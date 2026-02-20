PM Kisan: రైతులకు శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్‌ నిధులు ఈ నెల 22న విడుదల..!

PM Kisan 22nd Installment on February 22: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా 22వ విడత నిధులు మంజూరు కానున్నాయి. ఈనెల 22వ తేదీన ఆ నిధులు మంజూరు అవుతాయని సమాచారం. అర్హత కలిగిన రైతు కుటుంబాలకు ఏడాదికి రూ.6000 ఆర్థిక సాయం కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. ఏడాదిలో ప్రతి విడుత కింద రైతు ఖాతాల్లో రూ.2000 చొప్పున మంజూరు అవుతాయి. ఇప్పటి వరకు 21 విడతలు మంజూరు చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం.. తాజాగా 22వ విడతకు పీఎం కిసాన్ నిధులు విడుదల చేయనుంది. ఫిబ్రవరి నెలలో 22వ తేదీన ఈపీఎం కిసాన్ నిధులు విడుదల అవుతున్నాయి. దీనికి ముందుగానే రైతులు ఈకేవైసీ వంటి పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి. లేకపోతే పీఎం కిసాన్ నిధులకు అర్హత సాధించారు. అధికారిక వెబ్సైట్ PMkisan.gov.in ఇకేవైసీ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC) లో కూడా ఈ పని పూర్తి చేస్తారు. ఆధార్ కార్డు, భూ రికార్డులు, డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ బ్యాంకు ట్రాన్స్ఫర్ యాక్టివ్ గా కూడా ఉండేలా చూసుకోవాలి. మీ ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్ పొందేలా మీరు బ్యాంక్లో చెక్ చేసుకోండి. లేకపోతే పీఎం కిసాన్ నిధులు జమ సమాచారం మీకు తెలియదు.
ఇక ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా మీ స్టేటస్ చెక్ చేస్తున్న సౌకర్యం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పించింది. దీనికి పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్సైట్, యాప్స్ అయిన Pm kisan.gov.in లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఫార్మర్స్ కార్నర్స్ వెళ్లి మీ పీఎం కిసాన్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కల్పించారు.
ఇక ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా లబ్ధి పొందాలంటే కేవలం చిన్నకారు రైతులు మాత్రమే అర్హులు. అంతేకాదు కుటుంబంలో కేవలం ఒకరికి మాత్రమే ఈ పథకం వర్తిస్తుంది. దీంతో పాటు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులు ఈ పీఎం కిసాన్ నిధులు పొందలేరు. రూ.10,000 పైగా ప్రతినెల పెన్షన్ పొందే వాళ్ళు కూడా అర్హులు కాదు. రైతుల సాగు ఖర్చులకోసం పీఎం కిసాన్ పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లో ప్రారంభించింది. అప్పటి నుంచి 21 విడతలు నిధులు విడుదల చేసింది. తాజాగా ఫిబ్రవరి 22వ తేదీన 22వ విడత నిధులు కూడా మంజూరు అవుతున్నాయి.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 11 కోట్ల మంది రైతులకు ఇది శుభవార్త. ప్రతి అర్హత కలిగిన ప్రతి రైతు కుటుంబాలకు రూ.6000 చొప్పున ఈ నిధులు ప్రతి ఏడాది కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేస్తుంది. నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రైతులు మధ్యతరగతి మహిళలకు పెద్దపీట వేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పీఎం కిసాన్ తో పాటు వివిధ పథకాలను కూడా ప్రారంభించారు.
