  PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌.. 22వ విడుత నిధులు పొందాలంటే రైతులకు ఫార్మర్‌ కార్డు ఉండాల్సిందేనా?

PM Kisan 22nd Installment farmer ID: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన  (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని కోట్లాది రైతులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంది.  వారి సాగు ఖర్చులకు ఉపయోగపడుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 21 విడతల నిధులు ప్రతి ఏడాది రూ.6000 చొప్పున విడుదల చేస్తుంది. మూడు విడతల్లో రూ.2000 చొప్పున ఈ పీఎం కిసాన్ (PM Kisan) నిధులు అందుతాయి. అయితే ఇప్పుడు 22వ విడత (22nd Installment) కోసం రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు. దీనికి ఫార్మర్ ఐడి (Farmer ID) కార్డు కూడా తప్పనిసరియా? లేకపోతే నిధులు మంజూరు కావా? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 27, 2026, 12:01 PM IST

PM Kisan 22nd Installment farmer ID: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజనకు అర్హులు కావాలంటే కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. తద్వారా సులభంగా ఈ పథకాన్ని పొందగలరు. ఇప్పటి వరకు 21 విడతలకు అందజేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా 22 విడత నిధుల కోసం రెడీ అయిపోతుంది. హోలీ ముందుగానే ఈ నిధులు మంజూరు అవుతాయని ఎదురుచూస్తున్న రైతులకు ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లభించలేదు. అయితే ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన 22 విడత నిధులు పొందాలంటే రైతు ఐడీ అవసరమా అనే ప్రశ్న చాలా మందిలో మిగిలింది. కానీ నివేదికల ప్రకారం ఈ పథకానికి అర్హులు కావాలంటే రైతులకు ఐదు రైతు ఐడి తప్పనిసరి అని తెలుస్తోంది. అయితే ముందుగా రైతులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వారికి మాత్రమే ఈ నిధులు మంజూరు అవుతాయి. ముందుగా ఈ కేవైసీ ప్రక్రియ కూడా పూర్తి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కొత్తగా నమోదు చేసుకున్న రైతులకు రిజిస్ట్రేషన్ ఐడి అందజేస్తున్నారు.

 ప్రస్తుతం మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉత్తర ప్రదేశ్, కేరళ,  ఒడిశా, రాజస్థాన్, గుజరాత్, చత్తీస్‌గఢ్‌, అసోం, బీహార్ వంటి 14 రాష్ట్రాల్లో కొత్త రైతుల కోసం నమోదు చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. రైతు ఫార్మర్‌ ఐడీ కూడా దీనికి తప్పనిసరి చేశారు. నిధులు పొందాలంటే ముందుగా ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకుంటే 22వ విడత నిధులు మంజూరు అవుతాయి. 

 పీఎం కిసాన్ ఈకేవైసీ విధానం..
 ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://pmkisan.gov.in/ లాగిన్ అవ్వాలి. అక్కడ ఫార్మర్ కార్నర్ లో ఈకేవైసీ ఎంపిక చేసుకోండి. ఆధార్ నెంబర్ లేదా బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు నమోదు చేసి ఓటీపీ ద్వారా క్యాప్చ నమోదు చేయండి. చివరిగా సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మీ ఈ కేవైసీ పూర్తవుతుంది. 

ఆఫ్‌లైన్‌ ఈకేవైసీ ఎలా?
ఈకేవైసీ ఆన్‌లైన్‌ పూర్తి చేయని వారు ఆఫ్‌లైన్‌లో చేయవచ్చు. కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ ద్వారా కూడా నమోదు చేసుకోవచ్చు. దీనికి మీ బ్యాంకు, ఆధార్ వివరాలు CSC ఆపరేటర్ కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత లావాదేవీ రసీదు కూడా తీసుకోవచ్చు. మీరు ఎప్పటికప్పుడు బ్యాంకు ద్వారా పీఎం కిసాన్ అప్‌డేట్ గురించి కూడా తెలుసుకోవచ్చు. బ్యాంకు ఖాతా ఆధార్ నంబర్ ద్వారా ఈ కేవైసీ కూడా అప్‌డేట్ చేస్తారు.

 అయితే రైతులు కేవలం ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకుంటే వారికి ఖాతాలో నిధులు జమ అయిపోతాయి. హోలీ కి ముందే 22వ విడత నిధులు మంజూరు అవుతాయని రైతులు ఎదురు చూశారు. కానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన జరగలేదు. దీనికి ముందుగానే ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవడం బెటర్..

 ఆన్‌లైన్ స్టేటస్..
 ఇక రైతులకు అనర్హులైన వారిని పేరు నుంచి తొలగిస్తున్నారు. మీరు కూడా అర్హులే అవుతే మీరు ఆన్‌లైన్ లో స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లోనే సందర్శించి ఆన్‌లైన్ లబ్ధిదారుల జాబితా ఎంపిక చేసుకుంటే మీ పేరు, గ్రామం, డిస్ట్రిక్ట్ వంటివి నమోదు చేయాలి. ఇక మీరు ఈ పథకానికి అర్హులో కాదో ఈ స్టేటస్ ద్వారా సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు.

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.



PM KISANpm kisan 22nd installment datePM Kisan farmer ID mandatoryPM Kisan eKYC update onlinePM Kisan registration 2026

