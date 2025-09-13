English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO Money Withdraw From ATM: దీపావళికి ముందే పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO)  ద్వారా ఖాతాదారులకు ప్రయోజనం కలిగేలా నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం. దీపావళి పండుగకి ముందు దాదాపు 8 కోట్ల మంది EPFO ​​చందాదారుల కోసం ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రత్యేక సౌకర్యాలను ప్రారంభించాలని యోచిస్తున్నట్లు మీడియా నివేదికలు తెలిపాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 13, 2025, 03:37 PM IST

EPFO Money Withdraw From ATM: దీపావళికి ముందే పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO)  ద్వారా ఖాతాదారులకు ప్రయోజనం కలిగేలా నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం. దీపావళి పండుగకి ముందు దాదాపు 8 కోట్ల మంది EPFO ​​చందాదారుల కోసం ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రత్యేక సౌకర్యాలను ప్రారంభించాలని యోచిస్తున్నట్లు మీడియా నివేదికలు తెలిపాయి. అక్టోబర్ 10-11 తేదీలలో కార్మిక, ఉపాధి మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ అధ్యక్షతన సమావేశం జరుగుతుంది. ఈ సమావేశంలో కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. వాటి గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలో ATMల నుండి PF డబ్బును ఉపసంహరించుకునే సౌకర్యాన్ని కల్పించే అవకాశం ఉంది. అందుకు సంబంధించిన ప్రక్రియ ఇప్పటికే మొదలైందని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే దీని గురించి చాలా కాలంగా చర్చ జరుగుతోంది. అక్టోబర్ 10-11 తేదీలలో కార్మిక, ఉపాధి మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ అధ్యక్షతన ఒక సమావేశం జరుగుతుంది. కానీ తుది ఎజెండా ఇంకా నిర్ణయించలేదు.

మీడియా నివేదికల ప్రకారం.. దీపావళికి ముందు దాదాపు 8 కోట్ల మంది EPFO ​​చందాదారుల కోసం ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రత్యేక సౌకర్యాలను ప్రారంభించాలని యోచిస్తోంది. మరిన్ని వివరాలు రాబోయే రోజుల్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. వచ్చే నెలలో జరగనున్న సమావేశంలో EPFO ​​3.0 పై కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. బ్యాంకు లాంటి సౌకర్యాలను ప్రారంభించడాన్ని పరిశీలించే అవకాశం ఉంది. దీని కింద ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌లో కొంత భాగాన్ని ATM లేదా UPI లావాదేవీల ద్వారా ఉపసంహరించుకోవచ్చు.

కార్మిక సంఘాల నిరంతర డిమాండ్‌ను తీర్చడానికి కనీస పెన్షన్‌ను నెలకు రూ.1,000 నుండి రూ.1,500కి రూ.2,500కి పెంచే ప్రతిపాదనను సంస్థకు చెందిన కేంద్ర ట్రస్టీల బోర్డు పరిశీలించనుంది. EPFO 3.0 అనేక ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంది. దీని లక్ష్యం PF సేవను పూర్తిగా డిజిటల్‌గా మార్చడం, దీని ద్వారా చందాదారులు డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడం లేదా PF మొత్తాన్ని పొందడం సులభం అవుతుంది. ఈ సంవత్సరం జూన్‌లో దీనిని ప్రారంభించాలని ప్రణాళిక వేయబడింది. కానీ సాంకేతిక పరీక్ష కారణంగా అది ఆలస్యమైంది.

EPFO 3.0 కింద.. EPF సభ్యులు తమ PF డబ్బును ATMల నుండి ఉపసంహరించుకోగలరు. దీనితో పాటు Google Pay, PhonePe లేదా Paytm వంటి యాప్‌ల ద్వారా కూడా PF డబ్బును ఉపసంహరించుకోవచ్చు. దీని అర్థం ఇప్పుడు EPF సభ్యులు తమ EPF మొత్తాన్ని ఉపసంహరించుకోవడానికి PF కార్యాలయానికి వెళ్లవలసిన అవసరం లేదు. ఈ కొత్త వ్యవస్థ కింద, EPFO ​​చందాదారులకు ATM లాంటి కార్డు జారీ చేస్తారు. ఈ కార్డు PF ఖాతాకు లింక్ చేయనున్నారు. దీని ద్వారా మీరు మీ PF డబ్బును ATMల నుండి సులభంగా ఉపసంహరించుకోవచ్చు. UPI నుండి డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడానికి, మీరు PF ఖాతాను UPIతో లింక్ చేయాలి.

గమనిక: ఈ పోస్ట్ కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే అందించబడింది. దీనిపై తాజా సమాచారం కోసం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి. 

