English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • PF Claim Reject: అన్నీ వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నా.. మీ పీఎఫ్‌ క్లెయిమ్‌ రిజెక్ట్‌ అవుతోందా?

PF Claim Reject: అన్నీ వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నా.. మీ పీఎఫ్‌ క్లెయిమ్‌ రిజెక్ట్‌ అవుతోందా?

PF Claim Reject Reasons: ప్రతినెలా ఉద్యోగుల ఖాతా నుంచి కొంతమేర డబ్బు ప్రొవిడెంట్‌ ఫండ్‌ (PF) ఖాతాలోకి జమ అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో వారి ఎమర్జెన్సీ అవసరాలని నిమిత్తం ఆ డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే అన్ని వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నా ఒక్కో సమయంలో పీఎఫ్ క్లెయిమ్‌ రిజెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అది ఏ సందర్భం? దానికి అసలు కారణమేమిటి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 25, 2025, 08:39 AM IST

Trending Photos

Bank Holidays: వినియోగదారులకు అలర్ట్.. రేపు బ్యాంకులు క్లోజ్.. ఎందుకంటే..?
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: వినియోగదారులకు అలర్ట్.. రేపు బ్యాంకులు క్లోజ్.. ఎందుకంటే..?
Mercury Transit 2025: పూర్వాషాడ నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. ఈ రాశులవారు జనవరి నెలలో అపార సంపన్నులు కాబోతున్నారు!
6
Mars transit
Mercury Transit 2025: పూర్వాషాడ నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. ఈ రాశులవారు జనవరి నెలలో అపార సంపన్నులు కాబోతున్నారు!
Top 5 Silver Reserves: వెండి జిగేల్.. ఈ 5 దేశాలు టాప్‌.. ఇండియా స్థానమెంతో తెలుసా..?
6
Silver Countries
Top 5 Silver Reserves: వెండి జిగేల్.. ఈ 5 దేశాలు టాప్‌.. ఇండియా స్థానమెంతో తెలుసా..?
Bottle Gourd Juice: ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో సొరకాయ జ్యూస్ తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా..?
5
Bottle Gourd Juice Benefits
Bottle Gourd Juice: ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో సొరకాయ జ్యూస్ తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా..?
PF Claim Reject: అన్నీ వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నా.. మీ పీఎఫ్‌ క్లెయిమ్‌ రిజెక్ట్‌ అవుతోందా?

PF Claim Reject Reasons: ఉద్యోగి తన అత్యవసర పరిస్థితుల నిమిత్తంలో పీఎఫ్ క్లెయిమ్‌కు అప్లై చేసుకుంటాడు. అయితే ఈ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF) ఒక్కోసారి రిజెక్ట్ అవుతుంది. అన్ని వివరాలు సరిగా నమోదు చేసిన కానీ ఉద్యోగ అత్యవసర సమయంలో రిజెక్ట్ అవ్వడంతో తీవ్ర నిరాశకు గురవుతూ ఉంటారు. అయితే ఈ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఏ ఏ సమయంలో రిజెక్ట్ అవుతుంది? దీనికి అసలు కారణం ఏమై ఉంటాయి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

 మీ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ రిజెక్ట్ అవ్వడానికి కారణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. డాక్యుమెంట్స్ లో తప్పులతో పాటు మీ వివరాలు సరిగ్గా లేకపోయినా.. టెక్నికల్ ఇష్యూ తో పాటు ఎన్నో కారణాలు కావచ్చు. తరచుగా ఈపీఎఫ్ రిజెక్ట్ అవ్వడానికి కారణం ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోకపోవడం. ఆధార్ పాన్‌ కార్డు లింక్‌, బ్యాంకు వివరాలలో ఏవైనా తప్పులు దొర్లినా మీ ఎంప్లాయర్ దాని వెరిఫై చేయకున్నా ఈపీఎఫ్ సులభంగా రిజెక్ట్ చేస్తుంది. 

 వ్యక్తిగత వివరాలు..
పీఎఫ్ క్లెయిమ్ రిజెక్ట్ అవ్వడానికి మరో అసలు కారణం మీ వ్యక్తిగత వివరాలు సరిగ్గా మ్యాచ్ కాకపోవడం. ఈపీఎఫ్ఓ రికార్డ్స్ మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా చూసుకోవాలి. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నా మీ ఆధార్ కార్డులో పీఎఫ్ పోర్టల్ లో వివరాలు సరిగా మ్యాచ్ కాకుండా రిజెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. జాయింట్ డిక్లరేషన్ ఫామ్ ఎంప్లాయర్ ద్వారా సబ్మిట్ చేసి సమస్యకు పరిష్కారం పొందవచ్చు.

 బ్యాంకు వివరాలు..
 ఈపీఎఫ్ క్లెయిమ్ రిజెక్ట్ అవ్వడానికి మరో కారణం.. మీ బ్యాంకు వివరాలు సరిగ్గా లేకపోవడం. లేకపోతే అవుట్ డేటెడ్‌ వివరాలు ఉండటం. మీ బ్యాంకు ఐఎఫ్‌ఎస్‌సీ కోడ్ తప్పులు దొర్లటం కూడా ఈపీఎఫ్ఓ రిజెక్ట్ అవ్వడానికి కారణం అవుతుంది. అప్పుడు జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మీ ఈపీఎఫ్ఓ యాక్సెప్ట్ చేయదు. మీ ఈపీఎఫ్ఓ లింక్ ఉన్న బ్యాంకు యాక్టీవ్‌గా లేకున్నా కూడా లేదా ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ మారినా, మీ బ్యాంకు ఇతర బ్యాంకులతో విలీనం అయినా కానీ ఈ పీఎఫ్ క్లెయిమ్ రిజెక్ట్ అవుతుంది. అందుకే ఎప్పటికప్పుడు అప్డేటెడ్ గా కేవైసీ ఉండాలి. ఆ తర్వాత మీ సంస్థ నుంచి రీఅప్రూవ్ పొందాలి. 

 ఆధార్ లింక్..
పీఎఫ్‌ ఖాతా ఉన్న ప్రతి ఉద్యోగి మొదటిగా చేయాల్సింది.. మీ యూనివర్సల్ అకౌంట్ నెంబర్ (UAN)కి ఆధార్ లింక్ తప్పనిసరి చేయాలి. ఆధార్ వెరిఫై కాకపోతే లేదా లింక్ చేయకపోతే ఈపీఎఫ్ఓ సులభంగా మీ క్లెయిమ్‌ రిక్వెస్ట్ రిజెక్ట్ చేసేస్తుంది.

ఇనాక్టివ్‌ UAN..
ఈపీఎఫ్ రిజెక్ట్ అవ్వడానికి మరో ప్రధాన కారణం ఇనాక్టివ్ లేదా రిజిస్టర్ చేయని యూఏఎన్ లింక్‌ అవ్వడం. ఉద్యోగి యూఏఎన్ యాక్టీవ్‌గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. తన ప్రస్తుత సంస్థకు తగిన విధంగా వివరాలు ఉండేలా జాగ్రత్తపడాలి.

 క్లెయిమ్స్ కారణాలు..
 మీరు పీఎఫ్ విత్ డ్రా చేసుకోవాలంటే సరైన కారణాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఈపీఎఫ్ఓ కొన్ని రూల్స్ విధించింది. రీజన్ సరిగ్గా సెలెక్ట్ చేస్తేనే మీకు ఆ కేటగిరీలో అర్హులు అవుతారు. మీ క్లెయిమ్‌ పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. లేకపోతే అది రిజెక్ట్ అయిపోతుంది. 

 సర్వీస్ పీరియడ్..
 ఒకవేళ మీ సర్వీస్ పీరియడ్ ఈపీఎఫ్ఏలో నమోదు చేసింది, మీ ఎంప్లాయర్ రికార్డులో మ్యాచ్ కాకపోతే కూడా పీఎఫ్ సులభంగా రిజెక్ట్‌ చేసేస్తారు. అంతేకాదు ఉద్యోగికి ఏవైనా సంస్థకు బకాయి చెల్లింపులు ఉన్న కానీ రిజెక్ట్ అవుతుంది. సంస్థ నుంచి సరైన వెరిఫికేషన్ వచ్చే వరకు క్లెయిమ్‌ చేసుకోలేరు.

Read more:  రైలు ప్రయాణీకులకు బ్యాడ్‌న్యూస్‌.. భారీగా టిక్కెట్‌ ఛార్జీల పెంపు..! ఏసీ, నాన్‌ఏసీ ధరలు ఇవే..!

Read more:  బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ అల్ట్రా చీప్‌ ప్లాన్‌.. రూ.5 తో 56 రోజుల అదిరిపోయే వ్యాలిడిటీ ప్యాక్‌..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

PF claim rejected reasonsEPF claim rejection solutionPF withdrawal rejected issueUAN KYC not updated PF problem

Trending News