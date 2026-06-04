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PM Kisan Yojana: జూన్‌ వచ్చింది.. పీఎం కిసాన్‌ నిధులు ఎప్పుడు జమ అవుతాయి? స్టేటస్‌ ఇలా చెక్‌ చేయండి!

PM Kisan Yojana 23rd Installment: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులు ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. ప్రస్తుతం వారు 23వ విడత కోసం వేచి చూస్తున్నారు. జూన్ నెల కూడా రానే వచ్చింది.. మరి పీఎం కిసాన్ నిధులు ఎప్పుడు మీ ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి? మీ స్టేటస్‌ను వెంటనే ఎలా తనిఖీ చేసుకోవాలో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 04, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:26 PM IST
PM Kisan Yojana: జూన్‌ వచ్చింది.. పీఎం కిసాన్‌ నిధులు ఎప్పుడు జమ అవుతాయి? స్టేటస్‌ ఇలా చెక్‌ చేయండి!
Image Credit: PM Kisan Yojana 23rd Installment:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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