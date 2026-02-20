English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • PM Kisan: రైతులకు శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్‌ నిధులు ఈ నెల 22న విడుదల..!

PM Kisan: రైతులకు శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్‌ నిధులు ఈ నెల 22న విడుదల..!

PM Kisan 22nd Installment on February 22: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన (PMKSY) కొన్ని కోట్ల మంది భారతీయ రైతులకు ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి. ప్రతి రైతు కుటుంబానికి ఏడాదికి రూ.6000 చొప్పున మూడు విడుతల్లో రూ.2000 విడుదల చేస్తారు. తాజాగా 22వ విడత పీఎం కిసాన్ నిధుల విడుదలకు ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతోంది. ఈనెల 22న అన్నదాతలకు నిధుల విడుదల చేయనున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 20, 2026, 08:08 AM IST

Trending Photos

Gold Rivers in India: నదిలో పారుతున్న బంగారం..కుప్పలు తెప్పలుగా వచ్చిపడుతుంటే..ఎగబడుతున్న జనం!
7
gold price
Gold Rivers in India: నదిలో పారుతున్న బంగారం..కుప్పలు తెప్పలుగా వచ్చిపడుతుంటే..ఎగబడుతున్న జనం!
Silver Rate Today: భారీగా తగ్గిన వెండి ధర.. అయ్యబాబోయ్ మరి ఇంతనా..!
5
Silver Price Today
Silver Rate Today: భారీగా తగ్గిన వెండి ధర.. అయ్యబాబోయ్ మరి ఇంతనా..!
Guru Gochar: హోలీ తర్వాత ఈ రాశులపై దేవగురువు బృహస్పతి చల్లని చూపులు.. ఈ రాశుల వారికి మహార్ధశ ప్రారంభం..
6
Guru gochar
Guru Gochar: హోలీ తర్వాత ఈ రాశులపై దేవగురువు బృహస్పతి చల్లని చూపులు.. ఈ రాశుల వారికి మహార్ధశ ప్రారంభం..
Sravanthi Chokkarapu: ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ రచ్చ.!. స్రవంతి చొక్కారపు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. ఏమనిందంటే..?
6
Sravanthi Chokkarapu
Sravanthi Chokkarapu: ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ రచ్చ.!. స్రవంతి చొక్కారపు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. ఏమనిందంటే..?
PM Kisan: రైతులకు శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్‌ నిధులు ఈ నెల 22న విడుదల..!

PM Kisan 22nd Installment on February 22: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా 22వ విడత నిధులు మంజూరు కానున్నాయి. ఈనెల 22వ తేదీన ఆ నిధులు మంజూరు అవుతాయని సమాచారం. అర్హత కలిగిన రైతు కుటుంబాలకు ఏడాదికి రూ.6000 ఆర్థిక సాయం కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. ఏడాదిలో ప్రతి విడుత కింద రైతు ఖాతాల్లో రూ.2000 చొప్పున మంజూరు అవుతాయి. ఇప్పటి వరకు 21 విడతలు మంజూరు చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం.. తాజాగా 22వ విడతకు పీఎం కిసాన్‌ నిధులు విడుదల చేయనుంది. ఫిబ్రవరి నెలలో 22వ తేదీన ఈపీఎం కిసాన్ నిధులు విడుదల అవుతున్నాయి. దీనికి ముందుగానే రైతులు ఈకేవైసీ వంటి పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి. లేకపోతే పీఎం కిసాన్ నిధులకు అర్హత సాధించారు. అధికారిక వెబ్‌సైట్ PMkisan.gov.in ఇకేవైసీ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC) లో కూడా ఈ పని పూర్తి చేస్తారు. ఆధార్ కార్డు, భూ రికార్డులు, డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ బ్యాంకు ట్రాన్స్‌ఫర్ యాక్టివ్ గా కూడా ఉండేలా చూసుకోవాలి. మీ ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్ పొందేలా మీరు బ్యాంక్‌లో చెక్ చేసుకోండి. లేకపోతే పీఎం కిసాన్ నిధులు జమ సమాచారం మీకు తెలియదు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా మీ స్టేటస్ చెక్ చేస్తున్న సౌకర్యం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పించింది. దీనికి పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌, యాప్స్ అయిన Pm kisan.gov.in లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఫార్మర్స్ కార్నర్స్ వెళ్లి మీ పీఎం కిసాన్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కల్పించారు. 

 ఇక ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా లబ్ధి పొందాలంటే కేవలం చిన్నకారు రైతులు మాత్రమే అర్హులు. అంతేకాదు కుటుంబంలో కేవలం ఒకరికి మాత్రమే ఈ పథకం వర్తిస్తుంది. దీంతో పాటు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులు ఈ పీఎం కిసాన్ నిధులు పొందలేరు. రూ.10,000 పైగా ప్రతినెల పెన్షన్ పొందే వాళ్ళు కూడా అర్హులు కాదు. రైతుల సాగు ఖర్చులకోసం పీఎం కిసాన్ పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లో ప్రారంభించింది. అప్పటి నుంచి 21 విడతలు నిధులు విడుదల చేసింది. తాజాగా ఫిబ్రవరి 22వ తేదీన 22వ విడత నిధులు కూడా మంజూరు అవుతున్నాయి.

దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 11 కోట్ల మంది రైతులకు ఇది శుభవార్త. ప్రతి అర్హత కలిగిన ప్రతి రైతు కుటుంబాలకు రూ.6000 చొప్పున ఈ నిధులు ప్రతి ఏడాది కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేస్తుంది. నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రైతులు మధ్యతరగతి మహిళలకు పెద్దపీట వేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పీఎం కిసాన్ తో పాటు వివిధ పథకాలను కూడా ప్రారంభించారు.

Also Read:  EPFO 3.0 బిగ్ అప్‌డేట్.. ఇల్లు కొనుగోలు, నిర్మాణం, మరమ్మతులకు కేవలం 3 రోజుల్లోనే PF క్లెయిమ్‌ సెటిల్‌! లిమిట్‌ ఎంతంటే..?

Also Read:  30వ వార్షికోత్సవం.. ఉద్యోగులకు రూ.20 కోట్లతో లగ్జరీ కార్లు బహుమతిగా ఇచ్చిన కంపెనీ..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

PM Kisan 22nd installmentPM Kisan February 22 ReleasePM Kisan ₹2000 Installment DatePM Kisan status check online

Trending News