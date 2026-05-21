/PM Kisan: పీఎం కిసాన్ లబ్ధిదారుల లిస్ట్ నుండి మిమ్మల్ని తీసేశారా? ఈ కొత్త రూల్స్ చెక్ చేసుకోండి!

PM Kisan 23rd Installment Guidelines: 2026 జూలై నెలలో ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధికి చెందిన 23వ విడత నిధులు విడుదల అవుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులకు రూ.6,000 వారి ఖాతాలో DBT ద్వారా జమ చేస్తారు. ఈ రూ.2,000 చొప్పున మూడు దఫాలుగా జమ చేస్తారు. ఇప్పటివరకు 22 విడతల నిధులను ప్రభుత్వం అర్హులైన రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేసింది. ప్రస్తుతం రైతులు 23వ విడత కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నిధులు పొందాలంటే కొన్ని పనులు ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలి. అప్పుడే ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన నిధులు పొందుతారు. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి డబ్బులు డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా రైతుల ఖాతాలోనే జమ అవుతాయి. 2026 మార్చి 13వ తేదీన ప్రధానమంత్రి అస్సాంలోని గౌహతి వేదికగా జరిగిన కార్యక్రమంలో ఈ 22వ విడుత నిధులను విడుదల చేశారు. అయితే మీడియా కథనాల ప్రకారం 2026 జూలై నెలలోనే 23వ విడత కూడా విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనికి ముందుగానే రైతులు కొన్ని డాక్యుమెంటేషన్ పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి.
ఈ-కేవైసీ తప్పనిసరి:
పీఎం కిసాన్ నిధులు పొందాలంటే ఈ-కేవైసీ ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలి. లేకపోతే నిధులు పడవు. ఈ కేవైసీ ఆన్లైన్లో OTP ఆధారంగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు. పీఎం కిసాన్ పోర్టల్లో ఇది అందుబాటులో ఉంది. దీంతో పాటు ఈ-కేవైసీ మీకు కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ వద్దకు వెళ్లి బయోమెట్రిక్ ద్వారా పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
ఆధార్ బ్యాంకు లింక్:
ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసుకున్న వారు తమ బ్యాంకు ఖాతాను ఆధార్తో లింక్ చేయడం తప్పనిసరి. అప్పుడే మీ పీఎం కిసాన్ నిధులు DBT ద్వారా జమ అవుతాయి. మీ ఆధార్ నెంబర్ బ్యాంకుకు లింక్ అవ్వకపోతే వెంటనే ఆ పని పూర్తి చేయండి. లేకపోతే నిధులు ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది.
భూమి ధ్రువీకరణ తప్పనిసరి:
దీంతోపాటు భూమి ధ్రువీకరణ కూడా తప్పనిసరి. ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేసిన రైతులు మాత్రమే పీఎం కిసాన్ యోజనకు అర్హులవుతారు.
ఇక ప్రధానమంత్రి కిసాన్ పథకం ద్వారా ఒక కుటుంబంలో కేవలం ఒకరు మాత్రమే అర్హులు. ఇద్దరు పొందలేరు. లేకపోతే ప్రభుత్వం వారి ఖాతాలను జప్తు చేసే అవకాశం ఉంది. 2019 ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు. అప్పుడే ఈ పథకానికి అర్హతలను కూడా ప్రభుత్వం జాబితా విడుదల చేసింది. ప్రతి సంవత్సరం మొదటి విడత ఏప్రిల్ నెలలో, రెండో విడత జూలైలో, మూడో విడత డిసెంబర్లో విడుదల చేస్తూ వస్తోంది.
పీఎం కిసాన్ చెక్ చేసుకునే విధానం:
ఇక ప్రధానమంత్రి కిసాన్ డబ్బులు 23వ విడత ఖాతాలో జమ అయితే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. మొదటగా అధికారిక వెబ్సైట్ pmkisan.gov.in ఓపెన్ చేసి అక్కడ 'ఫార్మర్ కార్నర్' క్లిక్ చేయండి. అక్కడ 'నో యువర్ స్టేటస్' కనిపిస్తుంది. అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ లేదా ఆధార్ నెంబర్, క్యాప్చా నమోదు చేసి 'గెట్ స్టేటస్' పై క్లిక్ చేయాలి.
