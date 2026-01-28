English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar Plane Crashes: మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఎన్సీపీ సీనియర్ నేత అజిత్ పవార్ ప్రయాణిస్తున్న విమానం బుధవారం ఉదయం ప్రమాదానికి గురైంది. బారామతి విమానాశ్రయంలో ల్యాండింగ్ ప్రయత్నం చేస్తున్న సమయంలో విమానం అదుపు తప్పి కూలిపోయినట్లు సమాచారం. ఇక ఈ ప్రమాదం వల్ల డిప్యూటీ సీఎం దుర్మరణం చెందారు  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 28, 2026, 10:51 AM IST

Ajit Pawar Death: కుప్పకూలిన విమానం.. ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ దుర్మరణం ..

Deputy CM Ajit Pawar Plane Crashes: మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఎన్సీపీ నేత అజిత్ పవార్ ప్రయాణిస్తున్న విమానం బుధవారం ఉదయం ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని బారామతి ప్రాంతంలో చోటు చేసుకుంది. ల్యాండింగ్ ప్రయత్నం చేస్తున్న సమయంలో విమానం అదుపు తప్పి కూలిపోయినట్లు సమాచారం అందింది.

ఈ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో విమానంలో అజిత్ పవార్ ఉన్నారు. ఘటనను చూసిన స్థానికులు వెంటనే సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు. విమానం కూలిన వెంటనే అజిత్ పవార్‌ను హుటాహుటిన సమీప ఆసుపత్రికి తరలించాము అంటూ చెప్పకచారి. ప్రస్తుతం ఆయనకు వైద్య చికిత్స అందించగా.. అప్పటికే పరిస్థితి విషమించటంతో.. అజిత్ పవర్ దుర్మరణం చెందారు.

అయితే ఈ ప్రమాదం ఎంత తీవ్రంగా జరిగింది, విమానానికి ఎంత నష్టం వాటిల్లింది.. అన్న విషయం ఇంకా అధికారికంగా బయట పెట్టలేదు. అయితే ఈ ప్రమాదం అయిన వెంటనే..అజిత్ పవార్ హాస్పిటల్ కి తీసుకువెళ్లినా కానీ ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి తీవ్రంగా క్షీణించడంతో ఆయన మరణించినట్లు వార్త బయటకు వచ్చింది.

విమాన ప్రమాదం వార్త బయటకు రావడంతో మహారాష్ట్ర రాజకీయ వర్గాల్లో ఆందోళన నెలకొంది. అజిత్ పవార్ అభిమానులు, పార్టీ కార్యకర్తలు నిరాశకు గురవుతున్నారు. ఇక ఆయన పార్థివ దేహం ఎక్కడికి తీసుకొస్తారు.. మిగతా కార్యక్రమాలు ఎక్కడ జరుగుతాయి అన్న విషయంపై విడుదల చేయాల్సి ఉంది.

ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలపై విచారణ ప్రారంభించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ల్యాండింగ్ సమయంలో వాతావరణ పరిస్థితులు, సాంకేతిక లోపాలు కారణమా అనే అంశాలను పరిశీలించనున్నారు. పూర్తి వివరాలు విచారణ అనంతరం వెల్లడిస్తామని అధికారులు చెప్పారు.

ఈ ఘటనపై మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అప్రమత్తమైంది. ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం నుంచి అధికారులను సంఘటన స్థలానికి పంపినట్లు సమాచారం. విమాన ప్రమాదానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలో వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ ఘటన రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక చర్చగా మారింది.

