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పీఎం కిసాన్ 24వ విడత డబ్బులు ఎప్పుడు?.. అర్హులైన రైతులు ఇలా చెక్ చేసుకోండి!

ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం ద్వారా ప్రతి ఏడాది రైతుల ఖాతాల్లో రూ. రూ.6000 జమ అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం రైతులు 24వ విడత కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. గత 23వ విడత నిధులను జూన్ నెలలో విడుదల చేశారు. మరి అక్టోబర్ నెలలో నిధులు ఎప్పుడు వస్తాయి. స్టేటస్‌ను ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 20, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:24 PM IST
పీఎం కిసాన్ 24వ విడత డబ్బులు ఎప్పుడు?.. అర్హులైన రైతులు ఇలా చెక్ చేసుకోండి!
Image Credit: PM Kisan Money Update:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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