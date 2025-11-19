PM Kisan: నేడే పీఎం కిసాన్‌ 21వ విడుత రూ.2000 విడుదల.. అర్హత, బెనిఫిట్స్‌ స్టేటస్‌ చెసుకునే విధానం..!

PM Kisan 21st Installment: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన నిధులు ఈరోజు విడుదల కానున్నాయి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేడు తమిళనాడు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సందర్శించనున్నారు. నేడు పీఎం కిసాన్ 21వ విడుత నిధులు అక్కడ విడుదల చేయనున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సత్యసాయి బాబా పుట్టపర్తిని సందర్శించిన అనంతరం కోయంబత్తూర్ వెళ్లనున్నారు. అక్కడ 50వేల మందితో రైతు సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ప్రధానంగా వ్యవసాయానికి సంబంధించిన సమావేశం ఇది.
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా ప్రతి ఏడాది రూ. 6000 చొప్పున రైతుల ఖాతాలో జమ చేస్తారు. మూడు దశలో రూ.2000 చొప్పున విడుదలవుతాయి. 2019 ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు 20 విడుతలు నిధులు మంజూరు చేసింది. అయితే నేడు 2025 నవంబర్ 19వ తేదీ 21వ విడత నిధులు మంజూరు చేయనుంది.
అయితే ఇటీవల అర్హత లేని రైతులపై కొరడా ఝలిపించింది. ప్రభుత్వం కేవలం అర్హత గల వారికి మాత్రమే ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తుంది. కుటుంబంలో కేవలం ఒకరు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హులు. అయితే అధికారిక వెబ్సైట్లో ఈ పథకానికి అర్హత ఏంటి? కావలసిన బెనిఫిట్? అధికారిక వెబ్సైట్లో క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవచ్చు.
పీఎం కిసాన్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే విధానం..
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి సంబంధించిన నిధులు ఈరోజు మంజూరు అవుతాయి. అయితే PMkisan.gov.in అధికారిక వెబ్సైట్లో మీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అందులో 'ఫార్మర్ కార్నర్' సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీ రాష్ట్రం, జిల్లా, సబ్ డిస్ట్రిక్ట్, బ్లాక్, గ్రామం పేరు నమోదు చేయాలి. అక్కడ 'గెట్ రిపోర్ట్స్' పై క్లిక్ చేస్తే బెనిఫిషరీ వివరాలు మీ ముందు కనిపిస్తుంది. గ్రామాలవారీగా మీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు.
అయితే ఈ పథకానికి అర్హత సాధించాలంటే ముందుగానే ఈకేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి. ఇది కూడా అధికారిక వెబ్సైట్లో ఈజీగా అయిపోతుంది. లేకపోతే కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ లో కూడా ఈ పని పూర్తి చేస్తారు. ఈ కేవైసీ పూర్తి చేయడానికి మొబైల్ నెంబర్కు ఓటీపీ వెరిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బయోమెట్రిక్ ఈ కేవైసీ.ఫేస్ అథెంటికేసన్ ఈకేవైసీ కూడా ఉంటుంది. పీఎం కిసాన్ మొబైల్ యాప్ లో కూడా సులభంగా పూర్తి చేయవచ్.చు
పీఎం కిసాన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి ఆధార్ ఫేస్ ఆర్ డి ఎఫ్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. మీ మొబైల్ నెంబర్ ద్వారా బెనిఫిషియరీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఈ కేవైసీ సెలెక్ట్ చేసి ఆధార్ నెంబర్ ఫేస్ స్కాన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కేవైసీ పూర్తయిపోతుంది. దీనికి 24 గంటల సమయం పడుతుంది. ప్రతి ఏడాది చిన్న, సన్నకారు రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన నిధులు విడుదల చేస్తుంది. రూ. 2000 చొప్పున ఈ నిధులు మంజూరు చేస్తారు.
