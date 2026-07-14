PM Kisan 24th Installment Mandatory Rules: కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పీఎం కిసాన్ నిధులు మీ ఖాతాలో పడలేదా? ఒకవేళ 23వ విడత నిధులు నిలిచిపోయిన వారు కూడా దీనిపై శ్రద్ధ వహించాలి. ఇది ఒక బిగ్ అలర్ట్. ఈ నిధులకు మీరు లబ్ధి పొందాలంటే ముందుగా కొన్ని పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి. దేశవ్యాప్తంగా 9.44 కోట్ల మంది రైతులు 23వ విడత నిధులను అందుకున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం మొత్తం 18,800 కోట్లు నేరుగా నగదు బదిలీ (DBT) ద్వారా రైతులకు పంపిణీ చేసింది. ప్రస్తుతం రైతులు 24వ విడత నిధుల కోసం వేచి చూస్తున్నారు. మీరు కొన్ని పనులు ముందుగా పూర్తి చేస్తేనే ఈ నిధులు మంజూరు అవుతాయి.. లేకపోతే వచ్చే విడత నిధులు ఆగిపోయే అవకాశం ఉంది. పీఎం కిసాన్ స్టేటస్ను ఎలా చెక్ చేయాలో మరియు మీరు అర్హత పొందుతారో లేదో తెలుసుకోవడానికి అధికారిక వెబ్సైట్లో పూర్తి వివరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
పీఎం కిసాన్ అంటే ఏమిటి?
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం ఫిబ్రవరి 2019లో ప్రారంభమైంది. చిన్న, సన్నకారు రైతులకు ఆర్థికంగా చేయూత అందించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని తెచ్చింది. వారి సాగు ఖర్చులకు ఉపయోగపడేలా ప్రతి ఏటా రూ.6,000 రైతు ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు. ఈ మొత్తాన్ని మూడు దశల్లో, ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి రూ.2,000 చొప్పున విడుదల చేస్తూ, ఇప్పటికే 23వ విడతను పూర్తి చేసింది.
ఈ కేవైసీ ..
మీరు కూడా పీఎం కిసాన్ నిధులు పొందాలంటే ముందుగా ఈ-కేవైసీ తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాలి. మీ పేరు జాబితాలో ఉండాలంటే ఈ ప్రక్రియ ముఖ్యం, లేదంటే నిధులు అందడం ఆలస్యం కావచ్చు. మీరు పీఎం కిసాన్ పోర్టల్ లేదా మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఓటీపీ పద్ధతిలో ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు. లేదా కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ లో బయోమెట్రిక్ ద్వారా కూడా చేయించుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, పీఎం కిసాన్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఫేస్ అథెండికేషన్ ఆప్షన్ను ఉపయోగించి కూడా ఈ కేవైసీని పూర్తి చేసే సౌకర్యం ఉంది.
ఫార్మర్ ఐడీ..
చాలామంది రైతులు కేవలం ఫార్మర్ ఐడీ ఉంటే సరిపోతుందని అనుకుంటారు.. కానీ అది సరికాదు. ప్రభుత్వం స్పష్టంగా తెలిపినట్లుగా, తదుపరి విడత నిధులు పొందాలంటే 'యూనిక్ ఫార్మర్ ఐడీ' ఉండాలి. యూనిక్ ఫార్మర్ ఐడీ లేని వారికి డబ్బులు జమ కావు. ఫార్మర్ ఐడీ అనేది ఒక రైతును డిజిటల్ పద్ధతిలో గుర్తించే ప్రక్రియ. ఇందులో రైతు వివరాలు, వారి భూమి వివరాలు, కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు ఉంటాయి. ఈ వివరాల ఆధారంగానే మీరు పీఎం కిసాన్ పథకానికి అర్హులా? కాదా? అనేది నిర్ణయిస్తారు.
కొందరికి పీఎం కిసాన్ నిధులు ఆగిపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఫార్మర్ ఐడీలో తప్పులు ఉండటం. అలాగే, మీ ఆధార్ కార్డు బ్యాంకు ఖాతాతో లింక్ అయిందో లేదో కూడా తప్పనిసరిగా చెక్ చేసుకోవాలి. బ్యాంకు ఖాతా క్లోజ్ అయి ఉండటం, ఐఎఫ్ఎస్సి (IFSC) కోడ్ మారడం లేదా బ్యాంకు కేవైసీ అప్డేట్ కాకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల కూడా నిధులు అందడంలో జాప్యం జరుగుతుంది. వీటిని వెంటనే సరిచేసుకుంటే 24వ విడత నిధులను పొందవచ్చు.
అంతేకాకుండా, మీ ఆధార్ బ్యాంకు ఖాతాకు లింక్ అయిందో లేదా? మీ ఖాతాలో డీబీటీ, యాక్టివ్గా ఉందో లేదో చూసుకోండి. భూమి రికార్డులలో ఏవైనా తప్పులు ఉన్నా నిధులు రావు. ఈ పథకం ద్వారా కేవలం భూమి యజమానికి మాత్రమే నిధులు అందుతాయి, అంటే కుటుంబంలో ఒకరికి మాత్రమే అర్హత లభిస్తుంది.
24వ విడత ఎప్పుడు వస్తుంది?..
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి 24వ విడత అక్టోబర్ నెలలో విడుదలవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి ఈ నిధులు మంజూరు అవుతాయి కాబట్టి, అక్టోబర్ 23వ తేదీ ప్రాంతంలో నిధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
పీఎం కిసాన్ పథకానికి అనర్హులు వీరే...
ఈ పథకంలో కొన్ని వర్గాలకు అనర్హత ఉంది. ఆదాయపు పన్ను చెల్లిస్తున్న వారు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మేయర్లు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఈ పథకానికి అర్హులు కాదు. అలాగే రూ.10 వేల కంటే ఎక్కువ పెన్షన్ తీసుకునే వారు, డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, లాయర్ల వంటి వృత్తి నిపుణులు, వ్యవసాయ భూమి లేని వారు కూడా పీఎం కిసాన్ పథకానికి అనర్హులు.
పీఎం కిసాన్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే విధానం...
తదుపరి విడత నిధులు మీకు జమ అవుతాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి అధికారిక వెబ్సైట్ https://pmkisan.gov.in/ ను ఓపెన్ చేయండి. అక్కడ 'ఫార్మర్ కార్నర్' పై క్లిక్ చేయండి. ఆ తర్వాత 'బెనిఫిషియరీ లిస్ట్' కనిపిస్తుంది. అందులో మీ రాష్ట్రం, జిల్లా, బ్లాక్ , గ్రామాన్ని ఎంపిక చేసి 'గెట్ రిపోర్ట్స్' పై క్లిక్ చేస్తే, పూర్తి జాబితా కనిపిస్తుంది.
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