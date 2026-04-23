Petrol Price Hike: పెట్రోల్, డీజిల్‌ ధరలపై రూ.25 నుంచి రూ.28 పెంపు! కేంద్ర ప్రభుత్వం క్లారిటీ..

Petrol Price Hike News: దేశవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇటీవలే యుద్ధం తాలూకా పెరుగుతున్న చమురు ధరల దృష్ట్యా ఎన్నికలు జరుగుతున్న కారణంగా ధరలు ఏమాత్రం పెంచలేదని కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలు పూర్తైన తర్వాత దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రూ.25 మేర పెరుగుతాయని వార్తలు విపరీతంగా సర్కులేట్ అవుతున్నాయి. దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించింది. రిటైల్ ఇంధన ధరలను పెంచేందుకు ఎలాంటి ప్రతిపాదన పరిశీలనలో లేదని పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ సోషల్ మీడియాలో ప్రకటన చేసింది.
ప్రస్తుతం దేశంలో పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సాం, తమిళనాడు, కేరళ, పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు భారీగా పెరుగుతాయన్న వార్తలను కేంద్ర ప్రభుత్వం తోసిపుచ్చింది. "ఫేక్ న్యూస్. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతాయని కొన్ని వార్తా కథనాలు వస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం వద్ద అలాంటి ప్రతిపాదన ఏదీ పరిశీలనలో లేదని ఇందుమూలంగా స్పష్టం చేస్తున్నాము. దురుద్దేశంతో ప్రజలను పక్కదారి పట్టించేందుకు ఈ పుకార్లు చేస్తున్నారు" అని సదరు మంత్రిత్వ శాఖ ట్వీట్ చేసింది.
దేశంలోని ఈ కీలక రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు లీటరుకు రూ.25-28 వరకు పెరగొచ్చని ఒక బ్రోకరేజ్ నోట్ను ప్రస్తావిస్తూ, పలు మీడియా నివేదికలు పేర్కొన్న నేపథ్యంలో ఈ వివరణ వచ్చింది. ఇరాన్ వివాదం నేపథ్యంలో పెరిగిన ప్రపంచ ముడి చమురు ధరల ఒత్తిడి వల్లే దేశంలో ఈ పెంపు ఉండే అవకాశం ఉందని ఆ నివేదికల ద్వారా తెలుస్తోంది.
అయితే పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ ఈ వాదనను గట్టిగా ఖండించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అస్థిరత ఉన్నప్పటికీ, గత నాలుగేళ్లుగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరగని 'ఏకైక దేశం' భారతదేశమేనని అది పేర్కొంది. ప్రపంచ ధరల ఒడిదుడుకుల నుండి వినియోగదారులను కాపాడటానికి భారత ప్రభుత్వం, ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు అవిశ్రాంతగా చర్యలు తీసుకున్నాయని ఆ ప్రకటన తెలిపింది. భారతదేశంలో రిటైల్ ఇంధన ధరలను ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు ప్రతిరోజూ సవరిస్తాయి. అయితే, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా ప్రపంచ ముడి చమురు బెంచ్మార్క్లు తీవ్రంగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనైనప్పటికీ, ధరలు చాలా కాలంగా దాదాపుగా మారకుండానే ఉండడం గమనార్హం.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook