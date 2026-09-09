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PM Awas Yojana 2.0: ఇళ్లు లేని వాళ్లకు గుడ్‌న్యూస్..పీఎం ఆవాస్ యోజన 2.0 కింద రూ. 2.30 లక్షల కోట్లు మంజూరుకు గ్రీన్ సిగ్నల్!

PM Awas Yojana 2.0 News: పట్టణాల్లో నివసించే పేద, దిగువ, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సొంత ఇంటి కల నెరవేర్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 'ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన-అర్బన్ 2.0' (PMAY-U 2.0) పథకాన్ని విస్తృతంగా అమలు చేస్తోంది. దేశంలో ఎక్కడా శాశ్వత నివాసం లేని పట్టణ నిరాశ్రయులకు, మహిళలకు ఈ పథకంలో ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. మొత్తం రూ.10 లక్షల కోట్ల అంచనా వ్యయంలో ప్రభుత్వం రూ.2.30 లక్షల కోట్ల మేర సాయం అందించనుండగా, ఇప్పటికే కోట్ల మంది లబ్ధిదారులకు ఇళ్లు ఆమోదం పొందాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 09, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 01:37 PM IST
PM Awas Yojana 2.0: ఇళ్లు లేని వాళ్లకు గుడ్‌న్యూస్..పీఎం ఆవాస్ యోజన 2.0 కింద రూ. 2.30 లక్షల కోట్లు మంజూరుకు గ్రీన్ సిగ్నల్!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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PM Awas Yojana 2.0: ఇళ్లు లేని వాళ్లకు గుడ్‌న్యూస్..పీఎం ఆవాస్ యోజన 2.0 కింద రూ. 2.30 లక్షల కోట్లు మంజూరుకు గ్రీన్ సిగ్నల్!
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