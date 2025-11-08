English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Kisan Yojana: 9 కోట్ల మంది రైతుల ఎదురు చూపులకు చెక్‌.. పీఎం కిసాన్‌ నిధుల విడుదల ఆరోజే ఫిక్స్‌..!

PM Kisan 21st Installment Release Date: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన కోసం దేశవ్యాప్తంగా తొమ్మిది కోట్ల మందికి పైగా రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రతి ఏడాది రూ.6000 చొప్పున రైతుల ఖాతాలో క్రెడిట్ అవుతాయి. అయితే 21వ విడుత నిధుల విడుదల రూ.2000 కోసం రైతుల ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే బీహార్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో పీఎం కిసాన్ నిధుల తేదీ కూడా ఫిక్స్ చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 8, 2025, 01:59 PM IST

 PM Kisan 21st Installment Release Date: బిహార్ ఎన్నికలు జరిగాయి. అయితే, అతి త్వరలో  పీఎం కిసాన్ నిధులు తేదీ కూడా ఫిక్స్‌ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇప్పటికే వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలైన పంజాబ్‌, జమ్మూ, హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌, కశ్మీర్‌లో పీఎం కిసాన్ 21వ విడత నిధులు మంజూరు చేశారు. అయితే తాజాగా మిగతా ప్రాంతాలు రూ.2000 రైతుల ఖాతాలో త్వరలో క్రెడిట్ కానున్నాయి. 9 కోట్ల మందికి పైగా రైతులు ఈ విడత నిధుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. 

 ఈరోజు వందే భారత్ ట్రైన్ లను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. అయితే అతి త్వరలోనే 21వ విడత నిధుల గురించి అధికారిక ప్రకటన రావచ్చు అని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇక పీఎం కిసాన్ నిధులు నేరుగా  ఖాతాల్లో క్రెడిట్ కావాలంటే ముందుగా ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి. భూ రికార్డులు సరిగా ఉన్నాయో? లేదో? చెక్ చేసుకోండి. Pmkisan.in అధికారిక వెబ్సైట్లో ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోండి. అదే విధంగా మీ బ్యాంకు ఖాతాకు.. ఆధార్ నంబర్, మొబైల్ నెంబర్ లింక్ చేయాలి. అప్పుడే మీ మొబైల్‌కు ఓటీపీ వస్తుంది.

 ఇక ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా ప్రతి ఏడాది రైతులు ఖాతాలో రూ.6000 చొప్పున విడుదలవుతాయి. మూడు దఫాలో రూ.2000 చొప్పున విడుదల చేస్తారు. ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి ఈ నిధులు మంజూరు చేస్తారు. రైతుల సాగు ఖర్చులకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ఇప్పటివరకు 20 విడత నిధులు విడుదల చేశారు. 21వ విడత నిధులు దీపావళి, ఛత్‌ పూజ సమయంలో విడుదల చేస్తారని ఎదురు చూశారు. ఆ తర్వాత బిహార్ ఎన్నికల సమయంలో విడుదలవుతాయని ఎదురు చూస్తున్నారు. కానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లేదు. అతి త్వరలో పీఎం కిసాన్ 21వ విడత నిధుల గురించిన అప్‌డేట్ రావచ్చు. ముందుగానే ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోండి. అదేవిధంగా ఆన్‌లైన్ లో స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సదుపాయం కూడా కల్పించారు.

 ఇక ఈరోజు వందే భారత్ రైళ్లను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలును పచ్చజెండా ఊపి ప్రారంభించారు. వారణాసి నుంచి ఖజురహో, లక్నో నుంచి సహారానాంపూర్, హీరోస్పూర్ నుంచి ఢిల్లీ, ఎర్నాకులం నుంచి బెంగళూరు వరకు ఈ రైళ్లు వెళ్తాయి. ప్రధానంగా టూరిజంపై దృష్టి సారించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం. బిజినెస్ కనెక్టివిటీని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు కూడా వారణాసి నుంచి ఖజురహోకి వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రారంభించింది. ఇది 2:40 గంటల సమయాన్ని ఆదా చేస్తాయి.

