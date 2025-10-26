PM-Kisan Scheme: రైతుల ఖాతాల్లో రూ.2,000.. రైతు భరోసా 21వ వాయిదా..అకౌంట్లో డబ్బు ఎప్పుడు వస్తుందంటే?

PM Kisan Scheme 21th Installment Date: ప్రభుత్వం 2025 నవంబర్ ప్రారంభంలో PM-Kisan సమ్మాన్ నిధి యోజనకి సంబంధించిన 21వ విడతను విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. దీని ద్వారా అర్హులైన రైతులకు ఆదాయ మద్దతు పథకం కింద రూ. 2,000 అందిస్తారు. అంతకుముందు లబ్ధిదారులు e-KYCని పూర్తి చేయాలి. భూమి, బ్యాంక్ వివరాలను నవీకరించాలి.
సకాలంలో చెల్లింపులను స్వీకరించడానికి వారి ఆధార్ లింక్ చేయబడిందని నిర్ధారించుకోవాలి. డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (DBT) రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి నేరుగా నిధులను జమ చేస్తుంది. రైతులు తమ ఆధార్ లేదా బ్యాంక్ నంబర్ను ఉపయోగించి pmkisan.gov.inలో వారి చెల్లింపు స్థితిని తనిఖీ చేయవచ్చు. ధృవీకరణ గడువులను కోల్పోయిన వారు ఈ రౌండ్లో చెల్లింపు ఆలస్యాలను ఎదుర్కోవచ్చు.
PM-Kisan పథకం అంటే ఏమిటి?
ప్రధానమంత్రి-కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన అర్హత కలిగిన చిన్న, సన్నకారు రైతులకు ప్రతి సంవత్సరం రూ. 6,000 ఆదాయ మద్దతును అందిస్తుంది. ఈ మొత్తాన్ని డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (DBT) వ్యవస్థ ద్వారా రైతుల బ్యాంకు ఖాతాలకు నేరుగా జమ చేస్తూ, మూడు విడతలుగా చెల్లిస్తారు. రైతులకు ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించడం, భారతదేశం అంతటా వ్యవసాయ వృద్ధిని పెంచడం లక్ష్యంగా ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు.
21వ ఇన్స్టాల్మెంట్ - అంచనా తేదీ
PM-Kisanకి చెందిన 21వ విడత నవంబర్ 10వ తేదీన విడుదల చేయబడుతుందని భావిస్తున్నారు. అయితే, అధికారిక నిర్ధారణ తేదీని ప్రభుత్వం త్వరలో ప్రకటిస్తుంది. మునుపటి వాయిదాలు సాధారణంగా నవంబర్ మొదటి, రెండవ వారం మధ్య జమ చేయబడతాయి.
PM-Kisan ప్రయోజనాలకు ఎవరు అర్హులు?
తదుపరి విడత పొందడానికి, రైతులు తప్పనిసరిగా వారి పేరు మీద స్వంత సాగు భూమి అధికారిక వెబ్సైట్లో e-KYCని పూర్తి చేయండి. వారి ఆధార్ నంబర్ను వారి బ్యాంక్ ఖాతాతో లింక్ చేయాలి. భూమి, బ్యాంక్ వివరాలను నవీకరించాలి. e-KYCని పూర్తి చేయడంలో విఫలమైనవారు లేదా సరిపోలని బ్యాంక్ డేటాతో చెల్లింపులను కోల్పోవచ్చు.
PM-Kisan చెల్లింపు స్థితిని ఎలా తనిఖీ చేయాలి
రైతులు దిగువ దశలను ఉపయోగించి వారి చెల్లింపును సులభంగా ట్రాక్ చేయవచ్చు. అధికారిక వెబ్సైట్ - pmkisan.gov.in ని సందర్శించండి. "రైతుల కార్నర్" ట్యాబ్ కింద "లబ్ధిదారుల స్థితి"పై క్లిక్ చేయండి. మీ ఆధార్, మొబైల్ నంబర్ లేదా బ్యాంక్ ఖాతా నంబర్ను నమోదు చేయండి. చెల్లింపు, వాయిదా స్థితిని చూడటానికి ‘డేటా పొందండి’పై క్లిక్ చేయండి. కొంతమంది రైతులకు ఇంతకు ముందు ఎందుకు చెల్లింపులు జరగలేదు
అసంపూర్ణ ధృవీకరణ, తప్పు ఆధార్ లింక్ లేదా పెండింగ్లో ఉన్న KYC నవీకరణల కారణంగా చాలా మంది లబ్ధిదారులు 20వ విడతను కోల్పోయారు. సకాలంలో క్రెడిట్ను నిర్ధారించుకోవడానికి కొత్త ఇన్స్టాల్మెంట్ విడుదలకు ముందు అటువంటి వివరాలను సరిచేయాలని రైతులను కోరుతున్నారు.
PM-Kisan కోసం అవసరమైన కీలక పత్రాలు
అర్హత కలిగి ఉండటానికి, తిరస్కరణను నివారించడానికి, రైతులు వీటిని తప్పనిసరిగా కలిగి ఉండాలి. ఆధార్ కార్డ్, భూమి యాజమాన్య రుజువు (రైతుల పాస్ బుక్), బ్యాంక్ పాస్బుక్, ఆధార్తో లింక్ చేయబడిన మొబైల్ నంబర్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
ప్రభుత్వం తదుపరి దశలు
మెరుగైన ధృవీకరణ వ్యవస్థలు, చెల్లింపుల నిజ-సమయ ట్రాకింగ్తో పథకాన్ని బలోపేతం చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. రైతులు అధికారిక వెబ్సైట్లో అప్డేట్లను తనిఖీ చేస్తూ, నవంబర్ 15, 2025 లోపు KYCని పూర్తి చేయాలని, తద్వారా వారికి రూ. 2,000 వాయిదా ఆలస్యం లేకుండా అందుతుందని నిర్ధారించుకోవాలని ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
