Petrol bomb attack on Sangrur bjp party office: పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని సంగ్రూర్ జిల్లాలో సోమవారం షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. గుర్తు తెలియని ఆగంతకులు తెల్లవారు జామున బీజేపీ ఆఫీస్ ను టార్గెట్ చేసుకుని పెట్రోల్ బాంబుతో విరుచుకు పడ్డారు. కొన్ని చోట్ల ఫర్నీచర్ కు మంటలు అంటుకున్నాయి. అంతే కాకుండా పార్టీ ఆఫీసులోని ఫర్నీచర్ ను సైతం ధ్వంసం చేశారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన స్థానికులు గట్టిగా కేకలు వేయడంతో ఆగంతకులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.
🚨 BREAKING: Petrol bomb hurled at BJP office in Sangrur, Punjab late last night.
Police on the scene, investigation underway & CCTV being checked. pic.twitter.com/baN1FTr4vp
— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) July 27, 2026
ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగనప్పటికీ, ఈ దాడి ఆ ప్రాంతంలో భయానక వాతావరణం ఏర్పడింది. చుట్టుపక్కల వారు ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు. బీజేపీ నేతలు, కార్యకర్తలు అక్కడకు చేరుకుని ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. వెంటనే మంటలను అదుపులోకి తీసుకొని వచ్చారు.
ఈ ఘటనపై సంగ్రూర్ బీజేపీ నాయకుడు రణదీప్ డియోల్ మాట్లాడుతూ.. ఆఫీసులో పనిచేస్తున్న అబ్బాయి ఫోన్ చేసి, ఆఫీసు లోపలి గోడపై పెట్రోల్ లాంటిది ఏదో పడటంతో దానికి నిప్పంటుకున్నట్లు తమకు తెలియజేశాడని చెప్పాడు. దీని వెనుకాల ఎవరున్న కూడా విచారణ చేపట్టాలని కోరారు. మరోవైపు పంజాబ్ లో శాంతి భద్రతలు పూర్తిగా అదుపు తప్పాయని బీజేపీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో పోలీస్ స్టేషన్లు, రాజకీయ పార్టీల కార్యాలయాలే సురక్షితంగా లేకపోతే, ఇక సామాన్య ప్రజలు ఎలా సురక్షితంగా ఉండగలరా అంటూ ఆయన అన్నారు. ఈ క్రమంలో బీజేపీ నేతల ఫిర్యాదుమేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
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