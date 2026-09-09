PM Awas Yojana 2.0 News: నగరాలు, పట్టణాల్లో అద్దె ఇళ్లలో లేదా అరకొర వసతులతో నివసిస్తున్న నిరాశ్రయులైన పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు శాశ్వత గృహ వసతి కల్పించడమే ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన - అర్బన్ 2.0 (PMAY-U 2.0) ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ పథకం ద్వారా అర్హులైన కుటుంబాలు కొత్తగా ఇల్లు నిర్మించుకోవడానికి, నిర్మించిన ఇంటిని కొనుగోలు చేయడానికి లేదా అందుబాటు ధరలలో అద్దె గృహాలను పొందడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది.
రూ.10 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్..
ఈ పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం నాలుగు ప్రధాన విభాగాల కింద అమలు చేస్తోంది.
1) లబ్ధిదారుల నేతృత్వంలోని గృహ నిర్మాణం: సొంత స్థలంలో ఇల్లు కట్టుకునేందుకు సాయం
2) భాగస్వామ్యంతో అందుబాటు ధరల గృహ నిర్మాణం: డెవలపర్లు లేదా ప్రభుత్వ భాగస్వామ్యంతో ఇళ్ల నిర్మాణం.
3) అందుబాటు ధరల అద్దె గృహ నిర్మాణం: నగరాల్లో తక్కువ అద్దెకే వసతి పొందడం.
4) వడ్డీ రాయితీ పథకం: బ్యాంక్ రుణాలు తీసుకునే వారికి వడ్డీలో మినహాయింపు లేదా రాయితీ.
ఈ మొత్తం ప్రాజెక్ట్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడిని అంచనా వేయగా, అందులో ప్రభుత్వం రూ.2.30 లక్షల కోట్లను నేరుగా ఆర్థిక సహాయంగా సమకూరుస్తుంది. దీనిద్వారా సుమారు కోటి పట్టణ కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూర్చాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
మహిళలకు ప్రాధాన్యత, లబ్ధిదారుల అర్హతలు
ఈ పథకంలో ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాలు (EWS), తక్కువ ఆదాయ వర్గాలు (LIG), మధ్య ఆదాయ వర్గాలు (MIG) చెందిన అర్హులైన కుటుంబాలు ప్రయోజనం పొందుతాయి. దేశంలో ఎక్కడా సొంతంగా శాశ్వత (పాకా) ఇల్లు లేని పట్టణ నివాసితులు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హులు. అంతేకాకుండా, గృహ కేటాయింపుల్లో మహిళల పేర్లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా, ఆస్తిపై మహిళా యాజమాన్యాన్ని బలోపేతం చేస్తున్నారు.
1.25 కోట్లకు పైగా గృహాల ఆమోదం
ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం ఫిబ్రవరి 2026 నాటికి 13.61 లక్షల ఇళ్లకు, జూన్ 2026 నాటికి అదనంగా 2.13 లక్షల ఇళ్లకు ఆమోదం లభించింది. ఆగస్టు 2026 నాటికి PMAY-U, PMAY-U 2.0 పథకాల కింద మొత్తం ఆమోదించిన ఇళ్ల సంఖ్య 1.25 కోట్లకు పైగా చేరింది. ప్రస్తుతం రాజస్థాన్ వంటి పలు రాష్ట్రాల్లో సాంకేతిక బృందాల ఏర్పాటు ద్వారా స్థానిక నగర స్థాయిల్లో సర్వే, లబ్ధిదారుల ఎంపిక వేగంగా జరుగుతోంది. అర్హులైన నివాసితులు తమ పరిధిలోని పట్టణ స్థానిక సంస్థలు (ULBs) లేదా అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
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