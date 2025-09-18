PM Kisan 21st Installment Update: పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన 21వ విడుత నిధులు విడుదలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతోంది. దీపావళి ముందే రైతులకు మోదీ సర్కార్ శుభవార్త చెప్పనుంది. ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన (PMKSY) 21వ విడుత నిధుల మంజూరు అక్టోబర్ 18వ తేదీనా విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే అక్టోబర్ 20వ తేదీనా ఈ ఏడాది దీపావళి పండుగ రానుంది. దానికి ముందే రైతులకు మోదీ సర్కార్ శుభవార్త చెప్పనుంది. ఆ రోజే పీఎం కిసాన్ 21వ విడుత నిధులు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం. దీంతో రైతులకు పండుగ ముందే భారీ గుడ్న్యూస్.
ప్రతి ఏడాది రూ.6000 రైతుల ఖాతాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు జమ చేయనుంది. మూడు దఫాల్లో రైతుల ఖాతాల్లో రూ.2000 చొప్పున విడుదల చేస్తారు. ఇది డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా రైతుల ఖాతాల్లో జమా అవుతాయి. ఇప్పటి వరకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ది పొందుతున్నారు. అర్హులైన ప్రతి రైతు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ది పొందుతారు.
అయితే, ఈ పథకం ద్వారా లబ్ది పొందాలంటే ముందుగానే కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది కేవలం ఆన్లైన్లో పూర్తి చేసుకోవచ్చు. లేదా కామన్ సర్వీస్ సెంటర్, అధికారిక యాప్ ద్వారా కూడా పూర్తి చేయవచ్చు.అప్పుడే ఈ పథకం ద్వారా లబ్ది పొందుతారు. దీంతోపాటు ల్యాండ్ వెరిఫికేషన్ కూడా పూర్తి చేసుకోవాలి. ముందుగానే బ్యాంకు ఖాతాకు మీ ఆధార్ లింక్ చేయాలి. డీబీటీ ఆప్షన్ కూడా ఎనేబుల్ చేయిస్తేనే పీఎం కిసాన్ నిధులు నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లో జమా అవుతాయి. కొన్ని కోట్ల మంది పీఎం కిసాన్ నిధులు ద్వారా లబ్ది పొందుతున్నారు. అయితే, ఈ పీఎం కిసాన్ నిధులు ద్వారా లబ్ది పొందాలంటే ప్రభుత్వం ఉద్యోగం చేస్తున్నవారు అర్హులు కాదు. దీంతోపాటు నెలకు రూ.10 వేల పైన పింఛను తీసుకునే వారు కూడా అర్హులు కాదు. కుటుంబంలో ఒక్కరు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హులు అవుతారు. పీఎం కిసాన్ దరఖాస్తు చేసుకున్నవారు స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సదుపాయం కల్పించారు. దీనికి అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన pmkisan.in లొ ఫార్మర్ కార్నర్ సెలక్ట్ చేసి అక్కడ మీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవాలి.
Read more: రేపు విశ్వకర్మ పూజ సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్.. ఎక్కడెక్కడ?
Read more: విద్యార్థులకు అలెర్ట్.. సీబీఎస్ఈ 10, 12 పరీక్షలకు నేటి నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook