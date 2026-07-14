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రైతులకు అలర్ట్.. ఇ-కేవైసి, ఫార్మర్ ఐడీ ఉంటేనే రూ.2,000.. ఆన్‌లైన్‌లో ఇలా పూర్తి చేసుకోండి!

కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశ ప్రజల కోసం అనేక పథకాలను ప్రారంభించింది. ఇందులో మహిళలు, రైతులు, విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకమైన పథకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా దేశానికి వెన్నెముక వంటి రైతులకు ప్రతి ఏటా 6,000 నగదును 'ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి' ద్వారా అందిస్తోంది. ఈ నిధులు మూడు దశల్లో, ప్రతి దశలో 2,000 రూపాయల చొప్పున విడుదలవుతాయి. ప్రస్తుతం రైతులు 24వ విడత నిధుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే, రైతులు రెండు ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తేనే ఈ 24వ విడత నిధులను పొందగలరు. ఆ పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 14, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:06 AM IST
రైతులకు అలర్ట్.. ఇ-కేవైసి, ఫార్మర్ ఐడీ ఉంటేనే రూ.2,000.. ఆన్‌లైన్‌లో ఇలా పూర్తి చేసుకోండి!
Image Credit: PM Kisan 24th Installment Mandatory Rules

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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