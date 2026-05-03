  • Home
PM Kisan 23rd Installment: ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరికి రైతు భరోసా ఇస్తారా? ఏడాది రూ.12,000 పొందాలంటే ఏం చేయాలి?

PM Kisan 23rd Installment Update: భారతదేశపు వెన్నెముక అయిన రైతుల ఆర్థిక సాధికారత కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం 'ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి' (పీఎం-కిసాన్) పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. దేశంలోని కోట్లాది రైతు కుటుంబాలకు ఈ పథకం ఆసరాగా మారింది. ప్రతి ఏడాది రూ.6000 వేల చొప్పున (నెలనెలా రూ.2,000) వరకు రైతుల కుటుంబాల్లో పీఎం కిసాన్ డబ్బును జమ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ పథకం ఒకే ఇంట్లో ఉండే తండ్రి, కుమారులకు వర్తిస్తుందా అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : May 3, 2026, 04:38 PM IST

పీఎం కిసాన్ పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 22 విడతలను విజయవంతంగా పంపిణీ చేయగా.. రైతులు ఇప్పుడు 23వ విడత డబ్బు కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే, ఈ పథకం ప్రయోజనాలను పొందే విషయంలో ఇంకా చాలా గందరగోళాలు నెలకొని ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఒకే ఇంట్లో నివసించే తండ్రీకొడుకులు ఇద్దరూ ఈ పథకం ప్రయోజనాలను పొందగలరా లేదా అనే ప్రశ్నకు ఇప్పుడు స్పష్టత వచ్చింది.

తండ్రీకొడుకులు ఇద్దరికీ డబ్బు ఎప్పుడు వస్తుంది?
తండ్రీ కొడుకులు ఇద్దరూ ఒకే ఇంట్లో ఉంటూ కలిసి డబ్బు సంపాదిస్తున్నా కూడా వారికి కొన్ని సందర్భాల్లో తండ్రీకొడుకులుకీ ఈ పథకం పొందేందుకు అనుమతి ఉంది. కొడుకుకు పెళ్లై.. అతని భార్యతో కలిపి ప్రత్యేకంగా రేషన్ కార్డు ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే సదరు లబ్ధిదారునిపై ప్రత్యేక వ్యవసాయ భూమి (పహానీ/అడంగళ్) రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి. అప్పుడు కొడుకును కూడా ఒక స్వతంత్ర కుటుంబంగా పరిగణిస్తారు. అటువంటి సందర్భంలో, తండ్రీకొడుకులు ఇద్దరూ చెరో రూ.6,000 చొప్పున ఒక ఏడాదికి  మొత్తం రూ.12,000 పొందేందుకు అర్హులుగా ఉంటారు.

ఈ పథకానికి ఎవరు అర్హులు కారు?
కుటుంబంలో ఎవరైనా ప్రస్తుత లేదా మాజీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అయితే, వారికి ఈ ప్రయోజనం లభించదు. అలాగే గత ఆర్థిక సంవత్సర ఆదాయపు పన్ను చెల్లించిన రైతులు ఈ పథకానికి అనర్హులుగా పరిగణిస్తారు. వీరితో పాటు డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, న్యాయవాదులు, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు, వారు రైతులు ఉన్నప్పటికీ, ఈ పథకాన్ని పొందలేరు. నెలకు రూ.10,000 కంటే ఎక్కువ పెన్షన్ పొందుతున్న పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగుల ఈ జాబితా నుండి మినహాయించబడలేదు. ఉన్నత రాజ్యాంగ పదవులను కలిగి ఉన్న కుటుంబాలకు ఈ పథకం వర్తించదు.

కుటుంబంలోని ఇద్దరు వ్యక్తులు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పథకానికి చెందిన డబ్బును పొందుతున్నట్లు ప్రభుత్వానికి తెలిస్తే తగిన చర్యలు తీసుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. వ్యవసాయ శాఖ అటువంటి లబ్ధిదారులకు నోటీసులు జారీ చేయడమే కాకుండా, ఇప్పటివరకు పొందిన డబ్బు వడ్డీతో సహా తిరిగి వసూలు చేస్తుంది. అందువల్ల, రైతులు ఇ-కెవైసి చేయించుకోవడం, భూమిని ఆధార్‌తో అనుసంధానం చేయడం తప్పనిసరి.

(గమనిక: రైతులు తమ అర్హత, రావాల్సిన డబ్బు వాయిదాలను పరిశీలించేందుకు pmkisan.gov.in అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించవచ్చు. ఏదైనా ఫిర్యాదులు ఉంటే, వారు ప్రభుత్వ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ 155261కు ఫోన్ చేయవచ్చు.) 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

