English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Pinarayi Vijayan: రేవంత్ రెడ్డికి కేరళం సీఎం పినరయి విజయన్ లాస్ట్ పంచ్

Pinarayi Vijayan: రేవంత్ రెడ్డికి కేరళం సీఎం పినరయి విజయన్ లాస్ట్ పంచ్

Pinarayi Vijayan Hits Back At Revanth Reddy: మలయాళ రాజకీయాల్లోకి వెళ్లి రేవంత్‌ రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. తాజాగా మరోసారి కేరళం సీఎం పినరయి విజయన్‌ తీవ్ర విమర్శలు.. ఆరోపణలు చేశారు. రేవంత్‌ రెడ్డి చేసిన సవాల్‌ను తేలికగా తీసిపడేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 7, 2026, 10:09 PM IST

Pinarayi Vijayan: రేవంత్ రెడ్డికి కేరళం సీఎం పినరయి విజయన్ లాస్ట్ పంచ్

Keralam Elections: ఉత్కంఠ రేపుతున్న కేరళం ఎన్నికల్లోకి వెళ్లి ప్రచారం చేసి అక్కడి ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించిన రేవంత్‌ రెడ్డి ఇరకాటంలో పడ్డారు. అదే స్థాయిలో కేరళం రాజకీయ నాయకుల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు పొందుతున్నారు. తాజాగా ఎన్నికల ప్రచారం చివరి రోజు అక్కడి ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్‌ చివరి పంచ్‌ ఇచ్చారు. తనకు రాసిన లేఖపై బదులిస్తూ.. అతడితో చర్చకు ఇగే ఉద్దేశం తనకు లేదని కొట్టిపారేశారు. అతడి పరిపాలనపై తెలంగాణ ప్రజలే తీర్పు ఇవ్వాలని చురకలు అంటించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

కేరళం అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న రేవంత్‌ రెడ్డి ఈ సందర్భంగా లేఖ రాసిన విషయం తెలిసిందే. దానికి తాజాగా కేరళం సీఎం పినరయి విజయన్‌ మీడియా సమావేశంతోపాటు లేఖ రూపంలో బదులిచ్చారు. రేవంత్ రెడ్డిని పూచికపుల్లతో తీసిపారేసినట్టు తీసిపడేశారు. తనతో చర్చకు రావాలని లేఖ రాసిన రేవంత్‌ రెడ్డికి.. ఆ అవసరం తనకు లేదని తెలిపారు. 'రేవంత్‌తో చర్చకు దిగేందుకు తెలంగాణలో పార్టీ ఉన్నాయి. ఆయన ప్రభుత్వ తీరుపై అక్కడి ప్రజలే తీర్పు ఇవ్వాలి' అని పినరయి విజయన్‌ పేర్కొన్నారు.

'కేరళ ప్రభుత్వ పనితీరుపై ఎంతో గౌరవప్రదంగా.. హుందాగా విమర్శలు చేశా. కానీ అసహనంతో కూడిన వ్యాఖ్యలకు నేను అదే రీతిలో స్పందించలేను. మీరు నా రాష్ట్రానికి (కేరళం) సందర్శించినప్పుడు ఒక అతిథికి చేయాల్సిన అన్ని మర్యాదలు చేస్తానని మాట ఇస్తున్నా' అని చెప్పి రేవంత్‌ రెడ్డి వెగటు భాషపై కేరళం సీఎం పినరయి విజయన్‌ తనదైన శైలిలో విమర్శించారు. కేరళ ప్రజలకు కాంగ్రెస్‌ హయాంలో ఏం జరిగిందో చూపించాలని రేవంత్ రెడ్డికి కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్‌ సవాల్‌ చేశారు.

కేరళంలో ఎన్నికల ప్రచారం నేటితో ముగిసింది. మూడు వారాలకుపైగా హోరాహోరీగా ప్రచార పర్వం సాగగా.. అక్కడ ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు విమర్శలు ప్రతివిమర్శలు, ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు చేసుకోవడంతో హాట్‌హాట్‌గా రోజులు గడిచాయి. ధికార ఎల్డీఎఫ్, ప్రతిపక్ష యూడీఎఫ్, ఎన్డీఏ కూటములు భారీ స్థాయిలో ప్రచారం చేసి ఓటర్లను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేశాయి. ఈనెల 9వ తేదీన ఒకే దశలో పోలింగ్ జరగనుంది. రాష్ట్రంలోని 2.71 కోట్ల మంది ఓటర్లు  తమ తీర్పు చెప్పనున్నారు. పినరయి విజయన్ వరుసగా మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చి కేరళ రాజకీయాల్లో రికార్డు నెలకొల్పాలని భావిస్తున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Keralam Assembly ElectionsPinarayi VijayanKeralamLDFUDF

Trending News