/Petrol Price: దేశవ్యాప్తంగా మరోసారి పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు.. నేటి నుంచి కొత్త రేట్లు ఇవే!

Petrol Diesel Prices Increased Again: పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ వాతావరణం నేపథ్యంలో ఆ ప్రభావం చమురు ధరలపై పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ రోజు మళ్ళీ పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లను చమురు కంపెనీలు పెంచేశాయి. ఇప్పుడు పెట్రోల్ పై లీటరుకి 87 పైసలు పెంచగా, డీజిల్ పై లీటరుకి 91 పైసలు పెంచారు. దీనితో ఈ నెలలో మూడు సార్లు చమురు రేట్లు పెంచినట్టు అయింది. భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు బాగా లేకపోవడంతో పాటు పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ పరిస్థితుల వల్లే ఒత్తిడి ఎక్కువై ఈ ఇంధన ధరల మీద ప్రభావం పడుతోంది. దీని గురించి ఇంకా సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఈ వారం మొదట్లోనే, డీజిల్, పెట్రోల్ రేట్లపై 90 పైసలు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటన వచ్చింది. దీనికి ముందు మూడు రూపాయలు కూడా పెంచారు. ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించిన దాని ప్రకారం.. ప్రభుత్వ రంగ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు ప్రతి నెల రూ.1000 కోట్ల నష్టాలను చవిచూస్తున్నాయని, ఈ ధరల మార్పునకు ముందు వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ తర్వాతే ఈ నెలలోనే మూడుసార్లు ఆయిల్ ధరలు పెంచడం జరిగింది. అంతేకాకుండా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు సైతం పెరగడం వల్ల ఇంధన కంపెనీలపై ఈ ప్రభావం పడుతోంది. అందుకే ప్రపంచ దేశాలన్నీ పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లను పెంచుతున్నాయి.
దేశంలో ఇంధన కొరత అనేది లేదని కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజవాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ కొద్ది రోజుల క్రితమే స్పష్టం చేసింది. దేశం మొత్తం మీద పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలు సరిపడా ఉన్నాయని, కాబట్టి ప్రజలు ఎలాంటి పుకార్లు నమ్మవద్దని, భయపడిపోయి ఎక్కువగా కొనుగోలు చేయవద్దని చెప్పారు. కేవలం ఎంత అవసరమో అంతే డీజిల్, పెట్రోల్ కొనాలని చెప్పడం గమనార్హం. ఇటీవల ట్రంప్ వైఖరి యుద్ధంపై కూడా కొంచెం తగ్గడంతో బ్యారెల్ ధరలు పడిపోయాయి. ఈ రోజు ఉదయం బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర బ్యారెల్కు 103.5 డాలర్ల వద్ద ఉండగా.. డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 96.60 డాలర్ల వద్ద నిలిచింది.
పెరిగిన ధరలు ఇలా..
ముంబైలో ఈ రోజు పెరిగిన రేట్ల ప్రకారం, లీటరు పెట్రోల్ ధర రూ.108.42 చేరింది, డీజిల్ ధర రూ.94.96 చేరుకుంది. కోల్కతాలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.110.48 ఉండగా, డీజిల్ ధర రూ.96.95 పెరిగింది. చెన్నైలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.105.41 వద్ద కొనసాగుతుండగా, డీజిల్ ధర లీటరుకు రూ.97.07 వద్ద ఉంది.
