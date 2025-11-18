English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Pink 2-rupee Note Sale: రూ.2 పింక్‌ నోట్లతో రూ.24 లక్షలు మీ సొంతం!

Pink 2-rupee Note Sale: రూ.2 పింక్‌ నోట్లతో రూ.24 లక్షలు మీ సొంతం!

Pink 2-rupee Note Sale: Quikr వెబ్‌సైట్‌లో పింక్‌ కలర్‌లో ఉన్న పాత రెండు రూపాయల నోట్లను విక్రయించి దాదాపు రూ.6 లక్షల రూపాయల వరకు పొందవచ్చు. అయితే, దీనిని ఎలా విక్రయించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 18, 2025, 11:15 AM IST

Pink 2-rupee Note Sale: రూ.2 పింక్‌ నోట్లతో రూ.24 లక్షలు మీ సొంతం!

Pink 2-rupee Note Sale For Rs 24 Lak's : చాలా కాలంగా కొంతమంది రాత్రి రాత్రే లక్షల రూపాయాలను సంపాదించాలనుకుని పాత నోట్లను విక్రయిస్తున్నారు. పాత నోట్లను అమ్మడం వల్ల లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చా? సులభంగా పొందవచ్చని కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో ఆధారాలు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు చాలా మంది పలు పాత వస్తువులను విక్రయించే వెబ్‌సైట్స్‌లో కొన్ని రకాల అరుదైన పాత నోట్లను అమ్మి లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పాత అరుదైన రెండు రూపాయల నోట్లను విక్రయించి కొంత మంది రూ.6 లక్షల రూపాయలకు పైగా సంపాదిస్తున్నారు..

అరబ్‌ దేశాల్లో చాలా మంది ఎక్కువగా పాత నోట్లతో పాటు నాణేలను కూడా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అలాగే కొంతమంది యూరప్‌ దేశాల్లో కూడా ఈ నోట్లను వేలాలు వేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే కొంతమంది పాత నోట్లతో పాటు నాణేలను సేకరించే పనిల్లో పడ్డారు. ఇలా సేకరించిన నోట్లను ఇతర దేశాల ప్రజలకు విక్రయిస్తున్నారు. అలాగే ఇతర దేశాలకు సంబంధించిన ప్రజలు కూడా వీటికి విపరీతంగా సేకరిస్తున్నారు. మీరు కూడా ఎంతో సులభంగా మీ దగ్గర ఉన్న రెండు రూపాయల నోట్లను అమ్మాలనుకుంటున్నారా?

కొన్ని పాత 2 రూపాయల నోట్లను చాలా మంది సేకరించి ఆన్‌లైన్‌లో విక్రయిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా Quikr వెబ్‌సైట్‌లో చాలా మంది వీటిని అమ్మెస్తున్నారు. అయితే, మీ దగ్గర ఉన్న నోట్లను కూడా అమ్మాలనుకుంటే తప్పకుండా.. అది కొన్ని ప్రత్యేకమైన లక్షణాలను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ పాత రెండు రూపాయల నోటు పింక్‌ కలర్స్‌తో పాటు మూడు అంకెల 786 సీరియల్ నంబర్ కూడా ఉండాలి. ఇలా ఉంటేనే సులభంగా దీనిని సులభంగా విక్రయించవచ్చు. 

Read More: Venus Transit 2025: డిసెంబర్‌లో శుక్రుడి అద్భుత యోగం.. జాక్ పాట్ తో కోటీశ్వరులు కాబోతున్న రాశులు ఇవే..

గులాబీ 2-రూపాయల నోటును ఇస్లాం దేశాలకు చెందిన చాలా మంది అదృష్టంగా భావిస్తారు. అందుకే చాలా మంది వీటిని కొనుగోలు చేసి.. వారి బీరువాల్లో పెట్టుకుంటున్నారు. అయితే, ఇప్పుడు మార్కెట్‌లో ఒక్క పింక్‌ కలర్‌ నోటుకు రూ.6 లక్షల వరకు డిమాండ్‌ ఉంది. ఇలాంటి నోట్లు మీ దగ్గర దాదాపు 4 నుంచి 6 ఉంటే.. ఏకంగా రూ.24 లక్షల వరకు సంపాదించవచ్చు. అమ్మాలనుకునేవారు Quikr వెబ్‌సైట్‌లో రెండు వైపులా ఫోటోలు తీసి.. అప్లోడ్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే కావాలనుకునేవారు మీకు ఫోన్‌ చేస్తారు.

(నోట్‌: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సోషల్ మీడియా నుంచి సేకరించింది మాత్రమే.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ అస్సలు ధృవీకరించదు.)

Read More: Venus Transit 2025: డిసెంబర్‌లో శుక్రుడి అద్భుత యోగం.. జాక్ పాట్ తో కోటీశ్వరులు కాబోతున్న రాశులు ఇవే..

