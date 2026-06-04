/PM Kisan Yojana: జూన్‌ వచ్చింది.. పీఎం కిసాన్‌ నిధులు ఎప్పుడు జమ అవుతాయి? స్టేటస్‌ ఇలా చెక్‌ చేయండి!

PM Kisan Yojana 23rd Installment:చిన్న, సన్నకారు రైతులకు ఆర్థిక సాయం అందించే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లో ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధిని తీసుకువచ్చింది. అప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు 22 విడతల నిధులను ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి రూ. 2000 చొప్పున నేరుగా రైతుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో డీబీటీ ద్వారా జమ అవుతుంటాయి. దీనివల్ల లక్షలాది మంది రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. జూన్ నెల వచ్చేసరికి రైతులు 23వ విడత నిధుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. మీ ఖాతాలో రూ.2000 జమ అయ్యాయా? లేదా? సాంకేతిక కారణాల వల్ల నిలిచిపోయాయా అనేది మీరు స్టేటస్ ద్వారా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. దీని కోసం అధికారిక పీఎం కిసాన్ పోర్టల్ https://pmkisan.gov.in/ ను సందర్శించవచ్చు లేదా కిసాన్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని నిధుల వివరాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు.
22వ విడుత కూడా..
ఒకవేళ 22వ విడత కూడా ఆలస్యమైతే కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు, ముందటి వాయిదా మొత్తంతో కలిపి 23వ విడతలో జమ చేస్తారు. పీఎం కిసాన్ 23వ విడత నిధులు పొందాలంటే రైతులు ముందుగా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయాలి, లేకపోతే డబ్బులు క్రెడిట్ అవ్వవు. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం 23వ విడత విడుదల కోసం సన్నద్ధమవుతూ, రైతుల డేటాను సేకరించి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ కూడా పలు సందర్భాల్లో పీఎం కిసాన్ గురించి వివరిస్తూనే ఉన్నారు.
అధికారిక ప్రటకన లేదు..
అయితే, 23వ విడత గురించి ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి వాయిదాను జూన్ లేదా జూలైలో విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా ప్రతి ఏటా మొదటి వాయిదా ఫిబ్రవరి లేదా మార్చిలో, రెండో వాయిదా జూన్ లేదా జూలైలో విడుదలవుతుంది. ఒకవేళ ఆలస్యమైతే ఆగస్టు మొదటి లేదా రెండో వారంలో నిధులు అందుతాయి.
గతంలో 2023లో 20వ విడత ఆగస్టు 2న విడుదలైనప్పటికీ, 2024లో 17వ వాయిదా మాత్రం జూన్ 18న విడుదలైనట్లు గమనించవచ్చు. ఈ లెక్కన చూస్తే, జూన్ లేదా ఆగస్టు నెలలో పీఎం కిసాన్ నిధులు మంజూరు అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. జూన్ 18 తర్వాత కూడా నిధులు జమ కావచ్చు. రైతులు అధికారిక పోర్టల్లోని హోమ్ పేజీలో తమ స్టేటస్ను తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. దీని కోసం రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ లేదా మొబైల్ నంబర్, ఆధార్ ద్వారా వచ్చే ఓటిపి అవసరం అవుతుంది. ఓటీపీ నమోదు చేసిన తర్వాత మీ పీఎం కిసాన్ వివరాలు కనిపిస్తాయి. అక్కడ రైతు పేరు, ఈ-కేవైసీ స్థితి, వాయిదా చెల్లింపు వివరాలు, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు పెండింగ్లో ఉన్నాయా లేదా అనే స్టేటస్ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.
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