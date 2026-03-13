PM Kisan Samman Nidhi: నేడు రైతులు ఖాతాల్లో పీఎం కిసాన్ పైసలు..

Good News for Farmers: రైతులకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రజలకు ఇస్తున్న కిసాన్ సమ్మాన్ నిధులను ఈ రోజు విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించింది. ఇందుకు సంబంధించి ఇప్పటికే లబ్ధీదారుల ఫోన్లకు SMSలు పంపింది కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ. పంట పెట్టుబడి సాయంగా 22వ విడతలో 9.32 కోట్ల మందికి పైగా రైతులకు రూ. 18 వేల 640 కోట్ల మేర నిధులను అందిస్తున్నారు.
ఈ సారి 2.15కోట్ల మంది మహిళా రైతులు ఉన్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ తన నివేదికలో తెలిపింది. ప్రధా మంత్రి కిసాన్ పథకం ద్వారా అర్హులైన ప్రతి రైతుకు ఏడాదికి 6 వేల రూపాయలు మూడు విడతల్లో పెట్టుబడి సాయంగా ఇస్తున్నారు. తెలంగాణలో 30 లక్షల 20 వేలు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 39 లక్షల 60 వేల మంది రైతులు ఈ పథకంతో లబ్ధీ పొందనున్నారు.
ఈ పథకం ప్రయోజనాలు అందుకోవాలంటే రైతులు తప్పనిసరిగా ఇ-కేవైసీ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని ప్రభుత్వం అంటోంది.
అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద ఏపీ ప్రభుత్వం రైతుల ఖాతాల్లో 4వేలు వేయనుంది. ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో 2వేలు విడుదల చేయనుంది. దీంతో ఏపీ రైతుల ఖాతాల్లో 6వేలు చొప్పున జమ కానుంది.
