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Sonipat Pitbull Attack: దారుణం.. ఆరు నెలల చిన్నారిపై విరుచుకుపడ్డ పెంపుడు పిట్ బుల్ శునకం.. షాకింగ్ వీడియో..

Pitbull dog attack on Six months old baby:  పిట్ బుల్ శునకం అత్యంత క్రూరంగా చిన్నారిపై దాడి చేసింది. అక్కడి వారు దాన్ని కొడుతున్న కూడా అది చిన్నారిని వదల్లేదు. హర్యానాలోని సోనిపట్ లో జరిగిన ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 18, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 01:21 PM IST
Sonipat Pitbull Attack: దారుణం.. ఆరు నెలల చిన్నారిపై విరుచుకుపడ్డ పెంపుడు పిట్ బుల్ శునకం.. షాకింగ్ వీడియో..
Image Credit: haryanapitbulldogattackvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Sonipat Pitbull Attack: దారుణం.. ఆరు నెలల చిన్నారిపై విరుచుకుపడ్డ పెంపుడు పిట్ బుల్ శునకం.. షాకింగ్ వీడియో..
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