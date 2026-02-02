PF New Rules 2026: ఉద్యోగులకు అలర్ట్..పీఎఫ్‌ కొత్త రూల్స్..రూ.25,000కు పెరగనున్న కనీస జీతం!

PF New Rules For Employee: 2026 కేంద్ర బడ్జెట్లో ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి నిబంధనలకు సంబంధించి ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కీలక మార్పులను ప్రతిపాదించారు. ముఖ్యంగా పీఎఫ్ అర్హతకు ఉండాల్సిన కనీస వేతన పరిమితిని పెంచే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఈ నిర్ణయం మీ నెలవారీ ఖర్చులు, చేతికి వచ్చే జీతం, దీర్ఘకాలిక పొదుపుపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం.. నెలకు రూ. 15,000 కనీస ప్రాథమిక వేతనం ఉన్న వారు తప్పనిసరిగా పీఎఫ్ ఖాతా కలిగి ఉండాలి. గత 11 ఏళ్లుగా ఈ పరిమితిలో మార్పు లేదు. అయితే సుప్రీంకోర్టు సూచనల మేరకు, దీనిని రూ.25,000 కు పెంచాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.
పీఎఫ్ లెక్కింపు ఎలా మారుతుంది?
సాధారణంగా మీ ప్రాథమిక వేతనంలో 12% పీఎఫ్ ఖాతాకు మళ్లిస్తారు. యాజమాన్యం కూడా అంతే మొత్తాన్ని జమ చేస్తుంది. అయితే ప్రస్తుతం మీ జీతం రూ.30,000 అయినా, పీఎఫ్ కటింగ్ కేవలం రూ.15,000 ప్రాథమిక వేతన పరిమితిపైనే (అంటే రూ.1,800) జరుగుతుంది. భవిష్యత్తులో వేతన పరిమితిని రూ.25,000 కు పెంచితే, రూ. 3,000 (25,000లో 12%) నేరుగా పీఎఫ్ ఖాతాకు వెళ్తుంది.
మీ టేక్-హోమ్ జీతంపై ప్రభావం
వేతన పరిమితి పెరిగితే, ప్రతి నెలా మీ జీతం నుండి కట్ అయ్యే మొత్తం పెరుగుతుంది. దీనివల్ల మీ చేతికి వచ్చే నగదు తగ్గుతుంది. ఇది మీ నెలవారీ ఖర్చులపై ప్రభావం చూపవచ్చు. మీ పీఎఫ్ ఖాతాలో నిల్వ పెరగడం వల్ల పదవీ విరమణ సమయంలో భారీ మొత్తం అందుతుంది. అలాగే, పెన్షన్ మరియు బీమా ప్రయోజనాలు కూడా మెరుగుపడతాయి.
బడ్జెట్లో పీఎఫ్ ట్రస్టులకు సంబంధించి పాత, కఠినమైన నిబంధనలను ప్రభుత్వం తొలగించింది. సెక్షన్ 17 మార్పుల్లో భాగంగా యజమాని జమ చేసే చందాలపై పన్ను మినహాయింపులను సులభతరం చేశారు. కంపెనీలు తమ విరాళాలను అందించే ప్రక్రియను సరళీకరించడం ద్వారా వ్యవస్థీకృత రంగంలో మరిన్ని ఉద్యోగాల సృష్టికి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది.
పీఎఫ్ విత్డ్రా రూల్స్..
డబ్బును విత్డ్రా చేసుకునే విషయంలో పాత నిబంధనలే కొనసాగుతున్నప్పటికీ, కొన్ని వెసులుబాట్లు ఉన్నాయి. 5 ఏళ్ల సర్వీసు తర్వాత తీసుకునే పీఎఫ్ సొమ్ముపై పన్ను ఉండదు. ఇల్లు కొనడం, పిల్లల చదువు, పెళ్లి లేదా అనారోగ్యం వంటి సందర్భాల్లో పాక్షికంగా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. పదవీ విరమణకు ముందే పీఎఫ్ మొత్తాన్ని మరింత సులభంగా ఉపసంహరించుకునే కొత్త వ్యవస్థపై ఈపీఎఫ్వో (EPFO) పని చేస్తోంది.
వేతన పరిమితి పెంపు వల్ల తక్షణమే చేతిలో డబ్బు తగ్గినట్లు అనిపించినా, సామాజిక భద్రత, భవిష్యత్తు పొదుపు రీత్యా ఇది ఉద్యోగులకు లాభదాయకం. అయితే, ఇది కంపెనీలపై అదనపు ఆర్థిక భారాన్ని మోపే అవకాశం ఉండటంతో కొత్త నియామకాలపై ప్రభావం చూపే ఛాన్స్ ఉంది.
Also REad: Allu Arjun Tweet: మెగా కాంపౌండ్కు ఐకాన్ స్టార్..చరణ్-ఉపాసనలకు బన్నీ విషెస్..సెలబ్రేషన్స్ షురూ!
Also REad: Bharat Gas Lite Cylinder: సామాన్యులకు గుడ్న్యూస్..కేవలం రూ.300లకే గ్యాస్ సిలిండర్..మీ పాత సిలిండర్ తీసుకెళ్లండి చాలు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook