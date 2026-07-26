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PM Modi Nandan Nilekani: పరీక్షల నిర్వహణపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..స్పెషల్ టాస్క్‌ఫోర్స్ సిద్ధం చేసిన ప్రధాని మోదీ!

PM Modi Nandan Nilekani News: దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన నీట్ పేపర్ లీకేజ్ వివాదంపై మరోసారి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వీడియో రిలీజ్ చేశారు. పరీక్షా విధానాన్ని ప్రక్షాళన చేసేందుకు ఇన్ఫోసిస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు నందన్ నీలేకని నేతృత్వంలో అత్యున్నత టాస్క్ ఫోర్స్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రధాని మోదీ ప్రకటించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 26, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:21 PM IST
PM Modi Nandan Nilekani: పరీక్షల నిర్వహణపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..స్పెషల్ టాస్క్‌ఫోర్స్ సిద్ధం చేసిన ప్రధాని మోదీ!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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PM Modi Nandan Nilekani: పరీక్షల నిర్వహణపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..స్పెషల్ టాస్క్‌ఫోర్స్ సిద్ధం చేసిన ప్రధాని మోదీ!
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