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IShowSpeed రికార్డును తుడిచిపెట్టేసిన PM Modi.. 24 గంటల్లో 303 మిలియన్ల వ్యూస్!

PM Modi Breaks IShowSpeed Global Records: దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సోషల్ మీడియాలో మరొక చారిత్రాత్మక రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నారు. గ్లోబల్ లీడర్‌గా డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై ఇప్పటికే తిరుగులేని ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్న ఆయన.. తాజాగా అంతర్జాతీయ స్థాయి రికార్డును బద్దలు కొట్టి ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 25, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:11 PM IST
IShowSpeed రికార్డును తుడిచిపెట్టేసిన PM Modi.. 24 గంటల్లో 303 మిలియన్ల వ్యూస్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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IShowSpeed రికార్డును తుడిచిపెట్టేసిన PM Modi.. 24 గంటల్లో 303 మిలియన్ల వ్యూస్!
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