PM Kisan 22nd Installment Released: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా ప్రతి ఏడాది రైతులు రూ.6000 రైతుల ఖాతాల్లో పొందుతున్నారు. ఏడాదికి మూడు దశల్లో రూ. 2000 చొప్పున విడుదలవుతాయి. ఇప్పటివరకు అలా 22 విడుతల నిధులు మంజూరు చేశారు. ఈరోజు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మార్చి 13వ తేదీ 22వ విడత రూ.2000 కూడా బట్టన్ నొక్కి ప్రారంభించారు. దీంతో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా నేరుగా రైతుల ఖాతాలో జమ అయ్యాయి. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ యోజన ద్వారా 21వ విడుత వరకు రూ.4.27 లక్షల కోట్లు నిధులు మంజూరయ్యాయి.
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ యోజన బెనిఫిషియరీ స్టేటస్..
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన అధికారిక వెబ్సైట్లో బెనిఫిషరీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా ఉంది. https://pmkisan.gov.in/ ఓపెన్ చేసి అక్కడ 'Beneficiary List' లిస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అక్కడ మీ రాష్ట్రం, జిల్లా, తహసీల్, బ్లాక్, గ్రామం కూడా ఎంటర్ చేసి 'గేట్ రిపోర్ట్' పై క్లిక్ చేస్తే మీ స్టేటస్ తెలిసిపోతుంది.
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ యోజన అర్హతలు..
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ యోజన ద్వారా బెనిఫిట్ పొందాలంటే కొన్ని అర్హతలు కలిగి ఉండాలి. నెలకు రూ.10 వేలకు పైగా పెన్షన్ పొందుతున్న రైతులు అనర్హులు. అంతేకాదు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఎలాంటి ఉద్యోగులు అర్హులు కాదు. రెండు హెక్టార్ల కంటే తక్కువ ఉన్న రైతులు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హులు అవుతారు. అంతే కాదు కుటుంబంలో కేవలం ఒకరికి మాత్రమే ఈ పథకం వర్తిస్తుంది.
అయితే, అర్హత లేని అనేకమంది రైతుల పేర్లను ఈ పీఎం కిసాన్ లబ్ధిదారుల జాబితా నుంచి ఇటీవలే కేంద్ర ప్రభుత్వం తొలగించిన సంగతి తెలిసిందే. 2019లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని చిన్న, సన్నకారు రైతుల కోసం ప్రవేశపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. రూ. 6000 ప్రతి ఏడాది రైతుల ఖాతాలో జమ చేస్తుంది. మూడు దశల్లో ఈ నిధులు విడుదలవుతాయి.
|Installment
|Year
|Paid
|Total Beneficiaries
|22వ విడుత
|2026 మార్చి
|రూ.18,640 కోట్లు
|9.32 కోట్లు
|21వ విడుత
|2025 నవంబర్
|రూ.18,000 కోట్లు
|9 కోట్లు
|20వ విడుత
|2025 ఆగష్టు
|రూ.20,500 కోట్లు
|9.7 కోట్లు
|19వ విడుత
|2025 ఫిబ్రవరి
|రూ.22,000 కోట్లు
|9.8 కోట్లు
ఈ నెంబర్కు కాల్ చేయండి..
ముఖ్యంగా రైతుల సాగు ఖర్చుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి పడతాయి. విత్తనాలు, ఎరువులు, ఇతర వ్యవసాయ సామాగ్రి కొనుగోలుకు ఈ పీఎం కిసాన్ నిధులు రైతులకు సహాయపడతాయి. అంతేకాదు ఈసారి మొత్తంగా రెండు లక్షలకు పైగా మహిళా రైతులు కూడా ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందారు.. అయితే రైతులు ఈ పీఎం కిసాన్ నిధులు ఈ 22వ విడుత నిధులు పడనివారు కూడా ఎలాంటి కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు. 1800115526 అనే టోల్ఫ్రీ హెల్ప్లైన్ నెంబర్కు కాల్ చేసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
