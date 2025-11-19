English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • PM Kisan: నేడే పీఎం కిసాన్‌ 21వ విడుత రూ.2000 విడుదల.. అర్హత, బెనిఫిట్స్‌ స్టేటస్‌ చెసుకునే విధానం..!

PM Kisan: నేడే పీఎం కిసాన్‌ 21వ విడుత రూ.2000 విడుదల.. అర్హత, బెనిఫిట్స్‌ స్టేటస్‌ చెసుకునే విధానం..!

PM Kisan 21st Installment: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన 21వ విడత ఈరోజు విడుదల కానున్నాయి. తమిళనాడు కోయంబత్తూర్ ప్రధాని మోదీ సందర్శించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ ఈ నిధులు విడుదల చేయనున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా 11 కోట్ల మందికి రైతులు లబ్ది పొందుతున్నారు. నిన్న జరిగిన సమావేశంలో మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ దీన్ని ప్రకటించారు. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 19, 2025, 08:34 AM IST

Trending Photos

Bigg Boss 9: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి తనూజ కూతురు, సిస్టర్.. చెల్లిని పెళ్లి కూతురుని చేసి ఫుల్ ఎమోషనల్..!
5
Bigg Boss 9 Telugu
Bigg Boss 9: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి తనూజ కూతురు, సిస్టర్.. చెల్లిని పెళ్లి కూతురుని చేసి ఫుల్ ఎమోషనల్..!
Meera Vasudevan: 43 ఏళ్ల వయస్సులో మూడో భర్తకూ విడాకులు ఇచ్చిన హీరోయిన్‌ మీరా..!
5
Meera Vasudevan divorce
Meera Vasudevan: 43 ఏళ్ల వయస్సులో మూడో భర్తకూ విడాకులు ఇచ్చిన హీరోయిన్‌ మీరా..!
Sai Durgha Tej: త్వరలో పెళ్లి పీటలు ఎక్కనున్న మెగా హీరో సాయి దుర్గ తేజ్.. అమ్మాయి ఎవరంటే..?
5
Sai Dharam Tej marriage
Sai Durgha Tej: త్వరలో పెళ్లి పీటలు ఎక్కనున్న మెగా హీరో సాయి దుర్గ తేజ్.. అమ్మాయి ఎవరంటే..?
Business Ideas: మోదీ ఉండగా.. టెన్షన్ ఎందుకు దండగా.. ఈ రూ. 2లక్షల లోన్ తీసుకుని బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. నెలకు రూ. 50వేలు సంపాదించడం గ్యారెంటీ..!!
7
fried chicken business
Business Ideas: మోదీ ఉండగా.. టెన్షన్ ఎందుకు దండగా.. ఈ రూ. 2లక్షల లోన్ తీసుకుని బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. నెలకు రూ. 50వేలు సంపాదించడం గ్యారెంటీ..!!
PM Kisan: నేడే పీఎం కిసాన్‌ 21వ విడుత రూ.2000 విడుదల.. అర్హత, బెనిఫిట్స్‌ స్టేటస్‌ చెసుకునే విధానం..!

PM Kisan 21st Installment: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన నిధులు ఈరోజు విడుదల కానున్నాయి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేడు తమిళనాడు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సందర్శించనున్నారు. నేడు పీఎం కిసాన్‌ 21వ విడుత నిధులు అక్కడ విడుదల చేయనున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సత్యసాయి బాబా పుట్టపర్తిని సందర్శించిన అనంతరం కోయంబత్తూర్ వెళ్లనున్నారు. అక్కడ 50వేల మందితో రైతు సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ప్రధానంగా వ్యవసాయానికి సంబంధించిన సమావేశం ఇది. 

Add Zee News as a Preferred Source

 ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా ప్రతి ఏడాది రూ. 6000 చొప్పున రైతుల ఖాతాలో జమ చేస్తారు. మూడు దశలో రూ.2000 చొప్పున విడుదలవుతాయి. 2019 ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు 20 విడుతలు నిధులు మంజూరు చేసింది. అయితే నేడు 2025 నవంబర్ 19వ తేదీ 21వ విడత నిధులు మంజూరు చేయనుంది. 

 అయితే ఇటీవల అర్హత లేని రైతులపై కొరడా ఝలిపించింది. ప్రభుత్వం కేవలం అర్హత గల వారికి మాత్రమే ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తుంది. కుటుంబంలో కేవలం ఒకరు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హులు. అయితే అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ఈ పథకానికి అర్హత ఏంటి? కావలసిన బెనిఫిట్? అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవచ్చు. 

పీఎం కిసాన్‌ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే విధానం..
ప్రధానమంత్రి కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి సంబంధించిన నిధులు ఈరోజు మంజూరు అవుతాయి. అయితే PMkisan.gov.in అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో మీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అందులో 'ఫార్మర్ కార్నర్' సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీ రాష్ట్రం, జిల్లా, సబ్ డిస్ట్రిక్ట్, బ్లాక్, గ్రామం పేరు నమోదు చేయాలి. అక్కడ 'గెట్ రిపోర్ట్స్' పై క్లిక్ చేస్తే బెనిఫిషరీ వివరాలు మీ ముందు కనిపిస్తుంది. గ్రామాలవారీగా మీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు.

 అయితే ఈ పథకానికి అర్హత సాధించాలంటే ముందుగానే ఈకేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి. ఇది కూడా అధికారిక వెబ్సైట్లో ఈజీగా అయిపోతుంది. లేకపోతే కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ లో కూడా ఈ పని పూర్తి చేస్తారు. ఈ కేవైసీ పూర్తి చేయడానికి మొబైల్ నెంబర్‌కు ఓటీపీ వెరిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బయోమెట్రిక్ ఈ కేవైసీ.ఫేస్ అథెంటికేసన్ ఈకేవైసీ కూడా ఉంటుంది. పీఎం కిసాన్ మొబైల్ యాప్ లో కూడా సులభంగా పూర్తి చేయవచ్.చు 

 పీఎం కిసాన్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసి ఆధార్ ఫేస్ ఆర్ డి ఎఫ్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. మీ మొబైల్ నెంబర్ ద్వారా బెనిఫిషియరీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఈ కేవైసీ సెలెక్ట్ చేసి ఆధార్ నెంబర్ ఫేస్ స్కాన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కేవైసీ పూర్తయిపోతుంది. దీనికి 24 గంటల సమయం పడుతుంది. ప్రతి ఏడాది చిన్న, సన్నకారు రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన నిధులు విడుదల చేస్తుంది. రూ. 2000 చొప్పున ఈ నిధులు మంజూరు చేస్తారు.

Also Read: ఇవాళ ఒక్కక్కరి ఖాతాల్లో రూ.7,000 జమా..! స్టేటస్‌ ఇలా చెక్‌ చేసుకోండి..

Also Read: రైతులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. మరో 48 గంటల్లో రూ.2000 జమా! ఇప్పుడే ఈకేవైసీ పూర్తి చేయండి..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

PM Kisan 21st installmentPM Kisan status checkPM Kisan eligibilityPM Kisan BenefitsPM Kisan Payment Update

Trending News