karur rally stampede: కరూర్ ర్యాలీ ఘటనపై ప్రధాని మోదీ, పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి.. పరిహరం ప్రకటించిన స్టాలీన్ ప్రభుత్వం..

Tamil nadu stampede news: టీవీకే పార్టీ మీటింగ్ కరూర్ లో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనలో మరణాల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగడం ఆందోళన కరంగా మారింది. దీనిపై ప్రధానిమోదీ, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ రియాక్ట్ అయ్యారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 27, 2025, 11:12 PM IST
  • కరూర్ ఘటనపై రియాక్ట్ అయిన ప్రధాని మోదీ, పవన్ కళ్యాణ్..
  • పరిహరం ప్రకటించిన తమిళ సర్కారు..

Pm modi and deputy cm pawan kalyan reacts on tvk stampede: తమిళనాడులోని కరూర్ లో నటుడు విజయ్ కు చెందిన టీవీకే పార్టీ మీటింగ్ లో అత్యంత విషాకర సంఘటన చోటు చేసుకుంది. విజయ్ ను చూసేందుకు భారీగా అభిమానులు తరలివచ్చారు దీంతో తొక్కిసలాట సంభవించింది. ఈ ఘటనలో చాలా మంది కింద పడిపోయి ఊపిరాడక పోవడంతో చనిపోయారు. ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు.. ఘటనలో 40 మంది వరకు చనిపోయారు.

అదే విధంగా మరో 50  మంది అభిమానులు తీవ్రంగా గాయపడి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వీరి హెల్త్ సీరియస్ గా ఉంది. ఈ ఘటనపై సీఎం స్టాలీన్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. యుద్ద ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యల్ని చేపట్టాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు. ఈ ఘటనపై దేశప్రధాని మోదీ,రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ కూడా తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

మృతుల కుటుంబాలకు  ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియడంతో పాటు, క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని తమిళనాడు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ ట్విట్లు చేశారు. ముఖ్యంగా  మృతుల్లో ఆరుగురు చిన్నారులు ఉండటం తీవ్ర ఆవేదన కలిగించిందని పవన్ కళ్యాన్ ట్విట్ చేశారు. మరోవైపు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి తమిళనాడు సీఎం స్టాలీన్ తో ఫోన్ లో మాట్లాడారు.

Read more: Vijay Thalapathy Arrest: హీరో విజయ్ దళపతి అరెస్ట్..?.. కరూర్‌సభ తొక్కిసలాటలో భారీగా పెరుగుతున్న మరణాలు.. సీఎం స్టాలీన్ సీరియస్..

తమిళనాడుప్రభుత్వం మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలకు పది లక్షల చొప్పున పరిహరంగా అందిస్తామని ప్రకటించింది. అంతే కాకుండా గాయపడ్డవారికి వారికి ₹1 లక్ష చొప్పున ఇస్తామని తెలిపింది. ఘటనపై... రిటైర్డ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి అరుణ జగదీశన్ నేతృత్వంలో ఏకసభ్య విచారణ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది. కమిటీ నివేదిక తర్వాత చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎం స్టాలీన్ పేర్కొన్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

karur rally stampedepm Modivijay rally tragedytamil nadu stampedeDeputy CM Pawan Kalyan

