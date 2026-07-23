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నిరసనల వేళ ప్రధాని మోదీ బిగ్ అనౌన్స్‌మెంట్.. పేపర్ లీక్ ముఠాలకు వణుకు పుట్టించే కొత్త ప్లాన్! రాహుల్‌ రియాక్షన్‌ ఇదే..

నీట్ పేపర్ లీకేజీ మాఫియాపై దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశ యువత సంక్షేమం, భవిష్యత్తు కంటే ముఖ్యమైనది ఏదీ లేదని ప్రధానమంత్రి ట్వీట్ చేశారు. నీట్ పేపర్ లీక్ మాఫియాను వదిలే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేస్తూ, వారిని శిక్షించడానికి ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు ఆయన తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 23, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:49 AM IST
నిరసనల వేళ ప్రధాని మోదీ బిగ్ అనౌన్స్‌మెంట్.. పేపర్ లీక్ ముఠాలకు వణుకు పుట్టించే కొత్త ప్లాన్! రాహుల్‌ రియాక్షన్‌ ఇదే..

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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నిరసనల వేళ ప్రధాని మోదీ బిగ్ అనౌన్స్‌మెంట్.. పేపర్ లీక్ ముఠాలకు వణుకు పుట్టించే కొత్త ప్లాన్! రాహుల్‌ రియాక్షన్‌ ఇదే..
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