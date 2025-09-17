English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PM Modi at 75: ప్రధాన మంత్రిని కంటికి రెప్పలా కాపాడే SPG కమాండోలకు నెల జీతం ఎంతో తెలుసా.. !

PM Modi SPG Commando Salary: భారత దేశ ప్రధాన మంత్రి .. ప్రపంచంలో అత్యధిక ప్రజలు ఎన్నుకున్న నేత. వరల్డ్ లో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం. దానికి అధినేత ప్రధాని. దాదాపు 140 కోట్ల జనాభా ఉన్న దేశంలో 90 కోట్ల మందికి ఓటు హక్కు ఉంది. వీళ్లు ఎన్నుకున్న నేత ప్రధాని. అలాంటి కీలకమైన ప్రధానికి సెక్యూరిటీ ఏ రేంజ్ లో ఉండాలి. ప్రైమ్ మినిష్టర్ ను కంటి రెప్పలా కాపాడే  SPG కమాండోలకు నెల జీతం ఎంత ఉంటుంది. వారి జీతా భత్యాలను ఏ విధంగా  చెల్లిస్తారో చూద్దాం..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 17, 2025, 05:40 AM IST

Prime Minister Modi SPG Commando Salary: స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ గ్రూప్ (SPG) అనేది భారత దేశ ప్రైమ్ మినిష్టర్ ప్రతి నిత్యం  కాపాడే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఏజెన్సీ.1988లో పార్లమెంట చట్టం ద్వారా ఏర్పాటైన SPG ప్రధానమంత్రికి భద్రతను పర్యవేక్షిస్తూ వస్తోంది. ఎస్పీజీ అంటే స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ గ్రూప్ కు సంబంధించిన కమెండోల గ్రూపు. SPG కమాండోలు అప్ గ్రేడెడ్ ఆయుధాలను కలిగి ఉంటారు. ప్రధాని రక్షణ కోసం 3 లెవల్లో వలయంలా ఉంటారు. వీళ్లు ఎల్లపుడు బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్లు ధరిస్తూ ప్రధాని రక్షణ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. ప్రధాన మంత్రి వెంట వెళ్లేటప్పుడు ముదురు సన్ గ్లాసెస్ ధరించి ఉంటారు. అంతేకాదు ప్రత్యర్ధులు వీళ్ల ముఖంలో ఎలాంటి ముఖ కవళికలను కనిపించుకుండా  భీరంగా ఉండటంలో శిక్షణ పొందుతారు.

SPG కమాండోలు ఉపయోగించే ఆయుధాలలో FN P90 మెషిన్ గన్స్, FN హెర్స్టాల్ F2000 రైఫిల్స్,  గ్లాక్ 17 ఆటోమేటిక్ పిస్టల్స్ ఉంటాయి.SPG కమాండో కావడానికి, మీరు తప్పనిసరిగా గుర్తింపు పొందిన విద్యా సంస్థ నుండి కనీస విద్యార్హత గ్రాడ్యుయేట్ పూర్తి చేసి ఉండాలి.

IPS, CRPF, CISF లేదా ITBP వంటి బలగాల్లో చేరిన తర్వాత అందులో సుశిక్షితులైన వారిని SPGలో అవకాశం కల్పిస్తారు. అందులో అన్ని రకాలుగా ట్రైయిన్ అయిన తర్వాత ప్రధాన మంత్రి భద్రతా విభాగంలో తీసుకుంటారు.భారతదేశంలో, SPG కమాండో యొక్క నెలవారీ జీతం రూ. 84,236 నుండి రూ.2,39,457 వరకు ఉంటుంది. ఒక SPG భద్రతా అధికారి సంవత్సరానికి రూ. 13.2 లక్షల వరకు జీతభత్యాలుంటాయి.  

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

prime ministers spgSPG Commandocommando groupSPG Monthly SalarySPG Month Salry

