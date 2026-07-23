Pm Modi On NEET Paper Leak Protest: ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద 34వ రోజుకు చేరిన సీజేపీ నిరసనల నేపథ్యంలో, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సంచలన ట్వీట్ చేశారు. దేశ యువత సంక్షేమం, భవిష్యత్తు అత్యంత కీలకమైనవని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పేపర్ లీక్ మాఫియాను వదిలే ప్రసక్తే లేదని, వారిని శిక్షించేందుకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు, అందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు ఆయన ట్విట్టర్ వేదికగా తెలిపారు.
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
మరోవైపు, ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద బీజేపీ నిరసనలు 34వ రోజుకు చేరుకున్నాయి. అర్ధరాత్రి వరకు నిరసనలు తీవ్రంగా కొనసాగాయి. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేస్తున్నారు. సాయంత్రం జరిగిన ఘర్షణలో ఐదుగురు పోలీసులు గాయపడినట్లు సమాచారం. ఒక గుంపు చేసిన దాడిలో ఏసిపి వివేక్ భగత్ కూడా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా డైలీ మెట్రోలోని 16 స్టేషన్లను మూసివేశారు.
రాహుల్ గాంధీ స్పందన ఇదే:
ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేసిన ట్వీట్పై రాహుల్ గాంధీ తీవ్రంగా స్పందించారు. యువత భవిష్యత్తుకు మీరే ఎక్కువ హాని చేస్తున్నారని, విద్యా వ్యవస్థను నాశనం చేసి వారిని ప్రోత్సహిస్తూ, బాధ్యులైన ప్రతి ఒక్కరినీ కాపాడుతున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. ఇక ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పదవి నుంచి తొలగించబడాలని, విద్యార్థులకు క్షమాపణ చెప్పాలని, వారిపై దాడి చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన ట్వీట్ చేశారు.
You are the one who has harmed the future of our youth the most.
You allowed and encouraged the total capture and destruction of our education system - and protected every person responsible for it.
The students’ demands are clear:
1. Sack Dharmendra Pradhan.
2. Apologise to… https://t.co/0MK4wPMNiK
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026
జంతర్ మంతర్ వద్ద జరుగుతున్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఒక ఆందోళనకరమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. శాంతియుతంగా నిరసనలు చేపడతామని చెప్పినప్పటికీ, ఇందులో సంఘవిద్రోహ శక్తులు కూడా చేరాయని ఢిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. వీరు గుంపుల మధ్య దాగి ఉండి పరిస్థితులను మరింత తీవ్రతరం చేస్తూ, మొత్తం కార్యక్రమాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ అల్లరి మూకలు పోలీసులను, భద్రతా దళాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు.
యూనిఫామ్ ధరిస్తే దాడి...
జంతర్ మంతర్ వద్ద జరుగుతున్న ఈ ఆందోళనల్లో యూనిఫామ్ ధరించిన సిబ్బందిపై అకస్మాత్తుగా రాళ్ల దాడులు చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా సంఘవిద్రోహ శక్తులు పదునైన రాళ్లు, గాజు సీసాలతో భద్రతా దళాలపై విరుస్తున్నారు. ఈ గుంపులు ప్రజలను రెచ్చగొడుతూ, దూకుడుగా ప్రవర్తించేలా చేస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని అదుపు చేయడం పోలీసులకు కష్టతరమవుతోంది. ఈ హింసకు సంబంధించిన ఒక వీడియో వైరల్ అవుతోంది. జూలై 20వ తేదీన ఒక పెట్రోల్ పంప్ వద్ద అల్లరి మూకలు పోలీసు సిబ్బందిపై రాళ్లు విసరడం సీసీటీవీలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఆ పోలీసులు ప్రాణభయంతో పరుగెత్తడం కూడా కనిపిస్తోంది. అల్లరి మూకలు ఎంత నిర్భయంగా మారిపోయాయో ఈ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది.
जनपथ पेट्रोल पंप का CCTV फुटेज आया सामने. दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन को असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया है. pic.twitter.com/o89LoZMg99
— alkesh kushwaha (@alkesh_kushwaha) July 23, 2026
ఇలా ఉండగా, ఢిల్లీలో భద్రతా దళాల మోహరింపు పెరిగింది. పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఢిల్లీ పోలీసులు అదనపు బలగాలను రంగంలోకి దించారు. భద్రతా ఏర్పాట్లను కట్టుదిట్టం చేశారు. సంఘవిద్రోహ శక్తులను త్వరగా అరెస్టు చేసేందుకు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా అల్లరి మూకలను గుర్తిస్తున్నారు.
During the night intervening 22-23 July, Devesh Chandra Srivastva, Spl. CP/L&O Zone-I, visited RML Hospital to see the police personnel who have sustained serious injuries during the CJP protests at Jantar Mantar on 22 July.
(Source: Delhi Police) pic.twitter.com/Z0r2uWgNBM
— ANI (@ANI) July 23, 2026
హైదరాబాద్ నుంచి ఫుడ్ సపోర్ట్...
మరోవైపు, నీట్ పేపర్ లీకేజీకి వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులకు ఇబ్బంది కలగకుండా, హైదరాబాద్ నుంచి మానవత్వంతో స్విగ్గీ, జొమాటో యాప్స్ ద్వారా భారీగా ఫుడ్ ఆర్డర్స్ పంపిస్తున్నారు. "జంతర్ మంతర్ దగ్గర ఆకలిగా ఉన్నవారికి ఇవ్వండి" అని నోట్స్ రాసి, ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేయడం గమనార్హం.
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