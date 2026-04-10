PM Modi Assassination: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హత్యకు కుట్ర..ముగ్గురు అరెస్టు..అమెరికాతో బేరసారాలు?!

PM Modi Assassination Attempt: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని హత్య కోసం పన్నిన కుట్ర ఇప్పుడు భగ్నమైంది. ప్రధాని మోదీని హత్య చేసేందుకు పన్నాగం పన్నిన ఆరోపణల కారణంగా బిహార్లో ముగ్గుర్ని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తొలుత అధికారులు వెల్లడించిన సమాచారం మేరకు పోలీసులు సిమ్రి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఒక ఇంటిపై దాడి చేసి ఓ నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
నిందితుడ్ని అమన్ తివారీగా గుర్తించారు. ఇతను సిమ్రిలోని ఆశా పడ్రి నివాసిగా నిర్ధారించారు. బక్సర్ ఎస్పీ శుభమ్ ఆర్య వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. అతను ప్రధానమంత్రిని హత్య చేసే లక్ష్యంగా చేసుకుని కుట్ర పన్నాడని, ఈ ప్రణాళికకు సంబంధించి ఒక విదేశీ ఏజెన్సీని సంప్రదించాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
దర్యాప్తులో భాగంగా నిందితుడు ఈ కుట్రను అమలు చేయడానికి ప్రతిఫలంగా భారీ మొత్తంలో డబ్బు కోరుతూ సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ (CIA)కి ఒక ప్రతిపాదన పంపినట్లు పోలీసులు కనుగొన్నారు. ఈ ప్రణాళికను అమలు చేయడానికి అతను 22 రోజుల సమయం కూడా కోరినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
నిందితుడు అమన్ తివారీ ఇంటిని సోదా చేసే సమయంలో నిందితుడి నివాసం నుంచి పోలీసులు ఒక ల్యాప్టాప్తో పాటు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆరోపిత కుట్రకు సంబంధించిన మరిన్ని ఆధారాలు సేకరించేందుకు ప్రస్తుతం ఈ పరికరాలను పరిశీలిస్తున్నారు.
ప్రధాన నిందితుడు అమన్ తివారీ అందించిన సమాచారం ఆధారంగా మరో ఇద్దరిని కూడా అరెస్టు చేశారు. ఈ కుట్ర పూర్తి స్థాయిని, దాని ఉద్దేశ్యాన్ని వెలికితీసేందుకు ఆ ముగ్గురినీ విచారిస్తున్నారు. అయితే దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, ఆరోపిత కుట్రలోని ప్రతి అంశాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించేందుకు మరిన్ని సంబంధాలపై విచారణ జరుగుతోందని అధికారులు తెలిపారు.
