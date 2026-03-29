Pm Kisan: పీఎం కిసాన్ లబ్ధిదారులకు అలెర్ట్‌.. ఏప్రిల్ నుంచి పేర్ల తొలగింపు, కారణం ఇదే!

PM Kisan Names May Be Dropped In April: మన దేశంలో రైతులకు ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన రైతులకు వరంలా మారింది. వారి ఖాతాల్లో రూ. 2000 ఏడాదికి మూడుసార్లు రూ.6000 చొప్పున జమ అవుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఈ పథకం ద్వారా రైతులకు సాగు ఖర్చులు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. అయితే ఏప్రిల్ నెలలో కొంతమంది రైతుల లబ్ధిదారుల పేర్లు ఈ జాబితా నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం తొలగించనుంది. దీనికి కారణాలేంటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 29, 2026, 07:46 AM IST

PM Kisan Names May Be Dropped In April: కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన పథకం 22వ విడత విడుదల చేసింది. తాజాగా రైతులు 23వ విడత కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ప్రతి ఏడాది రూ.6000 మూడు విడతల్లో రూ.2000 చొప్పున కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిధులు రైతుల ఖాతాలో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా జమ చేస్తుంది. అయితే ఈ పథకానికి అర్హత లభించాలంటే కొన్ని ఖచ్చితమైన డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి. కొన్ని పనులు ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలి. అయితే ఏప్రిల్ నెలలో కొంతమంది లబ్ధిదారుల పేర్లు ఈ జాబితా నుంచి తొలగించనుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. 

 ఫార్మర్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది తప్పనిసరి చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ఈ పని పూర్తి చేయని వారి పేర్లను జాబితా నుంచి తొలగించడానికి పూనుకుంది. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోనే బాంధ జిల్లాలో చాలామంది రైతులు ఇప్పటివరకు రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోలేదు. ఇలా ఈ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోకపోతే పథకానికి అర్హులు కాదు. వారి పేర్లు ఆటోమేటిక్‌గా లబ్ధిదారులు జాబితా నుంచి తొలగించేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో రైతుల ఎప్పటికప్పుడు ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ పూర్తి చేసుకోవాలి. కొన్ని రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఐదు తహసీల్దారులో మొత్తంగా 75 శాతం మంది రైతులు ఉన్నారు. ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఇందులో 25 శాతం మంది లబ్ధిదారులు ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ పూర్తి చేయలేదు . అయితే వారి పేర్ల తొలగింపుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. 

 కేవలం రెండు రోజుల్లో ఈ ఫార్మా రిజిస్ట్రీ పూర్తవుతుంది. వచ్చే ప్రధానమంత్రి పీఎం కిసాన్ 23వ విడత నిధులు పొందాలంటే ఈ ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ పూర్తి చేసుకోవాలి. బాంధ జిల్లాలో ఈ 2,51,390 మంది రైతులు ఉన్నారు. ఇందులో 1,88,780 మంది ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ పూర్తి చేసుకున్నారు, 62,000 మందికి పైగా ఇంకా పెండింగ్లో ఉంది. 

 కొంతమంది రైతుల పేర్లు ఆధార్ కార్డు వివరాలు సరిగ్గా లేవు. దీనివల్ల ల్యాండ్ రికార్డ్స్ ఆన్లైన్లో యాక్సెస్ అవ్వదు. మొత్తంగా 211 గ్రామాల్లో ఈ సమస్య ఏర్పడింది. దీనివల్ల ఇతర పథకాలపై కూడా ప్రభావం పడుతుంది. కేవలం పీఎం కిసాన్ మాత్రమే కాకుండా క్రాప్ లోన్స్, ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన పై కూడా ఈ ప్రభావం పడవచ్చు, 

ఈ పథకం ద్వారా పారదర్శకతను తీసుకురావడానికి లబ్ధిదారులకు ప్రయోజనం చేకూర్చాలని భూ వివాదాలకు కూడా సులభమైన పరిష్కారాలను నమోదు ప్రక్రియ కూడా చేపడుతుంది కేంద్రం. గత సెప్టెంబర్ నెలలో రైతు ఫార్మా రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి చేసింది. అయితే పీఎం కిసాన్ నిధులు పొందాలంటే ఈ ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ మాత్రమే కాదు.. ఈ కేవైసీ కూడా ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలి. వారికి మాత్రమే తదుపరి విడత నిధులు మంజూరు అవుతాయి.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

