాంబు దాడి.. ఉలిక్కిపడ్డ స్థానికులు.. అసలేం జరిగిందంటే..?
Image Credit: punjabpetrobombattacknews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Chandigarh BJP Office: బీజేపీ పార్టీ ఆఫీస్‌పై పెట్రో బాంబు దాడి.. ఉలిక్కిపడ్డ స్థానికులు.. అసలేం జరిగిందంటే..?
Chandigarh BJP office3 min ago
2
Guru purnima effect55 min ago
3
Vedantu NEET UG 2026 Results1 hr ago
4
Ramayana Part 1 Trailer Postponed1 hr ago
5
Ranabali1 hr ago