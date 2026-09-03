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రూ. 2000 ఖాతాల్లో పడేది అప్పుడే! పిఎం కిసాన్ 24వ విడతపై కీలక అప్‌డేట్!

ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమాన్ నిధి యోజన అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఒక అద్భుతమైన పథకం. ఇది రైతులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. వారి సాగు ఖర్చుల భారాన్ని తగ్గించడానికి ఈ పథకం ఎంతో దోహదపడుతుంది. ఇప్పటివరకు 23వ విడత విడుదల చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం, తదుపరి 24వ విడత కోసం రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆ నిధులు ఎప్పుడు ఖాతాలో జమ అవుతాయో పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 03, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:37 PM IST
రూ. 2000 ఖాతాల్లో పడేది అప్పుడే! పిఎం కిసాన్ 24వ విడతపై కీలక అప్‌డేట్!
Image Credit: PM Kisan 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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రూ. 2000 ఖాతాల్లో పడేది అప్పుడే! పిఎం కిసాన్ 24వ విడతపై కీలక అప్‌డేట్!
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