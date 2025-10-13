PM Kisan Eligibility And Benefits: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలను ప్రారంభించింది అందులో రైతుల సంక్షేమానికి ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ప్రారంభించారు. ఇది చిన్న సన్నకారు రైతులకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. వారి సాగు పెట్టుబడులకు సహాయంగా ఉంటుంది. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా మత్స్య పశుసంవర్ధక రైతులకు కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి ఏడాది రూ.6000 మూడు విడుతల్లో విడుదల చేస్తారు. రూ. 2000 చొప్పున డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు.
ఇప్పటివరకు 20 విడతలు నిధులు విడుదల చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. అయితే తాజాగా 21వ విడత నిధులు దీపావళికి ముందుగానే విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమాధి యోజన ద్వారా దేశ వ్యాప్తంగా కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు.
వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను పెంచడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతుల సంక్షేమం కోసం కొన్ని పథకాలను ప్రారంభించింది. అందులో ఇది కూడా ఒకటి. హిమాచల్ ప్రదేశ్, పంజాబ్, జమ్మూ కాశ్మీర్ వంటి ప్రదేశాల్లో వరద ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది. కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలో ఇప్పటికే 21వ విడత నిధులను కూడా మంజూరు చేశారు. తాజాగా మిగతా ప్రాంతాల్లో ఈ దీపావళికి ముందే విడుదల చేయనున్నారు.
ఎవరు అర్హులు..
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా కేవలం వ్యవసాయం చేస్తున్న వారి కుటుంబంలో భార్య లేదా భర్త భూమి కలిగిన వారు మాత్రమే అర్హులు. కేవలం రెండు హెక్టార్ల కంటే తక్కువగా భూమి కలిగి ఉండాలి. ల్యాండ్ రికార్డ్స్ కూడా వారి పేరు పై ఉండాలి. ఇక ఈ పీఎం కిసాన్ పార్లమెంటు మెంబర్స్, రిటైర్డ్ స్టేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు, రూ.10 వేల కంటే ఎక్కువగా పింఛను తీసుకునేవారు ,ఆదాయ పన్ను చెల్లించేవారు కూడా అర్హులు కాదు.
పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. PMkisan.in అధికారిక వెబ్సైట్లో మీరు బెనిఫిషియరీ స్టేటస్ ఫార్మర్ కార్నర్ సెక్షన్ వెళ్లి చెక్ చేసుకోవచ్చు. సరైన ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ కలిగి ఉండాలి. మీ బ్యాంకు ఖాతాకు ఆధార్ లింక్ అయి ఉండాలి. ఇవన్నీ పూర్తి చేసుకుంటేనే పీఎం కిసాన్ 21వ విడత నిధులకు అర్హులవుతారు ఆ బెనిఫిట్ పొందుతారు.
