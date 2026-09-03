PM Kisan 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ పీఎం కిసాన్ నిధి యోజన 24వ విడత అతి త్వరలో విడుదల కానుంది. రూ. 2000 ఎప్పుడు జమ అవుతాయా అని రైతులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్ల మంది రైతులు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నారు. అక్టోబర్ నెలలో ఈ పిఎం కిసాన్ నిధులు మంజూరు అయ్యే అవకాశం ఉంది.
సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో కాకపోయినా, అక్టోబర్ నెలలో నిధులు జమ అవుతాయి. ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి ఏడాది రైతులకు రూ. 6000 నేరుగా వారి ఖాతాల్లో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా జమ చేయబడతాయి. వీటిని మూడు విడతలుగా, ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి విడుదల చేస్తారు. 23వ విడత జూన్ నెలలో విడుదలైనందున, 24వ విడత అక్టోబర్ నెలలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
అయితే, పీఎం కిసాన్ నిధులు పొందాలంటే ముందుగానే ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయాలి. అలాగే ల్యాండ్ రికార్డ్స్ వెరిఫికేషన్ పూర్తయి ఉండాలి. అంతేకాకుండా, మీ బ్యాంకు ఖాతా ఆధార్తో లింక్ అయి ఉండాలి. వ్యక్తిగత వివరాలను కూడా అప్డేట్ చేసుకోవాలి.
పీఎం కిసాన్ నిధి యోజన అధికారిక వెబ్సైట్లో 'ఫార్మర్ కార్నర్' క్లిక్ చేస్తే 'నో యువర్ స్టేటస్' అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ మీరు రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్, క్యాప్చా కోడ్ ఎంటర్ చేసి, ఓటీపీ ద్వారా మీ స్టేటస్ను తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఏదైనా పెండింగ్లో ఉంటే, ఆ సమాచారం కూడా అక్కడ తెలుస్తుంది. కేంద్ర డిప్యూటీ అగ్రికల్చర్ డైరెక్టర్ నేల చౌరాసియా 24వ విడత గురించి అప్డేట్ ఇస్తూ, ఈ నిధులు అక్టోబర్ నెలలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. కేవైసీ, ల్యాండ్ వెరిఫికేషన్ వంటి ప్రక్రియలు పూర్తి చేసుకుంటే, 24వ విడత పీఎం కిసాన్ నిధులు నేరుగా మీ ఖాతాలో జమ అవుతాయి. కేవైసీ పూర్తి చేయని రైతులకు నిధులు అందడం ఆగిపోయే అవకాశం ఉంది.
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