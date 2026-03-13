English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Kisan Samman Nidhi: రైతులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న పీఎం కిసాన్‌ నిధులు నేడు విడుదల కానున్నాయి. ఈ రోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు అసోం రాష్ట్రంలోని  గువాహటిలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ 22వ విడత డబ్బులు విడుదల చేయనున్నారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 13, 2026, 08:04 AM IST

PM Kisan Samman Nidhi: నేడు రైతులు ఖాతాల్లో పీఎం కిసాన్ పైసలు..

Good News for Farmers: రైతులకు  కేంద్రం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రజలకు ఇస్తున్న కిసాన్ సమ్మాన్ నిధులను ఈ రోజు విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించింది. ఇందుకు సంబంధించి ఇప్పటికే లబ్ధీదారుల ఫోన్లకు SMSలు పంపింది కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ. పంట పెట్టుబడి సాయంగా 22వ విడతలో 9.32 కోట్ల మందికి పైగా రైతులకు రూ. 18 వేల 640 కోట్ల మేర నిధులను అందిస్తున్నారు. 

ఈ సారి 2.15కోట్ల మంది మహిళా రైతులు ఉన్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ తన నివేదికలో తెలిపింది. ప్రధా మంత్రి కిసాన్ పథకం ద్వారా అర్హులైన ప్రతి రైతుకు ఏడాదికి 6 వేల రూపాయలు మూడు విడతల్లో పెట్టుబడి సాయంగా ఇస్తున్నారు. తెలంగాణలో 30 లక్షల 20 వేలు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 39 లక్షల 60 వేల మంది రైతులు ఈ పథకంతో లబ్ధీ పొందనున్నారు. 

ఈ పథకం ప్రయోజనాలు అందుకోవాలంటే రైతులు తప్పనిసరిగా ఇ-కేవైసీ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని ప్రభుత్వం అంటోంది. 
అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద ఏపీ ప్రభుత్వం రైతుల ఖాతాల్లో 4వేలు వేయనుంది. ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో 2వేలు విడుదల చేయనుంది. దీంతో ఏపీ రైతుల ఖాతాల్లో 6వేలు చొప్పున జమ కానుంది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

PM KISAN Samman nidhiFarmersNarendra ModiGovt of india7 Years Of PM Kisan

