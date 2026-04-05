PM Kisan: పీఎం కిసాన్ 23వ విడత డేట్ ఫిక్స్! 14 రాష్ట్రాల రైతులకు అలెర్ట్‌.. అకౌంట్లో రూ.2000 పడేది అప్పుడే!

Alert On PM Kisan 23rd Installment: ప్రధానమంత్రి కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి 23వ విడుత కోసం రైతులు ఎదురు చూస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఈ పథకం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని కోట్ల మంది రైతులకు లాభదాయకంగా ఉంది. ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి ఏడాది రూ.6000 రైతుల ఖాతాల్లో డైరెక్ట్‌ బెనిఫిట్‌ ట్రాన్స్‌ఫర్‌ ద్వారా జమ అవుతున్నాయి. అయితే, ఫార్మర్‌ ఐడీ ఉంటేనే ఈ 14 రాష్ట్రాల్లో ఉన్న రైతులకు తప్పనిసరి.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 5, 2026, 05:32 PM IST

Saturn Transit 2026: శని దేవుడి కరుణాకటాక్షం.. ఆ మూడు రాశుల వారికి ఇక కనకవర్షమే!
5
Saturn Rise 2026
Saturn Transit 2026: శని దేవుడి కరుణాకటాక్షం.. ఆ మూడు రాశుల వారికి ఇక కనకవర్షమే!
Adivi Sesh: ఆమె బ్రేకప్ చెప్పేసి పెళ్లి చేసుకుంది.. ప్రియురాలి గురించి అసలు విషయం బయటపెట్టిన అడివి శేషు..!
5
Adivi Sesh love story
Adivi Sesh: ఆమె బ్రేకప్ చెప్పేసి పెళ్లి చేసుకుంది.. ప్రియురాలి గురించి అసలు విషయం బయటపెట్టిన అడివి శేషు..!
Easter 2026: ఈస్టర్ గుడ్ ఫ్రైడే తర్వాతే ఎందుకు వస్తుంది? ఆ రోజు గుడ్లను ఎందుకు బహుమతిగా ఇస్తారు?
5
Easter 2026
Easter 2026: ఈస్టర్ గుడ్ ఫ్రైడే తర్వాతే ఎందుకు వస్తుంది? ఆ రోజు గుడ్లను ఎందుకు బహుమతిగా ఇస్తారు?
Jio: క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు బ్యాడ్ న్యూస్.. జియో రూ.195 ప్యాక్ వ్యాలిడిటీ 90 నుంచి 30 రోజులకు తగ్గింపు!
7
Jio 195 cricket pack
Jio: క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు బ్యాడ్ న్యూస్.. జియో రూ.195 ప్యాక్ వ్యాలిడిటీ 90 నుంచి 30 రోజులకు తగ్గింపు!
Alert On PM Kisan 23rd Installment: కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ ప్రధాన మంత్రి కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన రైతుల సాగు ఖర్చులకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. వీటితో రైతులు విత్తనాలు ఇతర వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పనిమూట్లు కొనుగోలు చేయవచ్చు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని 2019 లో ప్రారంభించింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు రైతుల ఖాతాల్లో రూ.6000 ప్రతి ఏడాది జమ చేస్తోంది. ఇప్పటి వరకు పీఎం కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా 22 విడుతలు నిధులు విడుదల చేసింది కేంద్రం. 

23వ విడుతపై ఉత్కంఠ..
ప్రస్తుతం 23వ విడుత పీఎం కిసాన్‌ నిధులు  ఎప్పుడు విడుదల అవుతాయని రైతులు ఎదురు చూస్తున్నారు. దీనిపై అధికారికంగా ఇంకా ఎలాంటి ప్రకటన లేదు. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ pmkisan.nic.in లో ఎప్పటికప్పుడు రైతులు చెక్‌ చేసుకోవాలి.

14 రాష్ట్రాల రైతులకు అలెర్ట్..
ప్రధాన మంత్రి కిసాన్‌ సమ్మాన్ నిధి పొందాలంటే రైతు ఐడీ తప్పనిసరి చేశారు. ప్రధానంగా 14 రాష్ట్రాలకు చెందిన రైతులు ఈ స్కీమ్‌ ప్రయోజనాలు పొందాలంటే వెంటనే ఈ ఐడీ పొంది ఉండాలి.

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, అసోం, బిహార్‌, ఛత్తీస్‌గఢ్‌, గుజరాత్‌, కర్నాటక, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్‌, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, రాజస్థాన్‌, తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్‌ ఈ రాష్ట్రాల రైతులు ఫార్మర్‌ ఐడీ పొంది ఉండాలి.

ఈ రాష్ట్రాలకు చెందిన రైతులు తదుపరి విడుత (23వ విడుత) నిధులు పొందాలంటే ఫార్మర్‌ ఐడీలకు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఏవైనా వివరాలు కావాలంటే కామన్‌ సర్వీస్‌ సెంటర్‌లో తెలుసుకోవచ్చు.

Also Read:  ఉద్యోగం విడిచిపెట్టిన 2 రోజుల్లో పూర్తి సెటిల్‌మెంట్‌!కొత్త కార్మిక చట్టం నియమాలు..

Also Read: క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు బ్యాడ్ న్యూస్.. జియో రూ.195 ప్యాక్ వ్యాలిడిటీ 90 నుంచి 30 రోజులకు తగ్గింపు!

23వ విడుత ఎప్పుడంటే?
ప్రధానమంత్రి కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి డబ్బులు ఏడాదిలో ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి విడుదల అవుతాయి. 2025 నవంబర్‌ నెలలో 21వ విడుత జమ చేశారు. 2026 మార్చిలో 22వ విడుత విడుదలయ్యాయి. ఈ లెక్కన 23వ విడుత నిధులు జూన్‌-జూలై 2026 లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. 

పీఎం కిసాన్‌ నిధులు జమ కాలేదా?
ప్రధాన మంత్రికిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధులు జమ కాకపోతే వెంటనే హెల్ప్‌లైన్‌ నెంబర్‌లో సంప్రదించాలి. ఇమెయిల్‌-pmkisan-ict@gov.in, టోల్‌ఫ్రీ నెంబర్‌: 155261/1800115526, హెల్ప్‌లైన్‌ నెంబర్‌:011-23381092 కాల్‌ చేయండి. 24/7 అందుబాటులో ఉంటాయి.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

