/Sonipat Pitbull Attack: దారుణం.. ఆరు నెలల చిన్నారిపై విరుచుకుపడ్డ పెంపుడు పిట్ బుల్ శునకం.. షాకింగ్ వీడియో..

Pitbull dog attack on Six months old baby in Sonipat: ఇటీవల చాలా చోట్ల వీధికుక్కలు జనాలపై విరుచుకు పడుతున్నాయి. చిన్నా, పెద్దా తేడా లేకుండా దాడులు చేస్తున్నాయి. అందుకు వీధి శునకాల వివాదంపై ఏకంగా సుప్రీంకోర్టు వరకు చాలా మంది వెళ్లారు. దీనిపై కొంత మంది జంతు ప్రేమికులు సైతం కుక్కలకు సపోర్ట్ గా తమ గొంతు విన్పిస్తున్నారు. అయితే.. కొన్ని చోట్ల పెంపుడు శునకాలు సైతం ఇంట్లోకి వచ్చిన వారిమీద, ఇంటి ముందు నుంచి వెళ్తున్న వారి మీద దాడులకు పాల్పడిన ఘటనలు కొకొల్లలు. ఈ నేపథ్యంలో హర్యానాలోని సోనిపట్ లో ఒక పెంపుడు పిట్ బుల్ శునకం ఏకంగా తన ఇంట్లోని ఆరునెలల చిన్నారిపై దాడి చేసింది.
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దారుణం.. ఆరు నెలల చిన్నారిపై పెంపుడు కుక్క ఘోరంగా దాడి
హర్యానా సోనిపట్లోని సిక్కా కాలనీలో ఘటన
ఓ మహిళ ఆరు నెలల చిన్నారిని ఎత్తుకుని.. పొరుగింటి వ్యక్తితో మాట్లాడుతోంది
అప్పుడు ఓ అమ్మాయి మెయిన్ గేట్ తెరవగానే.. బయటకు వచ్చి మహిళపై దూసుకెళ్లిన పెంపుడు కుక్క… pic.twitter.com/sC3tFRKfAo
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) September 18, 2026
హర్యానా సోనిపట్లోని సిక్కా కాలనీలో ఈ ఘోరమైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక మహిళ ఆరు నెలల చిన్నారిని ఎత్తుకుని.. పొరుగింటి వ్యక్తితో మాట్లాడుతోంది. ఇంతలో ఒక అమ్మాయి మెయిన్ గేట్ తెరవగానే.. ఆ ఇంట్లో ఉన్న పిట్ బుల్ శునకం బయటకు వచ్చి మహిళపై దూసుకెళ్లింది. ఆమె చేతిలో ఉన్న ఆరునెలల చిన్నారిపై దాడి చేసింది.
ఆమె కింద పడ్డ కూడా అది వదల్లేదు. పలు మార్లు చిన్నారిపై దాడి చేసింది. చిన్నారిని విడిపించేందుకు ఆ మహిళ ఎంత ప్రయత్నించినా పిట్ వదల్లేదు. చివరికి నాలుగైదు మంది వచ్చి నాలుగు దెబ్బలు తగిలించడంతో అది చిన్నారిని వదిలేసింది. అప్పటికే చిన్నారికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
వెంటనే చిన్నారిని వైద్యం కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ షాకింగ్ ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది. అయితే.. గతంలో కూడా పిట్ బుల్ శునకాల దాడులకు చెందిన ఘటనలు వార్తలలో నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. అయితే.. యూపీలోని ఘజియాబాద్, చండీగఢ్లలో, పిట్ బుల్స్, రాట్వీలర్స్, కొన్ని ఇతర క్రూర జాతులను తమ ఇళ్లలో పెంపుడు జంతువులుగా పెంచుకోవడానికి అనుమతి లేదని చెప్తుంటారు.
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