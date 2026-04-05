PM Kisan: పీఎం కిసాన్ 23వ విడత డేట్ ఫిక్స్! 14 రాష్ట్రాల రైతులకు అలెర్ట్‌.. అకౌంట్లో రూ.2000 పడేది అప్పుడే!

Alert On PM Kisan 23rd Installment: కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన రైతుల సాగు ఖర్చులకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. వీటితో రైతులు విత్తనాలు ఇతర వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పనిమూట్లు కొనుగోలు చేయవచ్చు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని 2019 లో ప్రారంభించింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు రైతుల ఖాతాల్లో రూ.6000 ప్రతి ఏడాది జమ చేస్తోంది. ఇప్పటి వరకు పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా 22 విడుతలు నిధులు విడుదల చేసింది కేంద్రం.
23వ విడుతపై ఉత్కంఠ..
ప్రస్తుతం 23వ విడుత పీఎం కిసాన్ నిధులు ఎప్పుడు విడుదల అవుతాయని రైతులు ఎదురు చూస్తున్నారు. దీనిపై అధికారికంగా ఇంకా ఎలాంటి ప్రకటన లేదు. అధికారిక వెబ్సైట్ pmkisan.nic.in లో ఎప్పటికప్పుడు రైతులు చెక్ చేసుకోవాలి.
14 రాష్ట్రాల రైతులకు అలెర్ట్..
ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పొందాలంటే రైతు ఐడీ తప్పనిసరి చేశారు. ప్రధానంగా 14 రాష్ట్రాలకు చెందిన రైతులు ఈ స్కీమ్ ప్రయోజనాలు పొందాలంటే వెంటనే ఈ ఐడీ పొంది ఉండాలి.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, అసోం, బిహార్, ఛత్తీస్గఢ్, గుజరాత్, కర్నాటక, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, రాజస్థాన్, తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ రాష్ట్రాల రైతులు ఫార్మర్ ఐడీ పొంది ఉండాలి.
ఈ రాష్ట్రాలకు చెందిన రైతులు తదుపరి విడుత (23వ విడుత) నిధులు పొందాలంటే ఫార్మర్ ఐడీలకు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఏవైనా వివరాలు కావాలంటే కామన్ సర్వీస్ సెంటర్లో తెలుసుకోవచ్చు.
23వ విడుత ఎప్పుడంటే?
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి డబ్బులు ఏడాదిలో ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి విడుదల అవుతాయి. 2025 నవంబర్ నెలలో 21వ విడుత జమ చేశారు. 2026 మార్చిలో 22వ విడుత విడుదలయ్యాయి. ఈ లెక్కన 23వ విడుత నిధులు జూన్-జూలై 2026 లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
పీఎం కిసాన్ నిధులు జమ కాలేదా?
ప్రధాన మంత్రికిసాన్ సమ్మాన్ నిధులు జమ కాకపోతే వెంటనే హెల్ప్లైన్ నెంబర్లో సంప్రదించాలి. ఇమెయిల్-pmkisan-ict@gov.in, టోల్ఫ్రీ నెంబర్: 155261/1800115526, హెల్ప్లైన్ నెంబర్:011-23381092 కాల్ చేయండి. 24/7 అందుబాటులో ఉంటాయి.
